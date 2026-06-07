تراجع جماعي لبورصات الخليج باستثناء البحرين

- تراجعت معظم بورصات الخليج اليوم تحت ضغط التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، حيث تأثرت الأسواق بتصعيد جديد بين الولايات المتحدة وإيران، مما دفع المستثمرين إلى الحذر وتقليص المخاطر. - في السعودية، انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 0.6% متأثراً بهبوط أسهم شركات كبرى مثل التعدين وأرامكو، بينما شهدت بورصة قطر تراجعاً بنسبة 0.30% بسبب انخفاض سهم بنك قطر الوطني. - في سلطنة عُمان والكويت، شهدت البورصات تراجعاً ملحوظاً، بينما ارتفع مؤشر البحرين العام بدعم من قطاع المال والسلع الاستهلاكية الأساسية.

تراجعت معظم بورصات الخليج، اليوم الأحد، تحت ضغط التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، بعدما أعاق تصعيد جديد بين الولايات المتحدة وإيران الجهود الرامية إلى وقف الحرب في المنطقة، ما دفع المستثمرين إلى الحذر وتقليص المخاطر في الأسواق. وسادت حالة عدم اليقين.

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته متراجعاً 61.66 نقطة، أي بنسبة 0.6%، متأثراً بهبوط سهم شركة التعدين العربية السعودية بنسبة 3.1%، وسهم أرامكو السعودية بنسبة 0.6%. كما واصل سهم شركة المملكة القابضة خسائره متراجعاً 3%. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 185 مليون سهم، ارتفعت خلالها أسهم 75 شركة، بينما تراجعت أسهم 177 شركة، كما أنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" تعاملاته منخفضاً 88.38 نقطة، وسط تداول 1.4 مليون سهم.

وفي قطر، أنهى مؤشر بورصة قطر تداولاته منخفضاً 30.74 نقطة، أي بنسبة 0.30%، متأثراً بتراجع سهم بنك قطر الوطني بنسبة 1.2%. وشهدت الجلسة تداول 125 مليوناً و476 ألفاً و229 سهماً، عبر 15686 صفقة في مختلف القطاعات، مع ارتفاع أسهم 19 شركة، وتراجع أسهم 33 شركة، واستقرار سهمَي شركتَين.

وفي سلطنة عُمان، تراجع مؤشر بورصة مسقط "30" إلى مستوى 7515.14 نقطة، فاقداً 142.8 نقطة، أي بنسبة 1.86% مقارنة بآخر جلسة تداول عند 7657.96 نقطة، وأشار تقرير بورصة مسقط إلى انخفاض القيمة السوقية بنسبة 1.057%.

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وفي الكويت، أنهت البورصة تعاملاتها على تراجع مؤشرها العام بنسبة 0.36%، مع تداول 283 مليون سهم عبر 18429 صفقة، كما انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.46%. وكانت شركات "معادن" و"العقارية" و"معدات" و"الأنظمة" الأكثر ارتفاعاً، فيما جاءت شركات "الأولى" و"نابيسكو" و"كفيك" و"الصفاة" ضمن الأكثر انخفاضاً.

وفي البحرين، صعد مؤشر البحرين العام إلى مستوى 1983.05 نقطة، بزيادة قدرها 0.89 نقطة عن مستوى الإقفال السابق، بدعم من قطاع المال وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية. في المقابل، تراجع مؤشر البحرين الإسلامي إلى مستوى 961.89 نقطة، منخفضاً 1.87 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في البحرين مليوناً و485 ألفاً و262 سهماً، وتركز نشاط المستثمرين على أسهم قطاع الاتصالات، التي استحوذت على 60.78% من إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة.