تراجع "باي بال" يفتح باب الاستحواذ عليها مقابل 53 مليار دولار

تلقّت شركة "باي بال" (PayPal)، التي ارتبط اسمها بالمدفوعات الرقمية، عرضاً بقيمة 53 مليار دولار للاستحواذ عليها من منافستها الصاعدة سترايب وشركة "أدفنت إنترناشونال" المتخصصة في عمليات الاستحواذ. وقالت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، إن مجلس إدارة "باي بال" يناقش العرض، إلّا أنه يعتقد أن 60.50 دولاراً للسهم الواحد غير كاف.

يمثل العرض تراجعاً كبيراً في مسار شركة كانت قبل خمس سنوات من أبرز الشركات المفضلة في وول ستريت وإحدى الشركات الرائدة في المدفوعات الرقمية، لكن انخفض سهمها بقوة منذ ذلك الوقت، وتباطأ نموها، واشتدت المنافسة في السوق، فيما لم تحقق محاولاتها المتكررة لإعادة تنشيط أعمالها النتائج المنتظرة.

وتأسست "باي بال" عام 1998، واستحوذت عليها "إيباي" في 2002، ثم انفصلت عنها وأصبحت شركة مستقلة في 2015. ودفع نموها المتواصل قيمتها السوقية إلى نحو 360 مليار دولار في 2021، أي ما يقارب سبعة أضعاف قيمة عرض الاستحواذ الحالي.

أصول واسعة تحت التقييم

يدرس القائمون على الصفقة قيمة منظومة" باي بال" التي تضمّ أكثر من 400 مليون حساب للمستهلكين، إلى جانب خدمات الدفع الموجهة للتجار وتطبيق "فينمو" للتحويلات بين الأفراد. ويتركز النقاش حول ما إذا كانت الشركة تساوي أكثر بوصفها كياناً واحداً أو عند تقسيمها إلى أصول يمكن بيعها بصورة منفصلة.

وامتنعت "باي بال" عن التعليق على عرض الاستحواذ. وكانت قد أقرت في فبراير/شباط بالحاجة إلى معالجة موقعها أمام المنافسين، وقالت إن التقدم المحقق في عدد من المجالات خلال العامين الماضيّين لم يواكب سرعة التغيير ومستوى التنفيذ الذي كان ينتظره مجلس الإدارة.

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وتولى إنريكي لوريس منصب الرئيس التنفيذي في مارس/آذار، ولم يعلن موقفاً من احتمال بيع الشركة. ويقود حالياً ثاني محاولة لإعادة هيكلة أعمال "باي بال" منذ تنحي دان شولمان في 2023. وعرفت الشركة تعاقب ثلاثة رؤساء تنفيذيين خلال أربع سنوات، ما يعكس صعوبة الوصول إلى مسار ثابت لإعادة النمو.

منافسون يسيطرون على الفرص الجديدة

وسعت "آبل" و"غوغل "و"سامسونغ" و"سترايب" و"أفيرم" خدماتها وطرحت وسائل جديدة للدفع عبر الهواتف والتجارة الرقمية. وتأخرت "باي بال" في استغلال فرص الخدمات المصرفية الرقمية وتطوير حلول جديدة تناسب توسع استخدام الهواتف في عمليات الدفع.

وتجاوزت حصة "آبل باي" في سوق المدفوعات الأميركية حصة "باي بال" بفارق 10 نقاط مئوية خلال العام الماضي، وفق بيانات أوردتها "رويترز"، ويكشف هذا الفارق حجم التحول الذي طرأ على السوق، رغم أن "باي بال" بدأت نشاطها قبل ظهور الهاتف الذكي لآبل.

وتأخرت "باي بال" أيضا في استخدام الذكاء الاصطناعي والدخول في التجارة المعتمدة على الوكلاء الرقميين، إذ تتولى الأنظمة التفاوض وإتمام عمليات الشراء نيابة عن المستخدمين.

ونقلت "رويترز" عن محللين قولهم، إنّ "باي بال ركزت على زيادة حصتها السوقية من خلال أسعار منخفضة، من دون تحقيق عوائد مالية كافية، كما تباطأ نمو الأنشطة الرئيسية، ومنها فينمو، ولم تحقق خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً النتائج المتوقعة".

واستقر عدد مستخدمي "باي بال" من دون نمو واضح، ما دفع الشركة إلى إعطاء الأولوية لزيادة الأرباح المحققة من العملاء الحاليين. وحددت "كلير ستريت" سعراً مستهدفا للسهم عند 61 دولاراً، مقارنة بسعر إغلاق بلغ 57.09 دولاراً يوم الجمعة الماضي.

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مجلس الإدارة يرفض السعر

لا يميل مجلس إدارة "باي بال" إلى قبول العرض الحالي البالغ 53 مليار دولار. وتركزت بعض المناقشات على ما إذا كان السعر يستحق فتح مفاوضات رسمية، مع اعتقاد أعضاء في المجلس بأن تنفيذ خطة التحول الجديدة قد يرفع قيمة الشركة.

ويرى محللون أن "سترايب" و"أدفنت إنترناشونال" تملكان القدرة على رفع العرض. وجمع الطرفان 17 مليار دولار من رأس المال وحصلا على تمويل مصرفي بقيمة 50 مليار دولار، ما يمنحهما مجالاً مالياً لتقديم سعر أعلى.

وسيتأثر قرار رفع السعر بنتائج "باي بال" الفصلية المنتظر إعلانها خلال يوليو/تموز. وقد تزيد النتائج الضعيفة الضغط على مجلس الإدارة لقبول الصفقة، فيما تمنحه النتائج القوية مبرراً للمطالبة بعرض أكبر.

وتبدو فرص ظهور عروض منافسة محدودة. ويرى محللون وفقاً لـ"رويترز" أن عرض "سترايب" و"أدفنت إنترناشونال" يمثل المسار الأكثر جدية لتحقيق قيمة للمساهمين، في ظل اشتداد المنافسة في المحافظ الرقمية ووصول قاعدة عملاء "باي بال" إلى مرحلة من النضج.