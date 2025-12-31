- شهدت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا اليوم، لكنها تتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15% في عام 2025 بسبب زيادة العرض على الطلب، وسط حروب وعقوبات على روسيا وإيران وفنزويلا. - توقعات بانخفاض خام برنت إلى 55 دولارًا في الربع الأول من 2026 قبل أن يتعافى، مع تعليق "أوبك+" لزيادات الإنتاج في الربع الأول من 2026. - تصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الخلاف بين السعودية والإمارات، وفرض عقوبات أميركية على صادرات النفط الفنزويلية، مما يؤثر على الأسواق.

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، اليوم الأربعاء، لكنها تتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15% في عام 2025، بعدما فاق العرض الطلب في عام شابته الحروب وارتفاع الرسوم الجمركية وزيادة إنتاج "أوبك+" وعقوبات على روسيا وإيران وفنزويلا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18% تقريباً، وهي أكبر نسبة تراجع سنوية منذ عام 2020، وتتجه لتسجيل خسائر للعام الثالث على التوالي، في أطول سلسلة خسائر لها على الإطلاق.

وزاد عقد مارس/ آذار، الذي ينتهي أجله اليوم الأربعاء، 11 سنتاً إلى 61.4 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0.45 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتاً واحداً إلى 58 دولاراً للبرميل، لكنه يتجه لتسجيل انخفاض سنوي بنسبة 19%. وتوقع جيسون ينغ محلل السلع الأولية في "بي أن بي باريبا" أن ينخفض برنت إلى 55 دولاراً للبرميل في الربع الأول من 2026، قبل أن يتعافى إلى 60 دولاراً للبرميل لبقية العام، إذ من المتوقع أن يعود نمو المعروض إلى طبيعته بينما يظل الطلب ثابتاً.

وقال: "نعتقد أن منتجي النفط الصخري الأميركي تمكنوا من التحوط بمستويات مرتفعة، لذا فإن المعروض من منتجي النفط الصخري لن يكون... شديد التأثر بتحركات الأسعار". وحظيت أسواق النفط ببداية قوية لعام 2025 عندما اختتم الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ولايته بفرض عقوبات أشد على روسيا، مما أدى إلى تعطيل للإمدادات إلى الصين والهند، أكبر المشترين. واحتدمت الحرب في أوكرانيا عندما ألحقت طائرات مسيرة أطلقتها كييف أضراراً بالبنية التحتية للطاقة في روسيا، وعطلت صادرات كازاخستان من النفط، وهددت الحرب بين إسرائيل وإيران التي استمرت 12 يوماً في يونيو/ حزيران الشحن عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وتصاعدت التوترات الجيوسياسية مع الخلاف بين السعودية والإمارات، وهما منتجان رئيسيان في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشأن اليمن، وإصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً بفرض حصار على صادرات النفط الفنزويلية وتهديده بتوجيه ضربة أخرى لإيران.

"أوبك+" يعلّق زيادات إنتاج النفط في الربع الأول من 2026

لكن الأسعار تراجعت بعد أن سرع تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاءها، وتيرة رفع إنتاجه هذا العام، ومع تزايد المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود. وقرر التحالف تعليق زيادة إنتاج النفط بالربع الأول من عام 2026، بعد أن أطلق حوالي 2.9 مليون برميل يومياً في السوق منذ إبريل/ نيسان. وسيُعقد الاجتماع القادم لأوبك+ في الرابع من يناير/ كانون الثاني.

ويتوقع معظم المحللين أن يتجاوز العرض الطلب في العام المقبل، بفارق يتراوح بين 3.84 ملايين برميل يومياً، وفقاً لتقدير وكالة الطاقة الدولية، ومليوني برميل يومياً، وفقاً لتقدير "غولدمان ساكس". وقال مارتاين راتس المحلل في "مورغان ستانلي": "إذا انخفض السعر انخفاضاً كبيراً حقاً، فإنني أتصور أننا سنشهد بعض التخفيضات (من أوبك+)... لكن ربما يجب أن ينخفض السعر أكثر من الآن فصاعداً، ربما إلى حدود 50 دولاراً". وأضاف "إذا سادت أسعار اليوم ببساطة، بعد تعليق (زيادة الإنتاج) في الربع الأول، فمن المحتمل أن يواصل (التحالف) إلغاء هذه التخفيضات".

