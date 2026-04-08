تراجع النفط لأقل من 100 دولار بعد إعلان الهدنة في المنطقة

- انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، بشرط إعادة فتح مضيق هرمز، مما أدى إلى تراجع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بشكل ملحوظ. - الحرب في المنطقة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط سابقاً، مع بلوغ خام برنت 119.50 دولاراً، بينما أعلنت إيران استعدادها لوقف الهجمات مقابل المرور الآمن عبر مضيق هرمز، رغم استمرار المخاطر بسبب الهجمات الصاروخية. - تلقت الولايات المتحدة مقترحاً من 10 نقاط من إيران للتفاوض، مما يشير إلى تقدم نحو اتفاق سلام طويل الأمد، بينما شهدت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تقلبات ملحوظة.

انخفض النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، اليوم الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، بشرط إعادة فتح مضيق هرمز على الفور. وتراجع خام برنت 14.84 دولاراً، أو 13.6%، إلى 94.43 دولاراً للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16.13 دولاراً، أو 14.3%، إلى 96.82 دولاراً للبرميل، وذلك بحلول الساعة 00.23 بتوقيت غرينتش. جاء تغيير موقف ترامب قبل وقت قصير من الموعد النهائي الذي حدده لإيران لفتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة 20% من النفط العالمي، أو مواجهة هجمات واسعة النطاق على بنيتها التحتية المدنية.

وتسبّبت الحرب في المنطقة في انقطاع تدفق ما لا يقل عن 12 مليون برميل يومياً، أي نحو 12% من الإمدادات العالمية، بسبب إغلاق المضيق. ونتيجة لذلك بلغت العقود الآجلة لخام برنت 119.50 دولاراً الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2022، وإن كان لا يزال أقل من الرقم القياسي المسجل عام 2008 والبالغ 147.50 دولاراً. وسيكون عقد خام برنت الأقرب تسليم يونيو/ حزيران. وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "سيكون هذا وقفاً لإطلاق النار من الجانبين!"، بعد أن هدد في وقت سابق، أمس الثلاثاء، بأن "حضارة بأكملها ستفنى الليلة" إذا لم تجرِ تلبية مطالبه.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في بيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستوقف هجماتها إذا توقفت الهجمات عليها، وإن المرور الآمن عبر مضيق هرمز سيكون ممكناً لمدة أسبوعين بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. ومع ذلك، رصدت عدة دول خليجية عمليات إطلاق صواريخ وهجمات بطائرات مسيرة أو أصدرت تحذيرات للمدنيين للاحتماء. وقال سول كافونيك المحلل في "إم إس تي ماركي" "حتى مع وجود اتفاق سلام، قد تتجرأ إيران على تهديد مضيق هرمز بشكل أكثر تكراراً في المستقبل، وستأخذ السوق في الحسبان المخاطر المتزايدة على المضيق في المستقبل". وشهدت الحرب في المنطقة أكبر ارتفاع شهري في أسعار النفط في التاريخ، إذ صعدت في مارس/ آذار بأكثر من 50%.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تلقت مقترحاً من 10 نقاط من إيران وصفه بأنه أساس عملي للتفاوض، وأضاف أن الطرفين قطعا شوطاً طويلاً نحو التوصل إلى اتفاق نهائي لسلام طويل الأمد. وقال توني سيكامور المحلل في "آي جي" "إنها بداية جيدة ويمكن أن تمهد الطريق لإعادة فتح أكثر استدامة، ولكن لا يزال هناك الكثير من الاحتمالات الممكنة". وحافظ خام غرب تكساس الوسيط على علاوة سعره فوق خام برنت، في انعكاس للأنماط السعرية المعتادة، وذلك لأن عقوده الآجلة هي للتسليم في مايو/ أيار، بينما العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في يونيو/ حزيران، لأن البراميل ذات تاريخ التسليم الأقرب تحقق سعراً أعلى.

في السياق، قالت مصادر في السوق، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي الصادرة، أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قفزت مجدداً، الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 3.72 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من إبريل/ نيسان. وأوضحت المصادر أن مخزونات البنزين تراجعت 3.97 ملايين برميل، وأن مخزونات نواتج التقطير انخفضت 599 ألف برميل مقارنة مع الأسبوع السابق.

(رويترز، العربي الجديد)



