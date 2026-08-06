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تراجع الملاحة في هرمز وباب المندب بعد تصعيد الحوثيين

اقتصاد دولي
مباشر
06 اغسطس 2026   |  آخر تحديث: 10:12 (توقيت القدس)
سفينتان في باب المندب، 25 يوليو 2026 (خالد زياد/فرانس برس)
سفينتان في باب المندب، 25 يوليو 2026 (خالد زياد/ فرانس برس)
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- شهدت حركة الملاحة البحرية عبر مضيقي هرمز وباب المندب تراجعاً ملحوظاً بسبب التوترات الأمنية المتصاعدة في منطقة الخليج والبحر الأحمر، حيث انخفض عدد السفن العابرة بشكل كبير مقارنة بالأيام السابقة.

- أظهرت بيانات "كبلر" أن سفينتين فقط عبرتا مضيق هرمز، وسفينة واحدة عبرت مضيق باب المندب، مما يعكس تأثير التوترات الإقليمية، بما في ذلك الهجمات الصاروخية الحوثية على ناقلات النفط السعودية.

- هذه التوترات تهدد بتعطيل سلاسل الإمداد العالمية للطاقة وتزيد الضغوط على أسواق النفط، في ظل ترقب لاتفاق دبلوماسي محتمل بين طهران وواشنطن.

تراجعت حركة الملاحة البحرية بشكل لافت عبر مضيقي هرمز وباب المندب، أمس الأربعاء، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الخليج والبحر الأحمر. وأظهرت بيانات للشحن البحري أن حركة الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب، الممرَّين البحريين الاستراتيجيين لمنطقة الخليج، انخفضت بشكل ملحوظ، أمس الأربعاء، مقارنة باليوم السابق.

ووفقاً لبيانات الشحن الصادرة عن شركة "كبلر"، فإن سفينتين فقط عبرتا مضيق هرمز، إحداهما سفينة شحن تحمل فحماً وترفع علم بنما، ودخلت الممر المائي، والثانية محمّلة بسلع أوّلية وترفع علم جزر مارشال، وخرجت منه. ويمثل ذلك انخفاضاً مقارنة بثماني سفن في اليوم السابق.

وكان الممر المائي يشهد عادة عبور ما بين 130 و140 سفينة قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط، وما أعقبها من رد إيراني بإغلاق المضيق. وفي مضيق باب المندب، أظهرت بيانات "كبلر" أن سفينة واحدة فقط محمّلة بالسلع، وهي سفينة شحن جاف ترفع علم جزر الباهاما، عبرت المضيق، أمس الأربعاء، في انخفاض من 20 سفينة في اليوم السابق.

وأعلن الحوثيون في اليمن، المتحالفون مع إيران، أمس الأربعاء، أنهم شنّوا هجوماً صاروخياً على ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل مدينة ينبع على البحر الأحمر، وهجوماً صاروخياً آخر على ناقلة نفط سعودية في خليج عدن.

البحرية الإيرانية قرب مضيق هرمز، 30 أبريل 2019 (مرتضى نيكوبازل/ Getty)
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ولم يصدر أي تأكيد من الجانب السعودي بشأن أي من الواقعتين. ويفرض الحوثيون حصاراً بحرياً على السعودية في البحر الأحمر منذ الشهر الماضي، رداً على ما يصفونه بالحصار السعودي على اليمن، وهو ادعاء ترفضه الرياض. وأدى هذا المزيج من التوترات إلى شبه توقف لحركة الملاحة التجارية في هذين الممرين الحيويين، ما ينذر باضطرابات أوسع في سلاسل الإمداد العالمية للطاقة، ويضع ضغوطاً إضافية على أسواق النفط العالمية التي تترقب أي مؤشرات على اتفاق دبلوماسي بين طهران وواشنطن قد يمهّد لإعادة فتح المضيق.

(رويترز، العربي الجديد)

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