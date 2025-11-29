تراجع المخاوف من أزمة سفر عالمية: إيرباص تنجح في تحديث معظم طائراتها

- تحديثات سريعة واستجابة فعّالة: أعلنت إيرباص عن ضرورة تحديث برمجيات 6 آلاف طائرة A320 بسبب خلل تقني. تمكنت شركات الطيران الكبرى من تنفيذ التحديثات بسرعة، مما قلل من الإلغاءات والتأخيرات، خاصة في أوروبا. - التأثير العالمي والتدابير الاحترازية: أصدرت إيرباص تعليمات باتخاذ إجراءات احترازية بعد حادثة في الولايات المتحدة. تم إصلاح الخلل في أكثر من 5 آلاف طائرة بسرعة، مما قلل من الحاجة لصيانة مطولة. - التحديات المستمرة في بعض المناطق: تواجه شركات الطيران في شرق آسيا والكاريبي صعوبات، مع اضطرابات وإلغاء رحلات. تعمل الشركات على تقديم خيارات للمسافرين وتقليل الإزعاج.

تراجعت المخاوف من أيام من الفوضى في حركة السفر عبر أوروبا والعالم يوم السبت، بعدما تسابقت شركات الطيران العالمية على تحديث أساطيلها حسب التحذيرات التي أطلقتها إيرباص بشأن سلامة نحو 6 آلاف طائرة من طراز A320.

وكان إعلان الشركة الأوروبية الرائدة في صناعة الطائرات، مساء الجمعة، أن هذه الطائرات لا يمكنها الطيران مجدداً قبل تطبيق التحديث قد أثار مخاوف من أن مئات الطائرات قد تُضطر إلى البقاء على الأرض لفترات طويلة، وذلك إثر حادث وقع في الولايات المتحدة. لكن عدة شركات طيران أوروبية كبرى قالت إن الإلغاءات كانت محدودة أو شبه معدومة، رغم ورود مؤشرات على أن الوضع أكثر تعقيداً في أميركا اللاتينية وآسيا.

واعترف غيوم فوري، الرئيس التنفيذي لإيرباص، بأن التحديث "تسبب في تحديات لوجستية كبيرة وتأخيرات"، لكنه أكد أن المشغلين يعملون على مدار الساعة لضمان تطبيق التحديثات المطلوبة "بأسرع ما يمكن لإعادة الطائرات إلى السماء"، وقال: "أود أن أعتذر بصدق لعملائنا من شركات الطيران وللمسافرين المتأثرين الآن. لكننا نعتبر أن السلامة أهم من أي شيء آخر"، وذلك في منشور له على لينكدإن.

وأمرت إيرباص عملاءها، الجمعة، باتخاذ "إجراء احترازي فوري"، بعد أن كشف خلل تقني على متن رحلة لشركة JetBlue في أكتوبر/تشرين الأول أن الإشعاع الشمسي القوي قد يفسد بيانات حرجة لأنظمة التحكم في الطيران.

سرعة في التحرك

وقال وزير النقل الفرنسي فيليب تبارو لقناة BFMTV إن الشركة المصنعة للطائرات تمكنت من إصلاح الخلل "في أكثر من 5 آلاف طائرة" يوم الجمعة وخلال ليلة الجمعة – السبت. وأشار إلى أن عدد الطائرات التي تحتاج إلى صيانة مطوّلة قد يكون أقل بكثير من 1,000 طائرة كما كان يُعتقد في البداية.

وأضاف: "وفقاً لآخر المعلومات المتوفرة لدي، يبدو أن عدد طائرات A320 التي ستتأثر بشكل مطوّل بعملية تحديث البرمجيات سيكون أقل بكثير. كنا قد تحدثنا عن احتمال أن يصل العدد إلى ألف طائرة، لكن يبدو أننا الآن نتحدث عن مئة فقط"، مشيراً إلى أن التحديث البرمجي "يمكن تنفيذه عن بُعد، وهو سريع جداً" لمعظم الطائرات.

ويُعد طراز A320، الذي بدأ إنتاجه عام 1988، أكثر الطائرات مبيعاً في العالم. فقد باعت إيرباص منه حتى نهاية سبتمبر/أيلول 12 ألفاً و257 طائرة مقارنة بـ 12 ألفاً و254 طائرة بوينغ 737. وقالت شركة إير فرانس لوكالة فرانس برس إنها ستكون قادرة على "نقل جميع عملائها" يوم السبت باستثناء رحلات شبكتها الإقليمية في الكاريبي. وكانت الشركة قد ألغت 35 رحلة يوم الجمعة.

وأضافت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا أن "معظم التحديثات البرمجية أُنجزت خلال الليل وصباح السبت"، من دون توقع إلغاء رحلات، مع احتمال حدوث بعض التأخيرات الفردية. وأشارت شركة الطيران الاقتصادي إيزي جت إلى أنها لم تلغ أي رحلة، وأن العمل على كل طائرات A320 التابعة لها قد اكتمل. وأكدت شركة Wizz Air منخفضة التكلفة، التي تمتلك أسطولاً مكوناً من نحو 250 طائرة إيرباص فقط، أنها أجرت التحديثات بنجاح على كامل طائرات A320 المتأثرة أثناء الليل، وأن العمليات عادت إلى طبيعتها.

لكن بعض الشركات، خاصة في شرق آسيا والكاريبي، قالت إنها لا تزال متأثرة بالخلل الذي حذرت منه إيرباص. وفي الهند، قالت وزارة الطيران إن 68 طائرة لا تزال بحاجة إلى التحديث، وهو ما يمثل 20% من أسطول البلاد المتأثر بالمشكلة. وقالت شركة Avianca الكولومبية إن 70% من أسطولها تأثر، وحذّرت من "اضطرابات كبيرة في الأيام العشرة المقبلة"، معلنة تعليق بيع التذاكر حتى 8 ديسمبر/كانون الأول. وفي الفيليبين، عرضت شركتا Philippine Airlines وCebu Pacific رد الأموال أو إعادة الحجز للمسافرين، بعد إلغاء ما لا يقل عن 40 رحلة داخلية يوم السبت.

وفي 30 أكتوبر، واجهت طائرة A320 تابعة لـJetBlue خللاً في أنظمة التحكم أثناء الطيران بسبب مشكلة في الكمبيوتر. وقد هوت الطائرة فجأة أثناء رحلتها بين كانكون في المكسيك ونيوآرك في الولايات المتحدة، واضطر الطيارون للهبوط في تامبا بولاية فلوريدا. ونقلت وسائل إعلام أميركية عن فرق الإنقاذ المحلية أن بعض الركاب أصيبوا. وقالت JetBlue، يوم السبت، إنها تبذل كل ما بوسعها لتقليل الإزعاج للمسافرين.

وتزداد أهمية البرمجيات المدمجة في الحفاظ على استقرار الطيران في الطائرات الحديثة، رغم أن أي خلل في الأنظمة قد تكون له عواقب كارثية. وكانت بوينغ قد شهدت قبل سنوات حادثي تحطم متتاليين لطائرة 737 Max بسبب خلل في نظام برمجي يُعرف باسم MCAS.