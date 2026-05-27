- شهدت السندات الأميركية ارتفاعاً مع تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر، مدفوعة بتقدم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مما يعزز الآمال بانحسار الضغوط التضخمية. - انخفضت عوائد السندات الأميركية عبر مختلف الآجال، مع اقتراب العائد على السندات لأجل 30 عاماً من 4.98%، وسط رهانات على تراجع المخاطر المرتبطة بالطاقة والتضخم. - تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 88 دولاراً، وخام برنت إلى أقل من 95 دولاراً، مع تفاؤل بإنهاء الحرب التي عطلت إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.

عادت السندات الأميركية إلى الارتفاع مع تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر، بعدما عززت مؤشرات التقدم نحو اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران آمال المستثمرين بانحسار الضغوط التضخمية التي أربكت الأسواق العالمية خلال الأشهر الماضية.

ووفقاً لبلومبيرغ، شهدت عوائد السندات الأميركية انخفاضاً عبر مختلف الآجال، قبل أن تقلّص خسائرها لاحقاً، فيما اقترب العائد على السندات لأجل 30 عاماً من مستوى 4.98% بعدما ظل فوق 5% بشكل متواصل منذ 12 مايو/أيار، في إشارة إلى تنامي رهانات السوق على تراجع المخاطر المرتبطة بالطاقة والتضخم. وجاء هذا التحول بعدما تحدث التلفزيون الرسمي الإيراني عن مسودة تفاهم غير رسمية بين واشنطن وطهران تسمح بإعادة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز، ما دفع أسعار النفط إلى الهبوط الحاد.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى ما دون 88 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 22 إبريل/نيسان، فيما انخفض خام برنت العالمي إلى أقل من 95 دولاراً، مع تزايد التفاؤل بإمكانية إنهاء الحرب التي عطلت إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط منذ فبراير/شباط الماضي.

وكانت الضربات الأميركية على إيران في أواخر فبراير قد تسببت باضطراب واسع في تدفقات النفط، ما أدى إلى قفزة قوية في الأسعار وأسهم في تأجيج التضخم عالمياً، الأمر الذي دفع البنوك المركزية، وفي مقدمها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى التلويح بمزيد من رفع أسعار الفائدة.

أسواق طفرة الذكاء الاصطناعي تعيد الزخم إلى الأسهم الأميركية

ونقلت بلومبيرغ عن محللين قولهم إن استقرار النفط بين 80 و100 دولار للبرميل يمثل "المنطقة الحساسة" بالنسبة للفيدرالي، لأن أي ارتفاع إضافي قد يدفع البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر. ورغم استمرار التوترات العسكرية في المنطقة، فإن عوائد السندات الأميركية تراجعت تدريجياً منذ 19 مايو/أيار الحالي، بالتوازي مع تصاعد الحديث عن تقدم في المفاوضات الأميركية الإيرانية.

لكن الأسواق لا تزال حذرة، خصوصاً أن العوائد كانت قد سجلت خلال مايو أعلى مستوياتها منذ سنوات، مع بلوغ عائد السندات لأجل 30 عاماً أعلى مستوى منذ 2007، في حين وصلت عوائد الآجال القصيرة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام. ويرى متعاملون، بحسب بلومبيرغ، أن انخفاض العوائد قد يدعم الطلب على مزادات سندات الخزانة الأميركية بما في ذلك مزاد سندات الخمس سنوات بقيمة 70 مليار دولار، خاصة بعدما شهد مزاد السندات لأجل عامين طلباً قوياً رغم التقلبات الأخيرة في السوق.