- شهدت سوق العملات المشفرة تراجعاً حاداً، حيث انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 81 ألف دولار، مما أثار قلقاً بشأن تأثيره على الأسواق المالية التقليدية، مع فقدان أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية منذ أكتوبر. - توسعت السوق بشكل كبير لتصل إلى أربعة تريليونات دولار قبل الهبوط، مدفوعة بالموافقة على صناديق تداول فورية للبيتكوين وتبني الرموز الرقمية، مما زاد من مخاوف تأثير أي انهيار على وول ستريت. - شهدت الأسابيع الأخيرة نزوحاً للأموال من صناديق الكريبتو، حيث سحب المستثمرون نحو أربعة مليارات دولار، مما يثير مخاوف من اضطرابات أوسع في الأسواق بسبب ارتفاع حجم الأموال المقترضة.

انخفض سعر البيتكوين يوم الجمعة إلى ما دون 81 ألف دولار، في تراجع يعكس تقلّص شهية المستثمرين للمخاطرة، ويثير قلقاً واسعاً من انعكاساته على الأسواق المالية التقليدية، وسط تساؤلات متزايدة حول حجم الرافعة المالية داخل منظومة التشفير. فبعد أسبوع اتسم بتقلّبات حادة، واصلت العملات المشفّرة مسارها النزولي، لتفقد أكثر من تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ ذروتها في أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لتقديرات دويتشه بنك، في ما يرى محلّلون أنه قد لا يكون نهاية لموجة البيع الحالية بعد.

هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها سوق الأصول الرقمية نزيفاً مماثلاً؛ فالمستثمرون المخضرمون يتذكّرون جيداً شتاء الكريبتو في عامي 2021 و2022، وانهيار منصة FTX التابعة لسام بانكمان-فرايد. لكن الفارق هذه المرة أن السوق أصبح أكبر بكثير، إذ بلغت قيمته العالمية قبل الهبوط الأخير نحو أربعة تريليونات دولار، قبل أن تتراجع حالياً إلى حدود ثلاثة تريليونات، بحسب بيانات كوين غيكو ومورنينغ ستار.

وقد ساهمت الموافقة التي منحتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في يناير/كانون الثاني 2024 على صناديق تداول فورية للبيتكوين (ETFs)، إلى جانب تبنّي إدارة ترامب للرموز الرقمية عبر مبادرات أبرزها إنشاء الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين هذا العام، في جذب المزيد من المستثمرين المؤسسيين والأفراد إلى هذه الفئة من الأصول. هذا الانفتاح المتسارع أثار بدوره مخاوف من أن أي انهيار جديد قد يمتد هذه المرة مباشرة إلى وول ستريت، كما كتب المحلل برنارد وارنر في تقرير نشرته نيويورك تايمز.

من فئة للهواة إلى أصل لا يمكن تجاهله

تقول ليزا شالِت، كبيرة مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات لدى مورغان ستانلي، لصحيفة DealBook، إن العملات المشفّرة لم تعد فئة أصول للهواة، مشيرة إلى أن عمالقة إدارة الأصول مثل بلاك روك وفيديلتي لعبوا دوراً محورياً في إدخال الأصول الرقمية إلى التيار المالي الرئيسي، إلى درجة أن مؤسسات مرموقة مثل جامعة هارفارد والبنك المركزي التشيكي باتت تستثمر في هذه الرموز. وتضيف شالِت أن انتشار صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالبيتكوين جعل الملكية أكثر ديمقراطية، لكنه في المقابل وزّع المخاطر على قاعدة أوسع من المستثمرين. وتتفق تحليلات دويتشه بنك مع هذا الرأي، مشيرةً إلى أن القيمة السوقية الكبيرة للعملات المشفّرة تجعلها أصلاً لا يمكن تجاهله من صناع السياسات والأسواق التقليدية.

نزوح الأموال من صناديق الكريبتو

ظهر الجانب السلبي لهذا التوسع بوضوح في الأسابيع الأخيرة، إذ سحب المستثمرون نحو أربعة مليارات دولار من صناديق البيتكوين بين بداية ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وفقاً لبيانات مورنينغ ستار. وتُظهر الإحصاءات أن صناديق البيتكوين الفورية الأميركية، مثل iShares Bitcoin Trust (IBIT) المدعوم من بلاك روك، وصندوق فيديلتي، شهدت تدفّقات خارجة قياسية في نوفمبر، هي الأكبر منذ إطلاق هذه الصناديق في مطلع 2024. لكن براين أرمور، مدير أبحاث صناديق الاستثمار السلبية في مورنينغ ستار بأميركا الشمالية، يرى أن هذه التدفقات لا تزال أقلّ حدة من موجة 2022، ما يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين لم يغادروا الساحة بالكامل بعد.

الرافعة المالية… عامل يضاعف الصدمة

يحذّر محللون من أن ارتفاع حجم الأموال المقترضة داخل السوق قد يضاعف من حدّة التقلّبات. ففي الشهر الماضي وحده، تُقدّر الخسائر الناتجة عن تصفية المراكز المرفوعة بنحو 19 مليار دولار في يوم واحد. حتى التراجعات الصغيرة قد تمتدّ إلى أسواق الأسهم التقليدية إذا اضطر المستثمرون إلى بيع أصولهم لتغطية مراكزهم الخاسرة أو تلبية نداءات الهامش. ويشير ستيف سوسنيك، كبير الاستراتيجيين في Interactive Brokers، إلى أن محترفي وول ستريت باتوا ينظرون إلى تقلبات البيتكوين بوصفها إشارة مبكرة على اضطراب أوسع في الأسواق، في ظل تزايد الترابط بين فئات الأصول الخطِرة.

هل تصبح البيتكوين مؤشراً على تصحيح أوسع؟

يرى أرمور أن دخول صناديق التقاعد والجامعات وشركات التأمين إلى سوق الكريبتو غيّر تركيبة المستثمرين جذرياً، بحيث لم تعد السوق تعتمد على المضاربين الأفراد وحدهم. وهذا يعني أن أي هزة كبيرة في سوق العملات المشفّرة قد تمتدّ بسرعة إلى أسهم التكنولوجيا، وشركات إدارة الأصول، ومؤشرات الأسهم الواسعة، نظراً لارتفاع حساسية هذه الفئات لحركة البيتكوين والإيثريوم. ورغم الهبوط الأخير، لا تزال القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفّرة عند حدود ثلاثة تريليونات دولار تقريباً، نزولاً من ذروة قاربت أربعة تريليونات دولار في وقت سابق من عام 2025، ما يجعل هذا السوق قوة مؤثرة في المزاج الاستثماري العالمي.

