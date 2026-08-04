تراجع العجز التجاري الأميركي وانخفاض طفيف في الوظائف الشاغرة

- تقلص العجز التجاري الأمريكي بنسبة 5.6% في يونيو/حزيران ليصل إلى 73.3 مليار دولار، مع انخفاض الواردات والصادرات، بينما تستمر الصادرات الصافية في الضغط على النمو الاقتصادي بسبب تقلبات التجارة العالمية وتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. - سوق العمل يظهر قوة مع انخفاض الوظائف الشاغرة إلى 7.36 ملايين واستمرار انخفاض عمليات التسريح، مع تباين الطلب على العمالة بين القطاعات المختلفة، حيث ارتفع في النقل والتخزين وتراجع في الترفيه والضيافة. - اتساع العجز التجاري مع المكسيك وكندا والصين وفيتنام، بينما ارتفعت صادرات خدمات السفر بنسبة 2.4% بفضل بطولة كأس العالم، وسط ترقب المستثمرين لتقرير الوظائف الشهري لتقييم قوة الاقتصاد والسياسة النقدية.

أظهرت بيانات اقتصادية أميركية، صدرت اليوم الثلاثاء، استمرار تماسك الاقتصاد رغم تباطؤ بعض المؤشرات، إذ انخفض العجز التجاري خلال يونيو/حزيران بالتزامن مع تراجع محدود في عدد الوظائف الشاغرة، ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل مع بقاء الضغوط على النمو الاقتصادي.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن العجز التجاري في السلع والخدمات تقلص بنسبة 5.6% خلال يونيو/حزيران، ليبلغ 73.3 مليار دولار، مقارنة بالشهر السابق، مدفوعاً بانخفاض الواردات بنسبة 1.8%، مقابل تراجع الصادرات بنسبة 0.9%، حسب وكالة بلومبيرغ.

ورغم تقلص العجز، فإن بيانات التجارة اختتمت ربعاً سنوياً واصلت فيه الصادرات الصافية الضغط على النمو الاقتصادي، في ظل استمرار تقلبات التجارة العالمية نتيجة تغير السياسات الجمركية، وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وتسارع الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونقلت الوكالة عن كبيرة الاقتصاديين في بي إم أو كابيتال ماركتس (BMO Capital Markets)، بريسيلا ثياغامورثي قولها إن انخفاض صادرات الطاقة وتراجع الواردات أسهما في تقليص العجز التجاري، إلا أن الصادرات الصافية مرشحة للاستمرار في الضغط على نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصول المقبلة.

وشهدت واردات أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات تباطؤاً في يونيو/حزيران بعد موجة ارتفاع قوية خلال الأشهر السابقة مدفوعة باستثمارات الذكاء الاصطناعي، كما تراجعت واردات السلع الرأسمالية للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول الماضي. في المقابل، انخفضت قيمة صادرات الإمدادات الصناعية، بما فيها النفط ومشتقاته، بنسبة 4% نتيجة تراجع أسعار الخام وانخفاض أحجام الشحن، بينما ارتفعت صادرات الذهب غير النقدي بصورة ملحوظة.

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وأظهرت البيانات أيضاً اتساع العجز التجاري الأميركي مع كل من المكسيك وكندا والصين وفيتنام، في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراجعة سياساتها التجارية، بعد قرارها عدم تجديد اتفاقها التجاري مع كندا والمكسيك بصيغته الحالية، والاكتفاء بمراجعات سنوية، وهو ما قد يزيد حالة عدم اليقين أمام الشركات. في المقابل، ارتفعت عائدات الولايات المتحدة من إنفاق الزوار الأجانب للشهر الثاني على التوالي، مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم، إذ زادت صادرات خدمات السفر بنسبة 2.4%، مسجلة أعلى مستوى لها منذ بداية عام 2025.

وفي سوق العمل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي (Bureau of Labor Statistics) انخفاض عدد الوظائف الشاغرة إلى 7.36 ملايين وظيفة في يونيو/حزيران، مقارنة مع 7.54 ملايين في مايو/أيار، بينما بقيت عمليات تسريح العمال عند مستويات منخفضة، في إشارة إلى استمرار قوة سوق العمل رغم تباطؤ الطلب في بعض القطاعات.

وجاء تراجع الوظائف الشاغرة نتيجة انخفاض الطلب على العمالة في قطاعات الرعاية الصحية، والترفيه والضيافة، وتجارة الجملة، وخدمات الأعمال، في حين ارتفع الطلب في قطاعي النقل والتخزين، كما سجلت الوظائف الشاغرة في الحكومة الفيدرالية أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2024، وفق ما أوردت "بلومبيرغ" في تقرير آخر.

وفي المقابل، ارتفعت وتيرة التوظيف بدعم من قطاعي الرعاية الصحية والإنشاءات، بينما تراجع التوظيف في قطاع الترفيه والضيافة للشهر الثالث على التوالي إلى أدنى مستوى له منذ مطلع عام 2025، خلافاً للتوقعات التي رجحت أن يؤدي تنظيم كأس العالم إلى زيادة الطلب على العمالة.

ونسبت الوكالة إلى كبير الاقتصاديين في هاي فريكونسي إيكونوميكس (High Frequency Economics)، كارل واينبرغ قوله إن البيانات تؤكد استمرار وفرة فرص العمل في ظل التشغيل الكامل تقريباً، مضيفاً أن الصورة العامة تعكس سوق عمل مستقرة.

واستقر معدل الاستقالات الطوعية عند 2%، بينما بقي معدل الوظائف الشاغرة إلى عدد العاطلين من العمل عند نحو وظيفة واحدة لكل عاطل، وهو مستوى يعده مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مؤشراً إلى توازن العرض والطلب في سوق العمل، مقارنة بذروة بلغت وظيفتين لكل عاطل في عام 2022. كما أظهرت البيانات استمرار محدودية عمليات التسريح، رغم ارتفاعها في قطاعي الخدمات المهنية والترفيه، بالتزامن مع إعلانات خفض وظائف في شركات كبرى مثل فيزا (Visa) وأوبر (Uber Technologies).

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره الجمعة، وسط توقعات بإضافة الاقتصاد الأميركي نحو 80 ألف وظيفة خلال يوليو/تموز، وهو ما سيمنح الأسواق مؤشرات أوضح حول قوة الاقتصاد ومسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.