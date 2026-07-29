تراجع الذهب مع استقرار الدولار وترقب قرارات أسعار الفائدة

- شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا في المعاملات الفورية والعقود الآجلة، بينما استقر الدولار عند أعلى مستوى له في شهر، مما أثر على تكلفة الذهب للمستثمرين الدوليين. ارتفعت الفضة والبلاتين بنسبة 0.1%، بينما انخفض البلاديوم بنفس النسبة. - يترقب السوق قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنوك إنجلترا واليابان، مع توقعات بعدم تغيير أسعار الفائدة، وسط مخاوف من التضخم وارتفاع أسعار النفط. - استقر الدولار مدعومًا بتدفقات نحو الملاذات الآمنة، بينما شهدت الأسهم اليابانية تذبذبًا، حيث انخفض مؤشر نيكي وارتفع مؤشر توبكس، مما يعكس حذر المستثمرين قبيل نتائج شركات التكنولوجيا الأمريكية.

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء، مع استمرار استقرار الدولار وانتظار المشاركين في السوق قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحثاً عن مؤشرات بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة الأميركية. ويختتم المركزي الأميركي يوم الأربعاء، اجتماعه بشأن السياسة النقدية الذي يستمر يومين، ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير. كما يتوقع على نطاق واسع، أن يبقي كل من بنك إنكلترا وبنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير يومي الخميس والجمعة على الترتيب، مع التحذير من ارتفاع التضخم.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الأخرى التي قد تؤثر على أسعار الذهب بخلاف الدولار وقرارات أسعار الفائدة؟ ما هي توقعات المحللين بشأن تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم وأسعار الذهب؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتتوقع الأسواق احتمالا بنسبة 33% لرفع سعر الفائدة الأميركية 25 نقطة أساس. ومما زاد من مخاوف التضخم، عودة أسعار النفط إلى الارتفاع بعدما أعلن الجيش الأميركي أنه اعترض عدة صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه القوات الأميركية في المنطقة.

انخفاض طفيف في أسعار الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4021.87 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.52 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 0.4% إلى 4021.70 دولاراً. وحافظ الدولار على مستوى قريب من الأعلى له في شهر، مما جعل المعدن المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 57.20 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 1605.96 دولارات، بينما انخفض سعر البلاديوم 0.1% إلى 1268.35 دولاراً.

استقرار الدولار

وفي أسواق العملات، استقر الدولار اليوم، بالقرب من أعلى مستوى له في شهر، مدعوما بتدفقات رأس المال نحو الملاذات الآمنة بعد اندلاع الأعمال القتالية من جديد في المنطقة، في حين ينتظر المتعاملون قرارا مهما من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم. وكانت تحركات العملات محدودة إلى حد كبير في بداية التعاملات الآسيوية، إذ التزم المستثمرون بالترقب قبيل قرار لجنة السوق المفتوحة الاتحادية.

وأدى استمرار قوة الدولار إلى بقاء اليورو عند أدنى مستوى له في شهر عند 1.1386 دولار، بعدما انخفض 0.3% منذ بداية الشهر، في حين انخفض الجنيه الإسترليني 0.06% إلى 1.3282 دولار، بالقرب من أضعف مستوى له منذ أول يوليو/ تموز. وقال فابيان ييب محلل الأسواق لدى آي.جي الذي يتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق يوم الأربعاء، "ما زلت أعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيحتاج إلى مزيد من المؤشرات حول المدة التي ستستمر فيها مخاطر التضخم".

وأضاف: "سيكون الدولار قويا نسبيا بسبب حالة الضبابية المستمرة في الشرق الأوسط، ولكن في الوقت نفسه، إذا نظرنا إلى سياسات البنوك المركزية، يبدو أن الولايات المتحدة في وضع أفضل للحفاظ على موقف متشدد مقارنةً بالبنوك المركزية الأخرى". واستقر الدولار عند مستوى 101.43 مقابل العملات الأخرى، وارتفع قليلا مقابل الين إلى 163.88، مما أبقى الضغط على العملة اليابانية الضعيفة التي لا تزال قرب أدنى مستوياتها في 40 عاما.

وبالنسبة للعملات الأخرى، فلم يطرأ تغيير يُذكر على سعر الدولار الأسترالي الذي استقر عند 0.6973 دولار، في انتظار صدور أرقام التضخم المحلية في وقت لاحق من اليوم. وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.09% إلى 0.5782 دولار.

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تذبذب مؤشر بورصة طوكيو

وفي أسواق الأسهم، تذبذب المؤشر نيكي الياباني يوم الأربعاء، إذ قوبل تأثير عمليات الشراء عند الانخفاض بالحذر الذي ساد قبيل إعلان نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الأميركية، بينما يعكف المستثمرون على تقييم أحدث التطورات في المنطقة. وانخفض نيكي في أحدث تعاملات 0.04% إلى 62337.37 نقطة بعدما تذبذب بين المكاسب والخسائر. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.33% إلى 3976.55 نقطة.

(رويترز، العربي الجديد)