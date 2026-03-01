تراجع الجنيه المصري أمام الدولار.. خبير يشرح الأسباب

- شهد سعر الدولار ارتفاعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري، حيث بلغ 48.68 جنيهاً للشراء و48.82 جنيهاً للبيع، مع زيادات مماثلة في العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني. - أرجع خبير التمويل رشاد عبده هذا الارتفاع إلى التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج وتأثيرها على أسعار النفط والغاز، مما زاد من الطلب على الدولار وأثر على تدفقات العملات الأجنبية. - توقعات باستمرار الضغوط على الجنيه المصري نتيجة الطلب الحكومي على العملة الصعبة وارتفاع أسعار الواردات، مع زيادة سعر الدولار في سوق الصاغة إلى 50.48 جنيهاً.

سجل سعر الدولار ارتفاعاً جديداً أمام الجنيه المصري ظهر اليوم الأحد، إذ بلغ السعر 48.68 جنيهاً للشراء و48.82 جنيهاً للبيع. ووفق بيانات البنك المركزي المصري، زاد سعر الدولار بنحو 80 قرشاً في بعض البنوك، حيث سجل السعر في البنك الأهلى المصري 48.7 جنيهاً.

وسجلت العملات الرئيسية الأخرى ارتفاعات واضحة، فقد بلغ سعر اليورو 57.51 جنيهاً للشراء و57.68 للبيع، والجنيه الإسترليني 65.64 جنيهاً للشراء و65.84 جنيهاً للبيع، واليوان الصيني 7.09 جنيهات للشراء و7.11 جنيهات للبيع، والفرنك السويسري 63.30 جنيهاً للشراء و63.51 جنيهاً للبيع والريال القطري 13.35 جنيهاً للشراء و13.39 للبيع.

وأرجع خبير التمويل والاستثمار رشاد عبده صعود الدولار والعملات الرئيسية أمام الجنيه إلى "تأثر أسواق العملة بتبعات العدوان الأميركي الاسرائيلي على إيران الذي أحدث توترات جيوسياسية واسعة في منطقة الخليج، وما سببه من ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط والغاز عالمياً، واضطراب أسواق المال، انعكست على ارتفاع تكاليف فاتورة الواردات، الأمر الذي عزز الطلب على الدولار داخل السوق المحلية".

وأشار عبده في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى تراجع البورصة المصرية في ظاهرة تتصف بتفضيل المستثمرين الأصول الآمنة، والهرب بأموالهم الساخنة من سوق أدوات الدين المحلية، مع تعطل حركة الطيران من الدول الخليجية وجنوب آسيا، ما خفض من تدفقات العملات الأجنبية، في اليوم الثاني للحرب، مع وجود مخاوف من استمرار الحرب مدة زمنية طويلة، يعظم الطلب على الدولار والعملات الأجنبية خلال فترة الحرب".

وتوقع عبده أن يستمر الجنيه في مواجهة الضغوط الخارجية أكثر من المحلية ولحين انتهاء الحرب، متأثراً بطلب الحكومة على العملة الصعبة لمواجهة الزيادة في أسعار النفط والغاز والواردات.

في سياق متصل، شهد سعر الدولار في سوق الصاغة زيادة ملحوظة، حيث بلغ 50.48 جنيهاً، بزيادة تقترب من جنيهين، متأثراً بزيادة سعر الأونصة في السوق الدولية إلى 5280 دولاراً، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات مع عودة أسواق المال والبورصات الدولية إلى العمل غداً الاثنين.