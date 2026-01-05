تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى أدنى مستوى منذ 4 سنوات

- شهدت تركيا تراجعاً في معدل التضخم السنوي إلى 30.9% في ديسمبر 2025، مدعوماً بانخفاض أسعار الملابس والنقل، رغم ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 2% شهرياً، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف لخفض التضخم إلى 20% بحلول 2026. - أظهرت نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي التركي تحسناً ملحوظاً، حيث انخفض التضخم من 44.38% إلى 39.9% في 2025، مع توقعات باستمرار التراجع بدعم من السياسات النقدية التيسيرية. - أكد وزير الخزانة والمالية التركي على التزام الحكومة بخفض التضخم وتعزيز الاقتصاد الوطني، مع توقعات بتسريع التعافي الاقتصادي وزيادة النمو في العام المقبل.

استمر معدل التضخم السنوي بالتراجع في تركيا كما توقع محللون وطمح برنامج الإصلاح الاقتصادي ليختم الشهر الأخير في عام 2025 بنسبة 30.9% متراجعاً عن 31.1% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وليستمر تباطؤ التضخم للشهر الثالث على التوالي ويسجل أدنى نسبة منذ أربع سنوات. وكشفت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الاثنين، أنّ نمو الأسعار على أساس سنوي تراجع إلى 30.9% في ديسمبر/كانون الأول، مدعوماً بانخفاض أسعار الملابس والنقل، رغم ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 2% شهرياً ولم تشهد الأسعار تغيراً يُذكر مقارنة بقراءة نوفمبر الماضي البالغة 0.9%.

وكانت ملامح نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي التركي تؤتي أكلها، فبعد نسبة النمو خلال الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 3.7% يستمر التضخم بالتراجع للشهر الثالث توالياً، ليتراجع من 44.38% مطلع العام الماضي إلى 39.9% نهاية 2025. وتراجع التضخم على أساس شهري 0.87% وعلى أساس سنوي إلى 31.07% مدعوماً بتراجع أسعار المواد الغذائية، في حين واصلت أسعار الإسكان والنقل والترفيه الضغط على المؤشر الرئيسي للتضخم. وعلى الصعيد السنوي، سجلت الزيادات في قطاعات الإسكان والتعليم والخدمات مستويات ملحوظة.

ويقول المحلل التركي باكير أتاجان، إنّ نسبة تباطؤ التضخم قليلة، لكنها مبشرة باستمرار الخطط الحكومية على الأرض واقترابها من نسبة الاستطلاعات، متوقعاً استمرار تراجع التضخم إلى 20% العام 2026 وربما يتراجع إلى 16% كما ينص برنامج الإصلاح الاقتصادي. ويضيف مدير مركز الفكر للدراسات بإسطنبول، أتاجان لـ"العربي الجديد" أن نسبة التضخم خلال يناير/ كانون الثاني الجاري، قد لا تتراجع كثيراً، بسبب ضخ أموال كثيرة بالسوق نتيجة زيادة الأجور، ولكن مع الربع الأول ستظهر الفروقات بالأسواق، بالنسبة للتضخم وسعر الصرف، مؤكداً أنّ هذه المؤشرات وتراجع التضخم تشجع السلطة النقدية على الاستمرار بسياسة التيسير وتخفيض سعر الفائدة.

وكان المصرف المركزي التركي قد خفّض أسعار الفائدة في نوفمبر الماضي، وللمرة الرابعة على التوالي مستمراً في سياسة التيسير النقدي التي بدأها منتصف العام الجاري عبر تخفيض متتالٍ لأسعار الفائدة لينخفض سعر الفائدة من 47.5% مطلع عام 2025 إلى 38%، من دون أن تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعاً بشهر ديسمبر وتخفض سعر الفائدة بانتظار تراجع التضخم ومراقبة سعر العملة التي سجلت في نوفمبر بعد تخفيض سعر الفائدة نحو 42.6 ليرة مقابل الدولار، وتراجعت اليوم الاثنين إلى 43.05 ليرة مقابل الدولار متراجعة بنسبة طفيفة عن أسعار مطلع الأسبوع البالع نحو 43 ليرة للدولار.

وسبق أن وعد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك بتخفيض معدل التضخم إلى أقل من 20% العام الجاري، وأن يكون عام 2026 "عاماً تزداد فيه قوة مواطنينا ذوي الدخل المحدود والثابت" بعد الانتهاء من إعادة بناء وإحياء منطقة الزلزال وتعزيز الانضباط في الميزانية وتقليل المخاوف والشكوك المتعلقة بالاستقرار المالي. وقال شيمشك خلال حفل بجامعة باتمان التي منحته لقب دكتور فخري، الشهر الماضي: إنّ بلاده تحتل موقعاً متقدماً مقارنة بجيرانها في مجالات الصناعة والإنتاج والتنمية، معتبراً أن هذه الميزة ستساهم في كل من الاقتصاد الوطني والسلام الإقليمي في بيئة خالية من الإرهاب.

ويشير الوزير التركي إلى أنّ النتائج الملموسة للبرنامج الاقتصادي المطبق في عام 2026 ستتحسن على نحوٍ أوضح، متوقعاً أن تنخفض نسبة التضخم إلى أقل من 20%. وسيقل الإحساس بالغلاء العام 2026 "خاصةً بالنسبة لمواطنينا ذوي الدخل الثابت والمنخفض، الذين سيقوون اقتصادياً"، مؤكداً أن التعافي في الاقتصاد سيتسارع، بعد زيادة النمو قليلاً في عام 2026. واستكمال أعمال إعادة الإعمار والإحياء في منطقة الزلزال.