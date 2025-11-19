تراجع التضخم البريطاني يفتح الباب لخفض جديد في أسعار الفائدة

- شهدت بريطانيا تراجعًا في معدل التضخم إلى 3.6% في أكتوبر، مما يفتح المجال أمام بنك إنكلترا لخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد المتباطئ، خاصة مع ارتفاع البطالة إلى 5%. - رغم تراجع التضخم، يظل هناك قلق بشأن تأثير الزيادات الضريبية المحتملة، حيث تسعى الحكومة لتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة ودعم المالية العامة. - من المتوقع أن يركز قرار الفائدة المقبل على التأثير طويل المدى لرفع تكلفة الاقتراض، في ظل استمرار التضخم فوق هدف بنك إنكلترا البالغ 2%.

سجل معدل التضخم في بريطانيا تراجعاً استثنائياً في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الأمر الذي يفتح الطريق أمام بنك إنكلترا (المركزي البريطاني) لخفض آخر في أسعار الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل، بعد أن أحجمت لجنة السياسة النقدية في البنك عن تبني أي خفض خلال الاجتماع الذي عقدته في الشهر الجاري.

وحسب البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات، فقد كانت قراءة التضخم في أكتوبرعند 3.6% مقارنة بـ3.8% في سبتمبر/ أيلول الماضي. وقال محللو المكتب إن تراجع التضخم في أكتوبر جاء نتيجة للارتفاع المحدود في أسعار الغاز والكهرباء مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى انخفاض أسعار الفنادق، بينما واصلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعها على أساس سنوي.

ومن شأن تراجع التضخم بهذه النسبة، وإن كانت ضئيلة، تعزيز النقاش الدائر بشأن أسعار الفائدة التي تقف حالياً عند 4%، وبعدما أحجم البنك عن خفضها بأغلبية ضئيلة، كان من بينها رئيسه أندرو بايلي، إذ بات من شبه المحسوم موافقته على خفض بربع نقطة مئوية في اجتماعه المقبل في ديسمبر/ كانون الأول.

رغم ذلك، من المؤكد أن قرارالبنك المركزي سيكون مدفوعاً أيضاً بارتفاع البطالة إلى 5% في الشهر الماضي، إضافة إلى المخاوف المرتبطة بالزيادات الضريبية المتوقعة مع إعلان الموازنة في الأسبوع المقبل، وهو ما يزيد المخاطر بشأن اقتصاد متباطئ لم يزد فيه معدل النمو على 0.1% في الربع الثالث من العام الجاري.

وقال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين في دويتشه بنك بالمملكة المتحدة، إن الأرقام توفر للجنة السياسة النقدية "مسارًا أوضح لخفض الفائدة في عيد الميلاد"، مضيفًا أن محافظ البنك أندرو بايلي، الذي صوت لصالح الإبقاء على الفائدة في هذا القرار الحاسم، "سيشعر بثقة أكبر بشأن الخفض".

ومن شأن احتمال خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى في ديسمبر أن يمنح بعض الدعم لوزيرة الخزانة راتشيل ريفز، التي تعهدت بمواصلة خفض التضخم تمهيدًا لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة. وقالت ريفز تعليقًا على الأرقام الأربعاء: "هذا التراجع في التضخم خبر جيد للأسر والشركات في أنحاء البلاد كافة، لكنني عازمة على فعل المزيد لخفض الأسعار".

مخاوف المستهلكين

ولم يكن رد فعل المستثمرين قويًا تجاه بيانات التضخم، إذ بقي الجنيه الإسترليني مستقرًا تقريبًا أمام الدولار عند 1.314 دولار. وتراجع عائد السندات الحكومية لأجل عامين، الحساسة لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.03 نقطة مئوية إلى 3.78%. وتتحرك العوائد عكس الأسعار.

وقالت بوجا كومرا، محللة أسعار الفائدة في تي دي سيكيوريتيز، إن "تضخم الخدمات يواصل التحرك في الاتجاه الصحيح"، لكنها أضافت أن المستثمرين سيرغبون في أن تضمن ريفز أن الزيادات الضريبية في موازنة الأسبوع المقبل لن تكون تضخمية.

وتشير أرقام مكتب الإحصاءات الوطني إلى أن أكبر ضغوط تضخمية على الأسعار جاءت من الغذاء والمشروبات غير الكحولية، حيث بلغ معدل التضخم السنوي للغذاء 4.9% في أكتوبر، ارتفاعًا من 4.5% في سبتمبر. وكان من بين المنتجات التي ارتفعت أسعارها الخبز واللحوم والأسماك والخضروات والشوكولاتة والحلويات، فيما تراجعت أسعار الفاكهة بشكل طفيف. وقالت وزيرة الخزانة إن تخفيف ضغوط تكاليف المعيشة يعد أحد الأهداف الرئيسية للموازنة المقبلة، التي يُتوقع أن تشمل مزيجًا من زيادات ضريبية وخفض للإنفاق بهدف دعم المالية العامة للحكومة.

ويعني تراجع التضخم إلى 3.6% أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ مما كانت عليه، ما يعزز الآمال بأن التضخم قد بلغ ذروته، ويمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة. ولا يزال التضخم أعلى من هدف بنك إنكلترا البالغ 2%، لكن قرار الفائدة المقبل، المقرر في 18 ديسمبر/ كانون الأول، سيركز على التأثير طويل المدى لرفع تكلفة الاقتراض.