تراجع الاستثمار في التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية 38%

- شهد قطاع التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلي انخفاضًا في التمويل بنسبة 38% في الربع الثالث من 2025، مع ارتفاع متوسط جولة التمويل إلى 10.5 ملايين دولار، مما يعكس تفضيل المستثمرين للشركات الأكثر نضجًا. - استحوذ قطاع الأمن السيبراني على 40% من رأس المال المُجمع، بينما حافظ المستثمرون الدوليون على استقرارهم بنسبة 57% من إجمالي المستثمرين، رغم انخفاض عدد المستثمرين النشطين بنسبة 20%. - سجلت عمليات الاندماج والاستحواذ أرقامًا قياسية بقيمة 31.8 مليار دولار في الربع الثالث، مع هيمنة الفضاء الإلكتروني على 58% من قيمة الصفقات، مما يعكس تحولًا نحو صفقات أكبر.

يكشف التقرير الفصلي لمركز الشركات الناشئة الإسرائيلية صورةً معقدةً لقطاع التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلي في الربع الثالث من عام 2025: من جهة، انخفاضٌ حادٌّ في حجم جمع التمويل ونطاق نشاط المستثمرين. ومن جهةٍ أخرى، مستوياتٌ قياسيةٌ في نشاط الاندماج والاستحواذ، ما يجعل العام الحالي من أهم الأعوام في تاريخ هذا القطاع.

الرقم الذي يلفت الانتباه، وفق موقع "كالكاليست"، هو انخفاض تمويل صناديق الاستثمار الخاصة، إذ لم يُجمع سوى حوالي 2.4 مليار دولار في الربع الثالث. وإذا تم استثناء التمويل الضخم لشركة Safe Superintelligence، يُمثل هذا انخفاضًا بنسبة 38% مقارنةً بالربع الثاني من العام. وعند إضافة هذه الصفقة نفسها، يكون الانخفاض أكثر حدة، ليصل إلى 59%.

وأوضح آفي حسون، الرئيس التنفيذي لشركة ستارت أب نيشن سنترال، التي أعدت التقرير لصالح المركز لموقع "كالكاليست": "يمثل الربع الثالث من عام 2025 سوقًا في مرحلة انتقالية. فقد تباطأ التمويل، وأصبح المستثمرون أكثر تحفظاً، إلا أن نشاط عمليات الدمج والاستحواذ استمر في تحطيم الأرقام القياسية".

بلغ عدد الصفقات في الربع الثالث 141 صفقة فقط، بانخفاض قدره 24% مقارنة بالربع الثاني و38% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2024. ويشير هذا الرقم إلى تزايد الانتقائية من جانب المستثمرين الذين يرغبون في ضخ رأس المال فقط في الشركات الأكثر نضجًا والتي تُظهر الاستقرار والاستعداد للتوسع.

ينعكس هذا التوجه أيضًا في متوسط ​​حجم جولة التمويل، الذي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10.5 ملايين دولار في الربع الثالث. ويمثل هذا زيادة بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. هذا يعني أنه على الرغم من انخفاض عدد الصفقات، إلا أن كل صفقة تُبرم تكون ذات نطاق أوسع.

الاستثمار في التكنولوجيا الفائقة

في سياق جمع التمويل، لا يزال قطاع الأمن السيبراني يتفوق على جميع القطاعات الأخرى، وفق موقع "كالكاليست": فقد تم توجيه 800 مليون دولار، أي ما يقارب 40% من إجمالي رأس المال المُجمع خلال الربع، إلى شركات أمن المعلومات والإنترنت. وبالنظر إلى الأرباع الثلاثة الأولى من العام، بلغ إجمالي رأس المال المُجمع 11.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وذلك أيضًا على خلفية انخفاض عدد الصفقات من 725 إلى 569.

بالتوازي مع انخفاض حجم جمع الأموال، شهد عدد المستثمرين النشطين انخفاضًا حادًا. ففي الربع الثالث، سُجِّل 230 مستثمرًا فقط، بانخفاض قدره 20% مقارنة بالربع السابق، وهو أدنى مستوى له منذ بداية عام 2024. ويشير هذا الرقم إلى تزايد الحذر: إذ تميل صناديق رأس المال الاستثماري والمستثمرون الأفراد إلى الانتظار على الهامش، ودراسة السوق بعناية، والاستثمار على نطاق أصغر وبكثافة أقل.

ومع ذلك، بينما قلّص المستثمرون المحليون حضورهم، لا يزال تمثيل المستثمرين الدوليين مستقرًا، إذ يُشكّلون 57% من إجمالي المستثمرين النشطين. وهذا يعني أن اهتمام المستثمرين الأجانب بالشركات الإسرائيلية لا يزال قائمًا، في حين أن البيانات المتعلقة بجمع التمويل تمثل تحديًا، فإن الاتجاه مختلف تمامًا في مجال عمليات الدمج والاستحواذ، وهناك تحديدًا تم تسجيل أرقام قياسية جديدة، وفق موقع "كالكاليست". ففي الربع الثالث وحده، تم تسجيل 31 صفقة بحجم إجمالي قدره 31.8 مليار دولار.

وكانت أكبر صفقة هي استحواذ شركة Palo Alto Networks على CyberArk مقابل 25 مليار دولار، وهي ثاني أكبر صفقة في تاريخ التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية. إلى جانب ذلك، تم تسجيل صفقات كبيرة أخرى، مثل الاستحواذ على شركة Verint Systems مقابل ملياري دولار، بالإضافة إلى عمليات استحواذ متوسطة إلى كبيرة.

وارتفع متوسط ​​حجم الصفقات إلى 269 مليون دولار، ما يشير إلى أنه هنا أيضًا، على غرار جمع التمويل، يتم إجراء عدد أقل من الصفقات الصغيرة ويركز المشترون على الخطوات الاستراتيجية واسعة النطاق. هيمن الفضاء الإلكتروني أيضًا على هذا المجال، حيث استحوذ على 58% من إجمالي قيمة الصفقات.

إجمالًا، بلغ حجم عمليات الاندماج والاستحواذ في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 ما قيمته 71 مليار دولار، أي ما يقارب خمسة أضعاف الفترة نفسها من العام الماضي. وبالتوازي مع تقرير "ستارت أب نيشن سنترال"، نُشر أيضًا تقريرٌ حديثٌ صادرٌ عن لئوميتك وIVC، يعرض بياناتٍ مختلفةً بعض الشيء. ووفقًا لهذا التقرير، بلغ حجم جمع التمويل في هذا الربع 2.23 مليار دولار في 116 جولة، بانخفاضٍ قدره 24% مقارنةً بالربع السابق و10% مقارنةً بالربع المقابل من العام الماضي. ومع ذلك، عند تحييد المعاملات غير الاعتيادية التي تزيد قيمتها عن 200 مليون دولار، يتضح الاتجاه المعاكس: زيادةٌ بنحو 20% مقارنةً بالربع الثاني ونحو 50% مقارنةً بالفترة المقابلة من عام 2024.

أبرز هذه المجالات هي السيبرانية والذكاء الاصطناعي التوليدي، اللذان استحوذا على حوالي 60% من إجمالي رأس المال المُجمع خلال الربع الأول من خلال 41 جولة.