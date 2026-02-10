تراجع الألماس يدفع بوتسوانا لرفع الضرائب

- تعتزم بوتسوانا زيادة الضرائب على الشركات والأفراد لتعويض تراجع إيرادات الألماس وتقليص عجز الموازنة الذي بلغ 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا السقف المحدد بنسبة 4%. - تواجه صناعة الألماس في بوتسوانا تحديات بسبب تراجع الطلب العالمي وزيادة إنتاج الأحجار الاصطناعية، مما دفع شركة ديبسوانا دايموند لخفض الإنتاج والتكاليف التشغيلية. - تسعى بوتسوانا لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الألماس عبر تعزيز الإيرادات الضريبية وتنشيط قطاعات بديلة مثل الخدمات والسياحة، لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

تعتزم بوتسوانا رفع ضرائب الشركات والأفراد بهدف تعويض تراجع إيرادات الألماس والحد من اتساع عجز الموازنة العامة. وتشمل المقترحات التي قدمتها وزارة المالية إلى البرلمان هذا الأسبوع زيادة ضريبة الشركات بمقدار 2.5 نقطة مئوية لتصل إلى 24.5%، إضافة إلى رفع الحد الأعلى لضريبة الدخل على الأفراد بالنسبة نفسها ليبلغ 27.5%، بحسب "بلومبيرغ".

وتُظهر بيانات الموازنة التي نشرتها الوزارة أخيراً توقع تسجيل عجز مالي يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز بأكثر من الضعف السقف المحدد في القواعد المالية للبلاد والبالغ 4%. وقال وزير المالية، ندابا غاولاثي، في خطاب الموازنة يوم الاثنين، ونقلته "بلومبيرغ" إن "كل دولة تحتاج إلى إيرادات كافية لتقديم الخدمات العامة بفعالية، وعلى جميع المواطنين تحمّل مسؤولية المساهمة بحصتهم العادلة"، مشيراً إلى أن "الضرائب ليست شكلاً من أشكال العقاب، بل تمثل استثماراً جماعياً في التنمية المشتركة".

وبحسب "بلومبيرغ"، كانت بوتسوانا تُعد أكبر منتج للألماس في العالم من حيث القيمة، قبل أن يشهد الطلب العالمي تراجعاً منذ عام 2023، نتيجة الانتشار المتزايد للأحجار الاصطناعية. وكانت الأحجار الخام تشكل سابقاً نحو ثلث إيرادات الموازنة، فضلاً عن كونها المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في البلاد. وفي هذا السياق، خفضت شركة ديبسوانا دايموند، أكبر منتج للألماس في بوتسوانا، مستويات الإنتاج وقلصت التكاليف التشغيلية بسبب تراجع الطلب العالمي، وسط توقعات باستمرار ضعف السوق خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أندرو ماتلا موتسومي، إن سوق الألماس سيبقى تحت ضغط خلال عام 2026، معرباً عن أمله في أن يبدأ التعافي تدريجياً خلال النصف الثاني من عام 2027. وبحسب وزير المالية، من المتوقع أن تسهم إيرادات قطاع المعادن بنحو 16% من إجمالي إيرادات الموازنة خلال السنة المالية المقبلة، في حين يُتوقع أن تشكل الضرائب غير المرتبطة بالمعادن وضريبة القيمة المضافة نحو 45% من الإيرادات الحكومية. وأضاف أن مشاريع القوانين الخاصة بالتعديلات الضريبية ستُناقش خلال الدورة البرلمانية الحالية.

تعتمد بوتسوانا تاريخياً على قطاع التعدين، ولا سيما الألماس، بوصفه الركيزة الأساسية لاقتصادها منذ سبعينيات القرن الماضي، إذ ساهمت العائدات المرتفعة من هذا القطاع في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وتحسين مؤشرات التنمية البشرية. إلا أن الاعتماد الكبير على مورد واحد جعل الاقتصاد عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. وخلال السنوات الأخيرة، شهدت صناعة الألماس العالمية تحولات هيكلية، أبرزها توسع إنتاج الأحجار الاصطناعية منخفضة التكلفة، إلى جانب تراجع الطلب الاستهلاكي في بعض الأسواق الرئيسية، مثل الولايات المتحدة والصين، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم.

كما تواجه الدول المنتجة للموارد الطبيعية ضغوطاً متزايدة لتنويع اقتصاداتها وتعزيز الإيرادات غير المرتبطة بالموارد، بما يضمن استقرار المالية العامة ويحد من التقلبات المرتبطة بأسعار السلع الأولية. وفي هذا الإطار، تتجه بوتسوانا إلى تعزيز الإيرادات الضريبية المحلية وتوسيع قاعدة الضرائب، بالتوازي مع محاولات تنشيط قطاعات اقتصادية بديلة مثل الخدمات والسياحة والتصنيع. وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه أوسع يتبعه العديد من الاقتصادات المعتمدة على الموارد الطبيعية، في ظل التغيرات في أنماط الاستهلاك العالمية وتسارع التحول نحو منتجات وتقنيات بديلة.