تراجع الأسواق الأميركية وسط تقارير عن تصعيد جديد من ترامب ضد الصين

- شهدت أسواق الأسهم الأميركية تقلبات حادة بسبب تقارير عن نية الرئيس ترامب فرض عقوبات جديدة على الصين، مما أدى إلى تراجع أسهم الشركات الكبرى وانخفاض أسعار الذهب والعملات الرقمية، بينما ارتفع النفط بنسبة 2.3%. - تراجعت مؤشرات الأسهم مثل ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100، وانخفضت أسهم شركات كبرى مثل تسلا ونتفليكس، مما زاد من حذر المستثمرين، وشهدت الأصول المفضلة للمتداولين الأفراد خسائر كبيرة. - تدرس إدارة ترامب فرض قيود على الصادرات التي تحتوي على برمجيات أميركية إلى الصين، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية وتعطيل التجارة العالمية، خاصة في قطاع التكنولوجيا.

سيطرت حالة من التقلب على أسواق الأسهم الأميركية، الأربعاء، على وقع تقارير تفيد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم فرض عقوبات جديدة على الصين تشمل البرمجيات وما تدخل فيه من الصناعات بدءاً من الحواسب الشخصية وحتى محركات الطائرات. وانعكس الخوف من تصاعد الحرب التجارية بين العملاقين التجاريين على كل تعاملات الأسواق حسب تقرير لوكالة بلومبيرغ التي أفادت بأن جلسة الأربعاء شهدت تراجع معظم أسهم الشركات الكبرى، بينما انخفض الذهب جنباً إلى جنب مع العملات الرقمية.

وبعد موجة ارتفاع حادّة، بدأت تظهر الدعوات لالتقاط الأنفاس، إذ أصبحت الأسهم عرضة لأي أخبار سلبية. فقد خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 1%، وتراجع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.3%. كما ساهمت توقعات ضعيفة من شركة تكساس إنسترومنتس وتراجع أسهم نتفليكس بعد نتائج جاءت وفق التوقعات في زيادة حذر المستثمرين. أما شركة تسلا، التي ستفتتح موسم نتائج الشركات الكبرى، فانخفضت أسهمها أيضاً.

وشهدت جلسة الأربعاء خسائر كبيرة في الأصول التي يفضّلها المتداولون الأفراد الذين يلاحقون الزخم، مثل المعادن النفيسة والعملات المشفّرة وشركات الذكاء الاصطناعي. فقد تراجعت المؤشرات التي يستخدمها المستثمرون الكميّون لتتبع هذا النمط في سوق الأسهم، مثل مؤشر بلومبيرغ الأميركي بشكل حاد خلال الأيام الأخيرة. وقد انخفضت أسهم تسلا بنسبة 1.5%، ونتفليكس بنسبة 10%، وتكساس إنسترومنتس بنسبة 7%.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 3.95%. وحققت مزايدة بيع سندات أميركية لأجل 20 سنة بقيمة 13 مليار دولار نتائج قوية. وقد تراجعت بيتكوين بنسبة 2.5%، والذهب بنسبة 1.2%، بينما ارتفع النفط بنسبة 2.3%. وتذبذب الدولار دون اتجاه واضح.

ومن المتوقع أن تسجل تسلا انخفاضاً بنسبة 25% في أرباح الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي، لكن التفاؤل بشأن المستقبل رفع تقييمها السوقي إلى مستويات قياسية، إذ تتداول أسهمها عند 195 ضعفاً للأرباح المتوقعة خلال الـ12 شهراً المقبلة، أي أعلى بكثير من نظرائها مثل آبل، أمازون، ألفابت، ميتا، مايكروسوفت، وإنفيديا.

إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات جديدة على الصين

وقد نقلت وكالة رويترز في وقت سابق من يوم الأربعاء عن مسؤولين في الإدارة الأميركية لم تسمهم أن إدارة ترامب تدرس تبني خطة لتقييد مجموعة واسعة من الصادرات التي تحتوي على برمجيات أميركية إلى الصين في خطوة انتقامية رداً على تشديد الصين القيود على صادراتها من عناصر الأرض النادرة.

وبحسب المصادر، فإن الخطة ليست الخيار الوحيد المطروح، لكنها قد تترجم تهديد ترامب الذي أطلقه في وقت سابق من الشهر الجاري بحظر تصدير "البرمجيات الحيوية" إلى الصين، من خلال تقييد الشحنات العالمية للسلع التي تحتوي على برمجيات أميركية أو تم إنتاجها باستخدامها. في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، قال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشال" إنه سيفرض تعريفات إضافية بنسبة 100% على الشحنات الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة، إلى جانب ضوابط جديدة على تصدير "جميع البرمجيات الحيوية" بحلول الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، دون تقديم تفاصيل إضافية. وأوضحت المصادر أن الإجراء، الذي تُكشف تفاصيله للمرة الأولى، قد لا يُنفَّذ في نهاية المطاف.

لكن مجرد بحث مثل هذه الإجراءات يشير إلى أن إدارة ترامب تدرس تصعيداً كبيراً في مواجهتها مع الصين، رغم أن بعض المسؤولين داخل الحكومة الأميركية يفضّلون نهجاً أكثر ليونة، بحسب مصدرين تحدثت إليهما "رويترز". ورفض البيت الأبيض التعليق، كما لم ترد وزارة التجارة الأميركية، المسؤولة عن ضوابط التصدير، على طلبات التعليق. من جانبها، لم تُعلّق السفارة الصينية في واشنطن على الإجراءات الأميركية المحتملة، لكنها أكدت معارضة بكين لما وصفته بـ"الإجراءات الأحادية ذات الولاية القضائية العابرة للحدود"، متعهدة باتخاذ "إجراءات حازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة" إذا مضت واشنطن في هذا المسار الذي تعتبره خاطئاً.

وقال أحد المصادر: "كل ما يمكن تخيله يُصنَّع باستخدام برمجيات أميركية"، مشيراً إلى النطاق الواسع لأي إجراء محتمل، وهو ما يعني أن خطوة كهذه يمكن أن تؤدي لتعطيل التجارة العالمية مع الصين خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، وربما تضر بالاقتصاد الأميركي إذا طُبقت بالكامل. ومنذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي، فرض ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية على الصين، لكنه تذبذب في موقفه من القيود التصديرية.

فبعد أن فرض قيوداً صارمة على شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا و"إيه إم دي"، عاد ورفعها لاحقاً. وفي مايو/ أيار، فرضت واشنطن قيوداً جديدة على برامج تصميم الرقائق وسلع أخرى بعد أن علّقت بكين صادرات المعادن النادرة اللازمة لصناعة السيارات الأميركية، لكنها رفعت القيود في يوليو/ تموز. وتواجه الواردات الصينية حالياً رسوماً أميركية تبلغ نحو 55%، وقد ترتفع إلى 155% إذا نفذ ترامب تهديده بزيادة الرسوم. ومع ذلك، بدا أنه خفف لهجته لاحقاً، إذ كتب في 12 أكتوبر "الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين، لا الإضرار بها!!!"

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مساء الأربعاء إن أي إجراء سوف تتخذه الولايات المتحدة بشأن الصادرات الصينية سوف يكون بالتنسيق مع حلفاء واشنطن في مجموعة الدول السبع الكبرى.

(رويترز، العربي الجديد)