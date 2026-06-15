تراجع أصول "قطر المركزي" إلى 87.3 مليار دولار في مايو

- تراجعت أصول مصرف قطر المركزي بنسبة 1.25% في مايو 2023 لتصل إلى 318 مليار ريال، مع انخفاض سندات الخزانة الأجنبية والموجودات الأخرى، بينما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 123% سنوياً. - أرجع الأستاذ جلال قناص التراجع إلى تقليص حيازات السندات الأجنبية الأمريكية بسبب التخوف من ارتفاع أسعار الفائدة، مع زيادة في حيازات الذهب لتعزيز الاستقرار المالي. - توقعات إيجابية بعودة الاستثمارات الأجنبية وارتفاع الاحتياطيات بفضل اتفاقيات اقتصادية جديدة وفتح مضيق هرمز، مما يعزز الاستقرار المالي في قطر.

تراجع إجمالي أصول مصرف قطر المركزي، في نهاية مايو/أيار الماضي، بنسبة 1.25% إلى نحو 318 مليار ريال (87.3 مليار دولار)، مسجلاً أدنى مستوى له على مدار سبعة أشهر.

وكشفت بيانات مصرف قطر المركزي أن الأصول سجلت انخفاضاً تراكمياً بنسبة 2.11%، بعد أن كانت 324.90 مليار ريال في نهاية 2025. وأظهرت التفاصيل تحولات جوهرية في مكونات الأصول، منها تراجع بند سندات وأذون الخزانة الأجنبية إلى 99.57 مليار ريال، بانخفاض سنوي 25.08% وشهري 11.21%، كما انخفضت الموجودات الأخرى بنسبة 26.38% سنوياً و21.28% شهرياً إلى نحو 44 مليار ريال. في المقابل، قفزت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 123% سنوياً و54.61% شهرياً لتصل إلى 36.58 مليار ريال.

وأوضح الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر جلال قناص لـ"العربي الجديد" أن "هذا التراجع مرتبط بشكل مباشر ببند السندات الأجنبية الأميركية، حيث دفع التخوف من ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليص حيازاتها لتجنب هبوط قيمتها، مع توظيف جزء من العائد لتمويل احتياجات السيولة داخل السوق المحلي، وأشار إلى أن هذه الخطوة ترافقت مع زيادة في حيازات الذهب بوصفه خياراً أكثر استقراراً.

وفي ما يخص تراجع "الموجودات الأخرى"، بيّن قناص أنها تأثرت بتخارج بعض الاستثمارات الأجنبية، إلا أن المستثمرين والجهات المحلية نجحوا في تعويض هذا النقص وتعزيز مستويات السيولة بالداخل. بينما أرجع القفزة في الأرصدة لدى البنوك الأجنبية إلى رغبة المصرف في دعم متانة الأصول وتحسين الملاءة المالية للدولة، ما ينعكس إيجاباً على التصنيفات الائتمانية ويرفع مستوى الثقة بالسوق القطرية.

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وتوقع أستاذ الاقتصاد أن يتغير هذا المسار إيجاباً مستقبلاً، إذ قد يتراجع التخوف من ارتفاع الفائدة بفضل اتفاقيات اقتصادية جديدة، ما يشجع عودة الاستثمارات الأجنبية، كما أشار إلى أن فتح مضيق هرمز مجدداً، واحتمالات تثبيت أو خفض أسعار الفائدة عند السيطرة على التضخم، سيدعمان ارتفاع الاحتياطيات والأصول مرة أخرى ويرسخان الاستقرار المالي.

تجدر الإشارة إلى ارتفاع مخزون الذهب لدى "قطر المركزي" بنحو 16.889 مليار ريال، ليصل إلى 61.228 مليار ريال، مقارنة بشهر مايو/أيار 2025، الذي سجل فيه مستوى بلغ 44.339 مليار ريال. وتراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 35 مليون ريال، على أساس سنوي، ليبلغ مستوى 5.226 مليارات ريال، وفق بيانات رسمية.

(1 دولار = 3.64 ريالات قطرية)