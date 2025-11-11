- شهد سهم إنفيديا تذبذبًا ملحوظًا، حيث ارتفع بنسبة 5% ثم تراجع بنسبة 1.3% بعد إعلان سوفت بنك عن بيع كامل أسهمها في الشركة بقيمة 5.8 مليارات دولار، مما أثار تساؤلات حول مستقبل إنفيديا في الذكاء الاصطناعي. - الأسواق المالية الأمريكية شهدت انتعاشًا، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5% وناسداك بنسبة 2.3%، وسط توقعات بانتهاء الإغلاق الحكومي، واقتربت إنفيديا من قيمة سوقية تبلغ خمسة تريليونات دولار. - سوفت بنك باعت حصتها في إنفيديا لإعادة تخصيص الموارد نحو استثمارات جديدة في الذكاء الاصطناعي، مما دعم أرباحها وتخطيطها لاستثمارات مستقبلية كبيرة في هذا القطاع.

تراجع سهم شركة إنفيديا (Nvidia) العملاقة لصناعة الرقائق الإلكترونية في تعاملات ما قبل فتح بورصة نيويورك بنحو 1.3% اليوم الثلاثاء، بعد أن صعد في نهاية التعاملات أمس الاثنين بنحو 5% محققا مكاسب بلغت نحو 265 مليار دولار في يوم واحد لتصل قيمتها السوقية إلى نحو 4.84 تريليون دولار. وجاء الانخفاض بعد إعلان شركة سوفت بنك اليابانية العملاقة اليوم الثلاثاء عن بيع كامل أسهمها في إنفيديا بقيمة 5.8 مليارات دولار.

بينما جاء الارتفاع القياسي أمس الاثنين، وسط توقعات قوية بانتهاء الإغلاق الحكومي الأطول في التاريخ الأميركي خلال أيام، بعد تصويت مجلس الشيوخ أمس على إنهاء الإغلاق وسط ترقب لاجتماع النواب الأميركي لتمرير مشروع القانون ثم توقيع الرئيس دونالد ترامب عليه لاحقاً ليصبح قانوناً سارياً. وانتعشت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل من بعض الخسائر في الآونة الأخيرة.

والأسبوع الماضي، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الذي يركز على شركات التكنولوجيا 4.2 بالمائة. بينما ارتفع أمس الاثنين في بداية تعاملات الأسبوع، حيث صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5%، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8% وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.3%.

واقتربت شركة إنفيديا نهاية الشهر الماضي، من أن تصبح أول شركة تبلغ قيمتها خمسة تريليونات دولار حيث بلغت قيمتها الإجمالية إلى 4.89 تريليونات دولار، بعد أن لامست لفترة وجيزة 4.94 تريليونات دولار. وقبلها بثلاثة أشهر وفي يوليو/تموز بلغت قيمتها السوقية نحو 4 تريليونات دولار من نحو 3 تريليونات دولار في مارس/آذار 2025، أي أن قيمة الشركة ارتفعت بنحو تريليوني دولار منذ مارس الماضي وبنسبة بلغت نحو 65%.

ووفقا لموقع ياهو فاينانس "Yahoo Finance " اليوم الثلاثاء، فإن قرار سوفت بنك ببيع أسهم إنفيديا أثار نقاشات حول مستقبل إنفيديا في مجال الذكاء الاصطناعي، لا سيما مع إعادة سوفت بنك تخصيص مواردها نحو شركة أوبن إيه آي "OpenAI". كما عدّل بنك أوف أميركا توقعاته لسهم إنفيديا، مؤكدًا على الطلب القوي، لكنه حذر من التفاؤل المبالغ فيه في سوق الذكاء الاصطناعي، مما يعكس مخاوف أوسع نطاقًا في هذا المجال.

ويأتي ذلك، قبل أيام من إعلان نتائج إنفيديا المقرّر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد أن أظهرت نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل مايكروسوفت وميتا وغوغل (ألفابت) وأمازون، استمرار استثماراتها الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما يعني من جهة أخرى أن الطلب على شرائح إنفيديا سيبقى عند مستويات قياسية.

ورفعت شركة لوب كابيتال ماركتس (Loop Capital Markets) في وقت سابق من الشهر الجاري، السعر المستهدف لسهم إنفيديا من 250 دولاراً إلى 350 دولاراً، وهو أعلى تقدير بين جميع المؤسسات المالية، ما يعني ارتفاع قيمتها السوقية إلى نحو 8.5 تريليونات دولار. وبحسب التقرير، "ندخل الآن الموجة الذهبية التالية لتبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإنفيديا في مقدمة مرحلة جديدة من الطلب القوي يفوق كل التوقّعات"، وفق ما كتب المحلل أناندا بارواه.

سوفت بنك تبيع أسهمها في إنفيديا بـ5.8 مليارات دولار

في السياق، أعلنت شركة التكنولوجيا اليابانية سوفت بنك "SoftBank" أنها باعت جميع أسهمها في شركة إنفيديا مقابل 5.8 مليارات دولار، في الوقت الذي أعلنت فيه تسجيل أرباح أعلى من المتوقع خلال النصف الأول من هذا العام. وأعلنت سوفت بنك غروب كورب- مقرها طوكيو- إنها باعت حصتها في إنفيديا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كانت سوفت بنك أعلنت ارتفاع أرباحها خلال الفترة من إبريل/نيسان حتى سبتمبر/أيلول الماضيين بنحو ثلاثة أضعاف عما كانت عليه العام الماضي لتصل إلى نحو 16.6 مليار دولار. كما ارتفعت مبيعاتها خلال ستة أشهر بنسبة 7.7% لتصل إلى 3.7 تريليونات ين (نحو24 مليار دولار). وقال مسؤول بالشركة للصحافيين إن ثروة سوفت بنك تميل للتقلب لأنها تستثمر في مجموعة من المشاريع، بما في ذلك صندوق فيجين فاندز، ولكن بالنسبة لأحدث نتائجها، فإن استثماراتها في شركة أوبن ايه أي أثبتت ربحيتها.

ووجه مؤسس الشركة ماسايوشي سون مؤخراً تركيزه بصورة طموحة على إمكانيات الذكاء الاصطناعي. و يُسلط بيع حصة إنفيديا الضوء على حاجة مؤسس سوفت بنك، إلى المال لتنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع، بدءًا من مراكز بيانات ستارغيت ووصولا إلى مواقع تصنيع روبوتات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. ويتزامن خروجها مع تزايد الجدل حول ما إذا كان إنفاق شركات التكنولوجيا الكبرى، من ميتا بلاتفورمز إلى ألفابت - المتوقع أن يتجاوز تريليون دولار في السنوات القادمة - سيُحقق عوائد متناسبة.

وتسعى سوفت بنك جاهدةً لأن تصبح لاعبًا رائدًا في هذا القطاع المتنامي، مع خطط للاستفادة من حصصها في شركات رائدة في هذا القطاع، بدءًا من أوبن إيه آي ووصولًا إلى شركة أمبير كومبيوتنغ الأميركية لتصميم الرقائق. واليوم الثلاثاء، تجنب المسؤولون التنفيذيون في سوفت بنك أسئلةً وفقا لوكالة بلومبيرغ، حول ما إذا كان القطاع يُثير فقاعة استثمار في الذكاء الاصطناعي، وقالوا إن البيع لا علاقة له بشركة إنفيديا نفسها، بل كان إجراءً تمويليًا ضروريًا.

وقال المدير المالي يوشيميتسو غوتو خلال مؤتمر للإعلان عن الأرباح: "لا أستطيع الجزم ما إذا كنا في فقاعة ذكاء اصطناعي أم لا". وأضاف دون الخوض في التفاصيل أن سوفت بنك باعت أسهمها في إنفيديا "حتى نتمكن من استخدام رأس المال لتمويلنا".

وسبق لشركة سوفت بنك أن باعت حصتها في إنفيديا مرة واحدة في عام 2019. واستأنفت الشركة شراء حصص صغيرة في إنفيديا في عام 2020 - قبل عامين من إطلاق ChatGPT. وكشفت الشركة عن زيادة حصتها في شركة صناعة الرقائق الأميركية إلى حوالي 3 مليارات دولار في نهاية مارس/آذار الماضي.

وساهم ارتفاع القيمة السوقية لشركة إنفيديا، إلى جانب استثمارات سوفت بنك في في أوبن إيه آي، في دعم صافي أرباح سوفت بنك. وارتفعت أسهم سوفت بنك، اليوم بنحو 2%. بينما ارتفعت أسهمها بنسبة 78% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو أفضل أداء لها منذ الربع الثالث من عام 2005.

وتمتلك الشركة الآن محفظة استثمارية تضم بعضًا من أكثر الأسماء رواجًا في مجال الذكاء الاصطناعي عالميًا، بما في ذلك أوبن إيه آي "OpenAI" و"ByteDance Ltd" و"Perplexity AI Inc". وقد عززت هذه الحصص أرباح سوفت بنك، وساهمت في ارتفاع سعر سهمها.

و من خلال صندوق الرؤية 2، ستستثمر سوفت بنك الآن نحو 22.5 مليار دولار الذي وعدت به في أوبن إيه آي في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وستزيل الشروط المسبقة التي وضعتها سابقًا. وتخطط سوفت بنك وفقا لبلومبيرغ، للاستحواذ على شركة "Ampere Computing LLC" الأميركية، المتخصصة في تصميم الرقائق، مقابل 6.5 مليار دولار، كما وافقت على شراء قسم الروبوتات التابع لشركة "ABB Ltd" مقابل 5.4 مليار دولار.

(الدولار = 150.7800 يناً)