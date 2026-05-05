- شهدت أسعار النفط تراجعًا بعد جهود البحرية الأميركية لتخفيف إغلاق مضيق هرمز، رغم استمرار المخاوف من الهجمات الإيرانية وتأثيرها على استقرار الإمدادات النفطية العالمية. - أشار بنك غولدمان ساكس إلى انخفاض مخزونات النفط العالمية لأدنى مستوياتها منذ ثماني سنوات، محذرًا من نقص ملموس في الإمدادات بسبب إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على الاقتصاد العالمي. - حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 125 دولارًا للبرميل بحلول 2027، مما يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التضخم.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد قفزة قاربت 6% في الجلسة السابقة، وذلك في ظل مؤشرات على أن البحرية الأميركية تعمل على تخفيف إغلاق مضيق هرمز، مما قد يفتح الباب أمام إمدادات النفط من المنطقة، وسط مخاوف عالمية من تداعيات طول أمد الحرب على الاقتصاد العالمي. وأطلقت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، عملية جديدة تهدف إلى معاودة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، وأعلنت شركة ميرسك في وقت لاحق أن "ألايانس فيرفاكس"، وهي سفينة لنقل المركبات ترفع العلم الأميركي، غادرت الخليج عبر المضيق برفقة قوات عسكرية أميركية، مما هدأ بعض المخاوف من انقطاع الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو/ تموز 68 سنتاً، أو 0.6%، إلى 113.76 دولاراً للبرميل عند الساعة 1 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلقت على ارتفاع 5.8% أمس. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.59 دولار، أو 1.5%، إلى 104.83 دولارات، بعد أن ارتفع 4.4% في الجلسة السابقة. وقال كبير محللي السوق في "كي سي إم ترايد" تيم واترر، إن "خروج السفينة التي تديرها شركة ميرسك تحت الحراسة ساعد على تهدئة بعض المخاوف الفورية من انقطاع الإمدادات". وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة رويترز، أن "هذا يدل على أن المرور الآمن ممكن على نحو محدود في ظل الظروف الحالية، ويساعد في تبديد بعض المخاوف من أسوأ سيناريوهات انقطاع الإمدادات.

ومع ذلك، لا يزال هذا حدثاً استثنائياً إلى حد بعيد وليس معاودة فتح كاملة". ومع ذلك، شنت إيران هجمات في الخليج أمس للرد على الخطوة الأميركية في ظل صراعهما على السيطرة على مضيق هرمز، الذي يربط الخليج بالأسواق الأوسع نطاقا وينقل عادة إمدادات النفط والغاز التي تعادل نحو 20% من الطلب العالمي يومياً. وأفادت التقارير بأن عدة سفن تجارية تعرضت للقصف في المنطقة، في حين اشتعلت النيران في ميناء نفطي رئيسي في الإمارات بعد هجوم إيراني. ومحاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدام البحرية الأميركية لتحرير حركة الملاحة البحرية أكبر تصعيد في الحرب منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل أربعة أسابيع.

مخزونات النفط العالمية قرب أدنى مستوى

وقال بنك غولدمان ساكس، أمس الاثنين، إن هذه الاضطرابات دفعت مخزونات النفط العالمية قرب أدنى مستوى لها في ثماني سنوات، محذراً من أن سرعة استنفاد المخزونات أصبحت مصدر قلق مع استمرار تقييد الإمدادات.وقدر البنك أن إجمالي مخزونات النفط العالمية بلغت 101 يوم من الطلب العالمي، وربما تنخفض إلى 98 يوما بحلول نهاية مايو/ أيار. وأضاف وفقاً لوكالة رويترز، أنه في حين "من غير المرجح أن تصل المخزونات العالمية الإجمالية إلى الحد الأدنى من المستويات التشغيلية هذا الصيف، فإن سرعة استنفاد المخزونات وفقدان الإمدادات في بعض المناطق والمنتجات تبعث على القلق".

وأوضح أن مخزونات المنتجات المكررة التجارية العالمية انخفضت من 50 يوما قبل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى 45 يوماً حالياً. وأضاف البنك أن مخزونات المنتجات المكررة التي يسهل الوصول إليها تقترب بسرعة من مستويات منخفضة جداً. بدوره، حذر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون الأميركية مايك ويرث، من أنّ نقصاً ملموساً في إمدادات النفط سيبدأ في الظهور في جميع أنحاء العالم بسبب إغلاق مضيق هرمز. وأضاف ويرث خلال حلقة نقاشية نظمها معهد ميلكن أن الاقتصادات ستبدأ في الانكماش، بدءا من آسيا، في ظل تقلص الطلب لمواكبة انخفاض العرض وسط استمرار إغلاق المضيق بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأردف "سنبدأ في رؤية نقص مادي"، مشيراً إلى استيعاب فائض العرض في الأسواق التجارية وناقلات النفط في ما يسمى أسطول الظل التي تتجنب العقوبات والاحتياطيات الاستراتيجية الوطنية. وقال "يجب أن يتحرك الطلب (للانخفاض) ليواكب العرض (الضعيف). ستتباطأ الاقتصادات (نتيجة لذلك)". وأشار ويرث إلى أن التأثير السلبي على الاقتصاد سيظهر أول ما يظهر في آسيا لأنها الأكثر اعتماداً على إنتاج النفط ومصافي التكرير في الخليج، مرجحاً أن تتأثر أوروبا بعد ذلك. وتسلمت اليابان أمس، أول شحنة نفط من روسيا منذ توقف الإمدادات العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز، وتحاول اليابان التي تعتمد على نفط المنطقة بنسبة 95%، تنويع مصادر واراداتها.

وأفاد ويرث بأن الولايات المتحدة، بصفتها مصدراً صافياً للنفط الخام، ستتأثر بدرجة أقل من أجزاء أخرى من العالم، لكن الآثار ستظهر هناك في نهاية المطاف أيضا. وأشار إلى أن آخر شحنة نفط مجدولة من الخليج يجري تفريغها في ميناء لونغ بيتش، الذي يزود لوس أنجليس وجنوب كاليفورنيا بالخام. وقال ويرث إن التأثير الإجمالي لإغلاق مضيق هرمز "قد يكون بنفس حجم تأثير أزمة السبعينيات". فقد هزت اضطرابات الإمداد الكبرى في ذلك العقد اقتصادات العالم، مما أدى إلى توزيع الوقود بنظام الحصص وظهور طوابير طويلة أمام محطات الوقود. وبسبب إغلاق مضيق هرمز، أفلست شركة سبيريت إيرلاينز في مطلع الأسبوع مع ارتفاع كلفة وقود الطائرات وسط نقص في الإمدادات.

أعمال وشركات مطاعم أميركا تدفع فاتورة الوقود مع تراجع زيارات الزبائن

صندوق النقد: نتائج أسوأ بكثير اذا استمرت حرب إيران

في السياق، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، من أن التضخم بدأ بالفعل في الارتفاع وأن الاقتصاد العالمي ربما يواجه "نتائج أسوأ بكثير" إذا امتدت الحرب في المنطقة إلى عام 2027 وبلغت أسعار النفط نحو 125 دولاراً للبرميل. وقالت إن استمرار الحرب يعني أن "السيناريو الأساسي" الذي وضعه الصندوق ويفترض صراعا قصير الأمد لم يعد ممكناً. ويتوقع هذا السيناريو كذلك تباطؤاً طفيفاً في النمو إلى 3.1% وارتفاعاً محدوداً في الأسعار إلى 4.4%.

وأضافت غورغييفا أن "هذا الاحتمال يتضاءل يوماً بعد يوم". وأفادت بأن استمرار الحرب وتوقعات بوصول أسعار النفط إلى نطاق 100 دولار أو أكثر للبرميل وتزايد الضغوط التضخمية، كلها عوامل تعني أن "السيناريو السلبي" لصندوق النقد تحقق بالفعل. وأوضحت في مؤتمر معهد ميلكن أن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال مستقرة وأن الأوضاع المالية لم تشهد تقييدا، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذا قد يتغير إذا استمرت الحرب. وأضافت "إذا استمر هذا الوضع حتى 2027 ووصلت أسعار النفط إلى نحو 125 دولاراً، فعلينا أن نتوقع نتيجة أسوأ بكثير. حينها سنشهد ارتفاعاً في التضخم".

وكان صندوق النقد أصدر الشهر الماضي ثلاثة سيناريوهات لمسار نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عامي 2026 و2027 وسط حالة من عدم اليقين الشديد بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وهي "التوقعات الأساسية" و"السيناريو السلبي" "السيناريو الحاد" الأكثر سوءاً. ويتوقع "السيناريو السلبي" تباطؤ النمو العالمي إلى 2.5% في 2026 ومعدل تضخم 5.4%. أما "السيناريو الحاد" الأكثر قتامة فيتوقع نمواً 2% فقط ومعدل تضخم 5.8%.

وقالت غورغييفا إن صندوق النقد يتابع عن كثب التأثير البطيء للصراع على سلاسل التوريد، إذ ارتفعت أسعار الأسمدة بالفعل بين 30 و40%، مما سيرفع أسعار المواد الغذائية بين 3 و6%. وقد تتأثر قطاعات أخرى أيضاً. وأكدت على ذلك بالقول "ما أود التأكيد عليه هو أن الأمر خطير للغاية"، معبرة عن قلقها من أن العديد من صناع القرار ما زالوا يتصرفون وكأن الأزمة ستنتهي في غضون شهرين ويتخذون إجراءات للحد من تأثيرها على المستهلكين والشركات، مما يُبقي الطلب على النفط مرتفعاً. وأضافت "لا تزيدوا الأمر سوءاً. الجميع هنا يعلم أنه إذا انخفض المعروض، سينخفض الطلب حتماً".

(رويترز، العربي الجديد)