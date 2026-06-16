تراجع أسعار النفط وسط توقعات بعودة الإمدادات مع فتح مضيق هرمز

- تراجعت أسعار النفط بسبب التوازن بين احتمالات استئناف الإمدادات عبر مضيق هرمز والعوامل الضعيفة المحركة للسوق، مع انخفاض طفيف في العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط. - توقعات المحللين تشير إلى استئناف الإمدادات قريباً، لكن ارتفاع الصادرات الأميركية وانخفاض الواردات الصينية يؤثران سلباً على الأسعار، مما دفع "مورغان ستانلي" لخفض توقعاته لسعر خام برنت. - "غولدمان ساكس" خفض توقعاته لأسعار النفط بعد الاتفاق الأميركي الإيراني، متوقعاً عودة صادرات الخليج لمستويات ما قبل الحرب، مع احتمال تعزيز الإنتاج السعودي والإماراتي.

واصلت أسعار النفط خسائرها، اليوم الثلاثاء، في وقت توازن الأسواق بين احتمالات استئناف الإمدادات عبر مضيق هرمز، وبين العوامل الضعيفة المحركة للسوق الفعلية، وغياب التفاصيل بشأن اتفاق مبدئي لإنهاء حرب إيران. وبحلول الساعة 04:36 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، أو 0.3%، إلى 82.92 دولاراً للبرميل، وتراجع أيضاً خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات، أو 0.1%، إلى 80.66 دولاراً للبرميل. وهبطت الأسعار أمس الاثنين بنحو 5% لتسجل أدنى مستوى عند التسوية منذ الرابع من مارس/ آذار بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب على إيران، لكن لم تكشف التفاصيل الكاملة للمذكرة.

وأدت الحرب إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو 20% من إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال. ويتوقع بعض المحللين استئناف الإمدادات قريباً عبر المضيق، لكن عوامل أخرى تؤثر سلباً على الأسعار في سوق المعاملات الفورية. وقال محللو "مورغان ستانلي" في مذكرة لعملائهم: "من المرجح أن يستغرق استئناف تدفق ناقلات النفط عدة أسابيع". وأضافوا: "نتوقع عودة 50% من الإنتاج بحلول سبتمبر/ أيلول، و80% بحلول ديسمبر/ كانون الأول، أي بوتيرة أسرع قليلاً من السابق". وأشاروا إلى أن مجموعة كبيرة من المؤشرات دلت على ضعف أسواق النفط الفورية في الأسابيع القليلة الماضية.

وأوضحوا أن "ارتفاع الصادرات الأميركية وانخفاض الواردات الصينية هما المحركان الرئيسيان، ويبدو أنهما لن ينتهيا على المدى القريب (أي خلال الأسابيع المقبلة)". وانخفضت واردات الصين من النفط الخام 29% في مايو/ أيار لتسجل أدنى مستوى لها في ثماني سنوات، مما أدى إلى التراجع الحاد الذي تشهده أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، مع توقعات بانخفاض وارداتها من النفط الخام السعودي في يوليو/ تموز أيضاً.

كما خفض، "مورغان ستانلي" توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري 15 دولاراً للبرميل إلى 80 دولاراً.

اقتصاد دولي انتهاء الحصار البحري على إيران وعبور عدة سفن تجارية

وتدل مؤشرات أولية على أن الاتفاق سيؤدي إلى فتح مضيق هرمز وتمديد وقف إطلاق النار 60 يوماً، مما يسمح للمفاوضين بالتعامل مع القضايا الشائكة مثل مستقبل البرنامج النووي الإيراني. وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمس إن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تمثل "خطوة مهمة" نحو وقف القتال لكن الاتفاق النهائي على وقف دائم لإطلاق النار "لم يتبلور بعد". لكن في ظل غياب التفاصيل الكاملة حتى الآن وعدم التوصل إلى اتفاق دائم، يظل تراجع الأسعار في المجمل محدوداً.

وقال سوفرو ساركار رئيس قسم أبحاث الطاقة في بنك "دي بي إس"، إنّ المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي تشمل مراسم توقيع في جنيف لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوماً، سهلة وستتيح كسب الوقت وتؤجل حل المشكلة النووية. وتابع يقول إن المرحلة الثانية، التي ستراقبها الأسواق عن كثب لمعرفة تأثيرها الحقيقي، تتمثل في فتح مضيق هرمز تدريجياً ورفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ والسفن الإيرانية. وأضاف أن "أي شيء عدا رفع الحصار بشكل سلس ومتزامن سيؤدي إلى تجدد تقلبات أسعار النفط... ونظراً لانعدام الثقة حتى الآن، سيكون من المثير للاهتمام متابعة تطورات الوضع خلال الأسبوعين المقبلين".

"غولدمان ساكس" يخفض توقعاته لأسعار النفط

في السياق، خفض "غولدمان ساكس" توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام من 90 إلى 80 دولاراً، وخفض تقديره لمتوسط السعر في عام 2027 من 80 إلى 75 دولاراً، وذلك بعد توقيع الاتفاق الأميركي الإيراني الذي يتيح فتح مضيق هرمز. وقال محللون في البنك الاستثماري، في مذكرة بحثية صدرت في وقت متأخر أمس الاثنين، إنهم يتوقعون الآن عودة صادرات الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليو/ تموز مقارنة بنهاية أغسطس/ آب في التوقعات السابقة.

ويتوقع "غولدمان ساكس" أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولاراً في الربع الأخير من العام و70 دولاراً في عام 2027. ويتوقع البنك أيضاً انتعاشاً أقوى إلى حد ما في الطلب خلال النصف الثاني من عام 2026 وإلى عام 2027 بفضل تحسن القدرة الشرائية. وقال البنك إن المخاطر التي تهدد التوقعات الخاصة بإمدادات النفط من المنطقة لها جانبان، مشيراً إلى أن عودة صادرات النفط من دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب قد تتحقق مع زيادة قدرها 12 مليون برميل يومياً في التدفقات عبر مضيق هرمز عن المستويات الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، قد تعزز السعودية والإمارات الإنتاج بشكل أقوى استجابة لانخفاض المخزونات التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في حين قد تتجاوز إيران مستويات إنتاج ما قبل الحرب إذا تم تخفيف العقوبات عنها. ومع ذلك، قال المحللون إن استئناف الأعمال القتالية واستهداف السفن في المنطقة قد يبقيان الصادرات والإنتاج عند مستويات منخفضة لفترة أطول، في حين أن إزالة أي ألغام قد تكون هناك يمكن أن تتطلب وقتاً طويلاً.

(رويترز، العربي الجديد)