تراجع أسعار السيارات الكهربائية بألمانيا.. تحولات جوهرية في الأسواق

- انخفضت أسعار السيارات الكهربائية في ألمانيا بنسبة 18% بين 2020 و2025، بينما ارتفعت أسعار السيارات التقليدية بنسبة 2%، مما يعزز جاذبية السيارات الكهربائية من حيث التكلفة لكل كيلومتر وأداء المحرك. - استقرت الأسعار الاسمية للسيارات الكهربائية مع توقعات بانخفاضها نتيجة لانخفاض أسعار البطاريات وزيادة الإنتاج، ويتوقع الخبراء تساوي أسعارها مع السيارات التقليدية بحلول 2030. - تشهد سوق السيارات الكهربائية في أوروبا تحولات بسبب تراجع تكلفة البطاريات، معايير الانبعاثات، المنافسة الصينية، وارتفاع تكلفة سيارات الاحتراق الداخلي، مما يقلص الفجوة السعرية لصالح السيارات الكهربائية.

أظهرت دراسة أن السيارات الكهربائية في ألمانيا أصبحت أرخص بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية. ووفقا للدراسة التي أجراها معهد "فراونهوفر" لأبحاث النظم والابتكار بالتعاون مع المجلس الدولي للنقل النظيف ونُشرت اليوم الاثنين، انخفضت أسعار السيارات الكهربائية بعد احتساب تأثيرات التضخم بنسبة 18% بين عامي 2020 و2025، في حين ارتفعت أسعار السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي بنسبة 2% خلال الفترة نفسها، ما عزز أفضلية السيارات الكهربائية من حيث التكلفة الفعلية لكل كيلومتر.

وقال بيتر موك من المجلس الدولي للنقل النظيف: "تظهر نتائجنا أن السيارات الكهربائية أصبحت توفر في المتوسط مدى سير أطول وأداء أفضل للمحرك، رغم انخفاض الأسعار الفعلية مقارنة بطرازات مماثلة سابقة".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي ستساهم في انخفاض أسعار السيارات الكهربائية مستقبلاً؟ ما هي الآثار المتوقعة لتساوي أسعار السيارات الكهربائية مع سيارات الاحتراق الداخلي على حصتها السوقية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

واعتمد الباحثون في الدراسة على تحليل أكثر من 100 ألف بيان فردي من قاعدة بيانات نادي السيارات الألماني (أداك). ولضمان إجراء مقارنة عادلة، لم يكتفوا بمقارنة متوسط أسعار جميع السيارات الكهربائية مع جميع السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي، لأن سوق السيارات الكهربائية توسع خلال السنوات الماضية، خاصة في فئة السيارات الأعلى سعراً.

وفي السياق، قال الأستاذ في معهد فراونهوفر باتريك بلوتس: "ارتفع متوسط الأسعار نتيجة دخول أنواع مختلفة تماما من السيارات إلى السوق. ولو اعتمدنا على متوسط الأسعار فقط، لكنا نقارن بين أشياء غير متكافئة. لذلك حاولنا مقارنة السيارات نفسها أو السيارات المتشابهة عبر الزمن".

ووفقا لهذا النهج، ظلت الأسعار الاسمية للسيارات الكهربائية مستقرة نسبيا، بينما ارتفعت أسعار السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي. وعند احتساب التضخم، الذي كان مرتفعا في بعض السنوات الأخيرة، ظهرت الفروق المشار إليها.

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ويرى بلوتس أن هناك مجالا لمزيد من التراجع في أسعار السيارات الكهربائية، وقال: "انخفاض أسعار البطاريات لم ينعكس بالكامل بعد على الأسعار. كما أن زيادة أعداد الإنتاج والضغوط التي تواجهها الشركات المصنعة بسبب حدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المفترض أن تسهم أيضا في هذا الاتجاه".

وتوقع بلوتس أنه إذا استمرت التطورات الحالية، فمن المرجح أن تتساوى أسعار السيارات الكهربائية في أوروبا مع أسعار السيارات المماثلة العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2030، وأضاف: "عندها ستكون التكلفة الإجمالية لكل كيلومتر أقل بوضوح بالنسبة للسيارات الكهربائية". وأشار إلى أن التجارب في أسواق أخرى أظهرت أن السيارات الكهربائية تصل إلى حصة سوقية تبلغ نحو 50% عندما تتساوى أسعارها مع السيارات التقليدية.

وأوضح معدو الدراسة أن المقارنة استندت إلى الأسعار الاسمية المعلنة، وليس إلى أسعار البيع الفعلية، لأن بيانات الأخيرة غير متاحة بالنطاق المطلوب. وأكدوا أن ذلك لم يؤد إلى تشويه كبير في النتائج، مشيرين إلى أن بيانات خبير قطاع السيارات فرديناند دودنهوفر بشأن تطور مستويات الاقتطاعات على السيارات الكهربائية، أظهرت خلال السنوات الأخيرة اتجاها عاما نحو زيادة الاقتطاعات على الطرازات الكهربائية الرئيسية، وهو ما يعزز في الواقع أفضلية السيارات الكهربائية.

تأتي هذه النتائج وسط تحولات جوهرية في سوق السيارات الكهربائية في أوروبا، أبرزها:

تراجع تكلفة البطاريات: تمثل البطارية الحصة الأكبر من تكلفة تصنيع السيارة الكهربائية، وقد انخفضت أسعار خلايا الليثيوم-أيون عالمياً بفعل توسع الطاقة الإنتاجية، خصوصاً في الصين.

ضغط معايير الانبعاثات الأوروبية: يُلزم الاتحاد الأوروبي مصنعي السيارات بحدود صارمة لمتوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أساطيلهم، ما يدفعهم لتحفيز مبيعات الطرازات الكهربائية عبر اقتطاعات وحوافز تسويقية، تجنباً للغرامات.

تصاعد المنافسة الصينية: مع دخول مصنعين صينيين بأسعار تنافسية إلى السوق الأوروبية يضغط على الشركات الأوروبية والأميركية لخفض أسعارها أو طرح طرازات أكثر اقتصادية.

ارتفاع تكلفة سيارات الاحتراق الداخلي: يرفع التضخم وارتفاع تكاليف المواد الخام والامتثال التنظيمي تكلفة إنتاج السيارات التقليدية ما يقلّص الفجوة السعرية لصالح الكهربائية.

اقتراب نقطة التعادل السعري: يراها محللون "نقطة التحول" الحاسمة لانتشار السيارات الكهربائية على نطاق واسع، إذ تُظهر تجارب أسواق كالنرويج والصين تسارعاً كبيرا في الطلب عند اقتراب أسعارها من مثيلاتها التقليدية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)