تراجع أسعار السلع الأساسية يُزعزع الأسواق العالمية

- شهدت أسواق السلع الأساسية تراجعًا ملحوظًا في أسعار الذهب والفضة والنفط والنحاس، مدفوعًا باختيار كيفن وارش رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي وقوة الدولار. - تسارعت عمليات البيع في المعادن النفيسة بعد رفع متطلبات الهامش على عقود المعادن الآجلة، مما أدى إلى تقليص السيولة، مع تسجيل الذهب والفضة أكبر انخفاضات يومية لهما. - واجهت أسواق النحاس وخام الحديد تحديات بسبب ارتفاع المخزونات وضعف الطلب قبيل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في الصين، مع توقعات المحللين بفرصة للشراء.

تراجعت أسواق السلع الأساسية، اليوم الاثنين، بقيادة خسائر حادة في الذهب والفضة والنفط والمعادن الصناعية، بعدما أدّى اختيار كيفن وارش رئيساً مقبلاً للاحتياطي الفيدرالي إلى موجة بيع في الأصول عالية المخاطر، ما دفع المعادن النفيسة إلى الهبوط للجلسة الثانية على التوالي.

وانخفض الذهب بنسبة 9% إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، فيما تراجعت الفضة بأكثر من 13%، بعدما سجّل المعدنان مستويات قياسية الأسبوع الماضي. كما تراجع النفط بنحو 5.5%، متراجعاً عن مستويات مرتفعة لعدة أشهر، في حين انخفض النحاس في بورصة لندن للمعادن قرابة 5%.

وقال فيفيك دهار، محلل السلع في بنك كومنولث الأسترالي (CBA) لوكالة رويترز، إن قرار الأسواق بيع المعادن النفيسة بالتوازي مع الأسهم الأميركية يشير إلى أن المستثمرين يرون وورش أكثر تشدداً. وأضاف أن قوة الدولار تزيد الضغط على المعادن النفيسة وسائر السلع، بما في ذلك النفط والمعادن الأساسية، مشيراً إلى أنه لا يزال متمسكاً بتوقعه لسعر الذهب عند 6,000 دولار في الربع الرابع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اختار، يوم الجمعة، وارش، الحاكم السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لخلافة جيروم باول على رأس البنك المركزي في مايو/أيار، ما أشعل عمليات بيع في أسواق الأسهم والسلع، ودعم صعود الدولار. وتبعت الأسهم الآسيوية العقود الآجلة في وول ستريت إلى المنطقة الحمراء بعمق، فيما أدّت عمليات البيع الفوضوية في المعادن النفيسة إلى بداية متوترة لأسبوع مزدحم بإعلانات أرباح الشركات واجتماعات البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية.

تسارع عمليات البيع

تسارعت عمليات البيع في المعادن النفيسة بعدما رفعت مجموعة CME متطلبات الهامش على عقود المعادن الآجلة، على أن يسري ذلك اعتباراً من إغلاق جلسة يوم الاثنين. ويُعدّ رفع متطلبات الهامش سلبياً عموماً للعقود المتأثرة، إذ إن زيادة رأس المال المطلوب قد تُضعف المشاركة المضاربية، وتقلّص السيولة، وتدفع المتداولين إلى تقليص مراكزهم. وكان التراجع قد بدأ يوم الجمعة، مع تسجيل الذهب الفوري أكبر هبوط يومي منذ عام 1983، بانخفاض تجاوز 9%، فيما هوت الفضة 27% في أكبر انخفاض يومي لها على الإطلاق.

وتعرّضت أسعار أسواق الطاقة لضغوط، اليوم الاثنين، بفعل مؤشرات على تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تصريحات ترامب في عطلة نهاية الأسبوع بأن إيران "تجري محادثات جدية" مع واشنطن، ما خفّف مخاوف اندلاع صراع مع عضو في منظمة أوبك. وقال محلل الأسواق في شركة IG، توني سيكامور، إن هذه التصريحات، إلى جانب تقارير تفيد بأن القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني لا تخطط لإجراء مناورات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز، تُعدّ إشارات على خفض التصعيد.

وواجهت أسواق النحاس وخام الحديد رياحاً معاكسة وسط مخاوف بشأن ارتفاع المخزونات وضعف الطلب قبيل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في الصين، أكبر مشترٍ للمعادن الصناعية والسلع الأساسية. وقال محللون إن الطلب النهائي من المستخدمين وحجم المعاملات من المتوقع أن يكونا ضعيفين قبل العطلة التي تبدأ في 15 فبراير/شباط. وفي سلع أخرى، تراجع المطاط في طوكيو بنحو 3%، بينما انخفض القمح وفول الصويا في شيكاغو بنحو 1%. وقال دهار: "السؤال الرئيسي هو ما إذا كان هذا يمثّل بداية تراجع هيكلي في أسعار السلع أم مجرد تصحيح"، مضيفاً: "نراه تصحيحًا وفرصة للشراء، وليس تحولًا جوهريًا في الأساسيات".

(رويترز)