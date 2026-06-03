تراجع أسعار الذهب في مصر مع ارتفاع الدولار وركود الطلب

- تراجعت أسعار الذهب في مصر متأثرة بارتفاع الدولار والنفط، حيث انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 6610 جنيهات، بينما تراجعت الأونصة عالمياً بنحو 30 دولاراً لتصل إلى 4453 دولاراً. - أعلنت وزارة المالية عن زيادة ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الذهب بنسبة 10% اعتباراً من يوليو، دون زيادة إلزامية في المصنعية الفعلية، وفقاً لاتفاق مع شعبة الذهب. - توقعات بتأثير سلبي على المبيعات بسبب زيادة تكلفة المصنعية، مما يدفع المواطنين لشراء السبائك والجنيهات الذهبية كخيار أقل تكلفة وأكثر ملاءمة للادخار.

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي وصعود أسعار النفط. وانخفض سعر غرام الذهب عيار 21 بنحو 45 جنيهاً مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، ليسجل 6610 جنيهات، والغرام عيار 24 سجل نحو 7554 جنيهاً، وعيار 18 نحو 5666 جنيهاً، والجنيه الذهب 52 ألفاً و880 جنيهاً فيما تراجعت الأونصة عالميا بنحو 30 دولاراً لتصل إلى 4453 دولاراً، لتتداول أسعار الذهب في السوق المحلية بأعلى من قيمتها العادلة المرتبطة بالسعر العالمي بنحو 104 جنيهات للغرام.

في السياق، أكد وليد فاروق مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، في حديث نشره حساب المرصد على "فيسبوك"، أن وزارة المالية ستقوم بزيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المحتسبة على مصنعية الذهب، بنسبة 10%، اعتبارا من أول يوليو/تموز المقبل، دون أن يترتب على ذلك أي زيادة إلزامية في قيمة المصنعية الفعلية التي يحددها المصنع أو التاجر وفقا لآليات السوق، أو فرض زيادة جديدة على مصنعية الذهب بالأسواق.

وأشار إلى أن الإجراء يأتي في إطار اتفاق مبرم بين مصلحة الضرائب المصرية وشعبة الذهب منذ عام 2016 لتنظيم آليات تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية، حيث يتم استبعاد قيمة الذهب الخام من الوعاء الضريبي، وتُحتسب الضريبة على قيمة المصنعية فقط.

يؤكد فاروق، أنه بموجب البروتوكول، ترتفع متوسطات المصنعية المحاسبية بنسبة 10% سنوياً مع بداية كل عام مالي، ثم تُطبق عليها ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، حيث سترتفع قيمة الضريبة على غرام الذهب عيار 21 من نحو 8.20 جنيهات إلى قرابة 9 جنيهات للغرام، مع زيادة متوسط المصنعية المحاسبية من 59 إلى 65 جنيهاً للغرام.

كما سترتفع الضريبة على غرام الذهب عيار 18 من نحو 12.30 إلى 13.50 جنيهاً للغرام تقريباً، مع زيادة متوسط المصنعية المحاسبية من 88 إلى 97 جنيهاً. توقع فاروق أن تؤثر الزيادة التي فرضت على تكلفة مصنعية الذهب، منذ أول يونيو الجاري بنحو 30 جنيهاً لغرام المشغولات عيار 21 و60 جنيهاً لغرام المشغولات عيار 18، سلباً على حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل حالة التباطؤ التي يشهدها السوق نتيجة تراجع القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار الضغوط التضخمية.

وأضاف أن ارتفاع تكلفة المشغولات الذهبية يدفع شريحة أكبر من المواطنين نحو شراء السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها الأقل تكلفة من حيث المصنعية والأكثر ملاءمة لأغراض الادخار والاستثمار.