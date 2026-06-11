تراجع أرباح "ويز إير" بعد خسائر 50 مليون يورو بسبب حرب إيران

- أعلنت "ويز إير" عن انخفاض حاد في أرباحها السنوية بسبب خسائر بقيمة 50 مليون يورو نتيجة حرب إيران، مع تسجيلها لنقل عدد قياسي من المسافرين، لكنها لم تقدم توقعات للعام المقبل بسبب التقلبات الجيوسياسية. - تراجعت أرباح الشركة التشغيلية بنسبة 16.6% لتصل إلى 139.7 مليون يورو، بينما انخفض صافي الأرباح بعد الضريبة إلى 1.3 مليون يورو، مما يعكس الضغوط المتزايدة على قطاع الطيران العالمي. - تواجه "ويز إير" تحديات بسبب ارتفاع تكاليف الوقود ونقص الطائرات، مع استمرار التوترات الأمنية في المنطقة، مما دفعها لتعديل عملياتها وإعادة تقييم خطوطها في الشرق الأوسط.

أعلنت شركة الطيران منخفض التكلفة "ويز إير"، انخفاض أرباحها السنوية بصورة حادة، بعد أن سجلت خسائر بقيمة 50 مليون يورو (57 مليون دولار) بسبب حرب إيران، إلا أنها أشادت بمرونتها بعد أن قامت بنقل عدد قياسي من المسافرين. وقالت الشركة إنها لا تستطيع تقديم توقعات للعام المقبل، مشيرة إلى أن ذلك يعود جزئياً إلى التقلبات الناجمة عن الصراع وإغلاق مضيق هرمز.

وبلغت أرباحها التشغيلية 139.7 مليون يورو للسنة المنتهية في مارس/ آذار الماضي، بانخفاض نسبته 16.6% عن العام السابق. ومع ذلك، تراجع صافي أرباح الشركة بعد الضريبة بشكل شبه كامل، ليصل إلى 1.3 مليون يورو على أساس سنوي، مقابل 213.9 مليون يورو، بينما تراجع الربح التشغيلي بنسبة 17% إلى 139.7 مليون يورو.

تعرّض قطاع الطيران العالمي خلال الأشهر الأخيرة لضغوط متزايدة نتيجة الحرب وما تبعها من تدخلات عسكرية، ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي في عدد من دول المنطقة. كما أثارت التهديدات المرتبطة بمضيق هرمز مخاوف واسعة في أسواق الطاقة العالمية، نظراً لخطورة الأجواء فوق إيران والعراق وسورية وأجزاء من الخليج العربي، الأمر الذي رفع تكاليف التشغيل واستهلاك الوقود وزاد من أوقات الرحلات.

كما أشارت الشركة إلى أن الميزانية العمومية لا تزال غير مستقرة، حيث تبلغ نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.7 أضعاف، و"إن كانت أفضل من 4.4 أضعاف المسجلة قبل عام"، مع وجود سيولة نقدية إجمالية قدرها 2.1 مليار يورو، بحسب موقع "ياهو فاينانس".

تعد "ويز إير" من أكبر شركات الطيران منخفضة التكلفة في أوروبا، وتمتلك شبكة واسعة تربط أوروبا بالشرق الأوسط. وخلال السنوات الماضية توسعت الشركة بقوة في الخليج، معتبرة أن المنطقة أحد محركات النمو الرئيسية لأعمالها. إلا أن الاضطرابات الأمنية الأخيرة أثرت على هذا التوجه، حيث اضطرت الشركة إلى تعديل بعض عملياتها وإعادة تقييم عدد من الخطوط المرتبطة بالمنطقة.

اقتصاد دولي خسائر ضخمة لقطاع الطيران بسبب الحرب وتعاف مؤجل

كما تعاني شركات الطيران الأوروبية حالياً من مزيج معقد من المخاطر، يتمثل في ارتفاع تكاليف الوقود ونقص بعض الطائرات بسبب مشاكل الإمدادات العالمية، بالاضافة إلى استمرار التوترات في المنطقة. ورغم استمرار الطلب على السفر، فإن العديد من الشركات باتت أكثر تحفظاً في إصدار توقعات مستقبلية بسبب صعوبة التنبؤ بتطورات الأوضاع الأمنية وأسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة.

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(أسوشييتد برس، العربي الجديد)