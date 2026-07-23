تراجع أرباح "إيزي جيت" بنسبة 70% بسبب الحرب الإيرانية

- أعلنت "إيزي جيت" عن تراجع أرباحها بنسبة 70% بسبب ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض الحجوزات نتيجة الحرب مع إيران، حيث انخفضت أرباحها قبل الضرائب إلى 85 مليون جنيه إسترليني مقارنة بـ286 مليون جنيه إسترليني في العام السابق. - الحرب في إيران أدت إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات بأكثر من 120%، مما تسبب في أزمة وقود عالمية أثرت على صناعة الطيران، حيث تم إغلاق مضيق هرمز وقطع 20% من إمدادات النفط العالمية. - تأثرت شركات الطيران العالمية بشكل كبير، حيث انخفضت ربحيتها إلى النصف، وألغت آلاف الرحلات، بينما علّقت الحكومة البريطانية قواعد استخدام مواقع الهبوط لتقليص السعة في المطارات.

أعلنت شركة "إيزي جيت" البريطانية للطيران منخفض التكلفة تراجع أرباحها بنسبة 70%، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض الحجوزات جراء الحرب مع إيران، وذلك بعد أسابيع قليلة من موافقتها على صفقة استحواذ بقيمة 5.7 مليارات جنيه إسترليني (7.6 مليارات دولار).

وأفادت الشركة بتراجع أرباحها قبل الضرائب إلى 85 مليون جنيه إسترليني خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بـ286 مليون جنيه إسترليني في الفترة نفسها من العام الماضي، إذ ارتفعت تكاليف الوقود بمقدار 105 ملايين جنيه إسترليني، بعدما أدت الحرب في المنطقة إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات التي اتخذتها شركات الطيران الأخرى لمواجهة أزمة وقود الطيران العالمية؟ كيف أثر إغلاق مضيق هرمز على إمدادات النفط العالمية وصادرات وقود الطائرات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأضافت الشركة أن الحجوزات بدأت تتحسن بشكل طفيف، إلا أن النتيجة الإجمالية للعام بأكمله لا تزال تعتمد على الحجوزات المتبقية المهمة، إضافة إلى أسعار الوقود التي ما زالت متقلبة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إيزي جيت"، كينتون جارفيس: "واصلنا خلال الربع الثاني إدارة تداعيات الحرب في المنطقة، وانعكاساتها على أسعار الوقود واتجاهات الحجوزات".

وأضاف: "كانت الأسعار جذابة، ما أدى إلى زيادة الطلب على الحجوزات المتأخرة لرحلاتنا وعطلاتنا". وتابع جارفيس: "مع تحسن ثقة المستهلكين، نشهد تقاربا في معدلات إشغال المقاعد خلال ذروة موسم الصيف، إلى جانب امتداد فترة الحجوزات، إذ يواصل العملاء إعطاء الأولوية للسفر".

الحرب في إيران وأزمة وقود الطيران العالمية

تأتي نتائج "إيزي جيت" في سياق أزمة أوسع تضرب قطاع الطيران العالمي منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير/شباط. فقد ارتفعت أسعار وقود الطائرات أكثر من 120% منذ بداية الحرب في المنطقة. والسبب الرئيسي وراء ذلك هو إغلاق مضيق هرمز الذي تسبب في أزمة وقود عالمية تضغط بشدة على صناعة الطيران وتؤدي إلى إلغاء رحلات وتحويلات مسار أطول وارتفاع في الأسعار، إذ تم قطع نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، بما في ذلك حصة كبيرة من صادرات وقود الطائرات، عن الأسواق الدولية نتيجة الإجراءات والتهديدات العسكرية الإيرانية للسفن الملاحية.

وقد انعكس هذا على القطاع بأكمله، إذ أظهرت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) انخفاض ربحية صناعة الطيران العالمية إلى النصف بسبب الاضطرابات المرتبطة بالحرب في المنطقة وارتفاع أسعار الوقود. وبحسب توقعات الاتحاد، من المتوقع أن ينخفض صافي أرباح شركات الطيران العالمية إلى 23 مليار دولار في 2026، بهامش ربح صافٍ لا يتجاوز 2%، مقارنة بـ45 مليار دولار وهامش 4.2% في عام 2025.

ولم تقتصر الأزمة على "إيزي جيت"، إذ اضطرت شركات طيران عديدة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية. فقد ألغت شركات الطيران آلاف الرحلات وسحبت ما يقارب مليوني مقعد من جداول مايو/أيار 2026 وحده استجابة لنقص وقود الطائرات، في حين علّقت الحكومة البريطانية مؤقتاً قواعد استخدام مواقع الهبوط، ما سمح لشركات الطيران بتقليص سعتها في مطارات رئيسية مثل هيثرو دون المخاطرة بفقدان مواقعها.

أرباح إيزي جيت قبل الضرائب (بالمليون جنيه إسترليني) أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)