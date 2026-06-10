تذبذب أسعار النفط بعد عودة التوترات بين أميركا وإيران وشحّ المعروض

- شهدت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا بسبب المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.1% بعد ارتفاعها في التعاملات الآسيوية. - تصاعدت التوترات بعد تعهد الرئيس الأميركي بالرد على إسقاط طائرة هليكوبتر، مما زاد من مخاطر الحرب واضطرابات الإمدادات، مع استمرار طهران في منع حركة الشحن عبر مضيق هرمز. - أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي تراجع مخزونات الخام الأميركية للأسبوع الثامن، مما يعكس سحب الدول كميات كبيرة لتعويض فقدان الإمدادات، وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض المخزونات إلى مستويات غير مسبوقة.

تراجعت أسعار النفط قليلاً، اليوم الأربعاء، في تعاملات متقلبة، إذ أدى تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران إلى ضبابية حول مسار الأسعار، لكن توقعات بانخفاض المخزونات الأميركية قلصت الخسائر. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1% إلى 91.36 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 06.41 بتوقيت غرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات أو 0.1% إلى 88.10 دولاراً للبرميل. وارتفع الخامان في التعاملات الآسيوية في وقت سابق من اليوم الأربعاء بعد تجدد الضربات المتبادلة في الحرب، ثم تحوّلت الأسعار بعد ذلك إلى الانخفاض.

وقال محلل شؤون النفط في مجموعة بورصات لندن، إمريل جميل: "الاتجاه الهبوطي الحالي يعود على الأرجح لجني أرباح، لكن التوتر القائم ومؤشرات المخزونات من العوامل التي تدعم الأسعار". وضرب الجيش الأميركي أهدافاً إيرانية، بعد أن تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بالرد على إسقاط طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي في تصعيد جديد يهدد بانهيار وقف إطلاق النار الهش أصلاً بين واشنطن وطهران. وقالت كبيرة محللي السوق لدى ‌فيليب ⁠نوفا، بريانكا ساشديفا، إن الهجمات الأحدث أدت إلى تحول تركيز المتعاملين مجدداً نحو مخاطر الحرب، واحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات.

وكان برنت قد أنهى تعاملات الثلاثاء عند أدنى مستوى له منذ 17 إبريل/ نيسان، فيما أغلق غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوى له منذ 29 مايو/ أيار بعد أن أوقفت إسرائيل وإيران تبادل الهجمات عقب مناشدة من ترامب. وقالت طهران إنها ستستأنف الأعمال القتالية إذا واصلت إسرائيل مهاجمة الضاحية الجنوبية في بيروت.

وفي الوقت نفسه، واصلت طهران منع معظم حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي كان ينقل عادة خمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم. وفرضت واشنطن سيطرتها على الموانئ الإيرانية. وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أمس الثلاثاء، إن حركة السفن في الخليج وصادرات النفط عبر مضيق هرمز آخذة في الارتفاع، حتى في الوقت الذي تجد فيه واشنطن وطهران صعوبة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

على صعيد العرض، أفادت مصادر في السوق نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، بأن مخزونات الخام الأميركية تراجعت الأسبوع الماضي للأسبوع الثامن على التوالي، وانخفضت أيضاً مخزونات البنزين. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، لوكالة رويترز، إنّ مخزونات الخام انخفضت 9.12 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو/ حزيران. وأضافت أن مخزونات البنزين هبطت 1.19 مليون برميل. ويأتي ذلك في الوقت الذي سحبت فيه الدول الأكثر استهلاكاً كميات من مخزوناتها بوتيرة قياسية لتعويض فقدان أكثر من 11 مليون برميل يومياً من إمدادات المنطقة بسبب الحرب.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الثلاثاء، إن إجمالي مخزونات النفط لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سينخفض ​​إلى ما دون 2.3 مليار برميل بحلول ديسمبر/ كانون الأول، وذلك استناداً إلى افتراضها الحالي بأن حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز من غير المرجح أن تعود إلى مستويات ما قبل الصراع حتى أوائل عام 2027. وذكرت أن مخزون منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لم يصل إلى هذا المستوى المنخفض منذ أن بدأت إدارة معلومات الطاقة في تسجيل البيانات عام 2003، مشيرة إلى أن انخفاض المخزون يمهد لأساس ارتفاع حاد في أسعار النفط في الأشهر المقبلة.

(رويترز، العربي الجديد)