تذاكر السفر الرخيصة.. مجموعة آليات لتحصيل أفضل العروض زمن الحرب

- تحديات حجز تذاكر الطيران في زمن الحرب تشمل ارتفاع تكاليف الوقود وتقلب أسعار التذاكر، مما يزيد الأعباء على المسافرين. يمكن تقليل التكاليف عبر الحجز المبكر واستخدام النقاط والمكافآت واختيار أوقات سفر مرنة. - استراتيجيات السفر الاقتصادي تتضمن الحجز المبكر، استخدام مواقع مقارنة الأسعار، السفر في أيام منتصف الأسبوع، واختيار مطارات بديلة. البحث بعملات مختلفة قد يوفر أسعاراً أقل. - الذكاء الاصطناعي يسهم في حجز التذاكر بأسعار منخفضة عبر تطبيقات مثل هوبر وسكاي سكانر، التي تقدم توقعات دقيقة وأدوات بحث مرنة لمساعدة المسافرين في الحصول على أفضل الأسعار.

في زمن الحرب بات حجز رحلة طيران بسعر مناسب تحدياً حقيقياً مع ارتفاع تكاليف الوقود وتقلب أسعار تذاكر السفر بشكل سريع، إضافة إلى تغير مسارات الطيران وزيادة المخاطر التشغيلية. وهناك الكثير من السياح والمسافرين الذين يبحثون عن تذاكر للسفر، إلا أن الأسعار المرتفعة تقف حائلاً دون ذلك، إذ أدى تصاعد الصراع إلى زيادة أسعار وقود الطائرات بشكل ملحوظ، ما دفع شركات الطيران إلى التفكير في رفع أسعار التذاكر، وهو ما زاد من الأعباء على المسافرين

ومع ذلك، لا يعني هذا أن السفر الاقتصادي مستحيل، بل يتطلب قدراً أكبر من المرونة والذكاء في التخطيط، إذ يشير الخبراء إلى أن المسافرين لا يزال بإمكانهم تقليل التكاليف من خلال الحجز المبكر واستخدام النقاط والمكافآت واختيار أوقات سفر مرنة أو أقل ازدحاماً وأيضاً من خلال بعض التقنيات البسيطة.

مواقع حجز تذاكر السفر لا يمكن الاستغناء عنها

يعتبر الحجز المبكر وتثبيت السعر الخطوة الأهم للحصول على تذكرة طيران بسعر منخفض خلال فترات الحروب، إذ تتسم الأسعار في هذه الأوقات بتقلبات حادة نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود وتغير المسارات الجوية. وبالتالي، كلما بادر المسافر بالحجز في وقت مبكر، زادت فرصته في الاستفادة من الأسعار ويمكنه من خلال متابعة بعض المواقع الحصول على أسعار جيدة إذ يمكن متابعة كل من موقع غوغل فلايتس (Google Flights)، الذي يوفر خاصية تتبع تغير الأسعار والتنبيه عند انخفاضها، ما يساعد على اختيار التوقيت الأمثل للحجز. كما يُنصح باختيار تذاكر مرنة تسمح بالتعديل أو الإلغاء، لتفادي خسارة المال في حال تغيرت الظروف الأمنية أو خطط السفر.

ولا يقتصر الأمر على أداة واحدة، إذ يمكن للمسافرين توسيع خياراتهم عبر استخدام منصات أُخرى مثل سكاي سكانر (Skyscanner) وكاياك (Kayak) وموموندو (Momondo) وإكسبيديا (Expedia)، حيث تتيح هذه المواقع مقارنة الأسعار بين عشرات شركات الطيران في وقت واحد.

أساسيات السفر بكلفة أقل

للحصول على سعر تذكرة سفر رخيص، لا بد من التركيز على الجمع بين التوقيت الذكي والمرونة واستخدام الأدوات الرقمية. أولاً، يُفضل الحجز مبكراً قبل ارتفاع الأسعار، لأن التذاكر غالباً ما تكون أرخص في المراحل الأولى من البيع، لكن في زمن الحرب وحالة عدم اليقين ينصح دائماً بحجز التذاكر من دون دفع ثمنها أي الحجز الأولي. ثانياً، من المهم بالنسبة إلى المسافرين أيضاً اتباع خطوات مرنة في اختيار مواعيد السفر إذ تحدث فرقاً كبيراً، فالسفر في أيام منتصف الأسبوع أو خارج مواسم الذروة يكون عادة أقل تكلفة من عطلات نهاية الأسبوع والمواسم السياحية.

كما يساعد استخدام أدوات مقارنة أسعار تذاكر السفر مثل "غوغل فلايتس" و"سكاي سكانر" و"كاياك" في العثور على أرخص الخيارات عبر مقارنة مئات الرحلات في وقت واحد، مع إمكانية تفعيل التنبيهات عند انخفاض الأسعار. وأخيراً، اختيار مطارات بديلة قريبة من المطارات الرئيسية عادة ما تكون الأسعار أقل خاصة في الدول التي لديها أكثر من مطار محلي.

العملات المختلفة

من الطرق الذكية التي يمكن أن تساعد في الحصول على تذاكر سفر بسعر أقل خاصة خلال فترة الحروب والنزاعات، تجربة البحث بعملات مختلفة بدل الاعتماد على عملة واحدة فقط مثل الدولار. ففي بعض الحالات، تقوم شركات الطيران أو منصات الحجز بعرض الرحلة نفسها ودرجة السفر نفسها ولكن بأسعار مختلفة بحسب العملة أو السوق الجغرافي الذي يتم الحجز منه أو بحسب المخاطر المحيطة بالموقع الجغرافي، وذلك نتيجة سياسات التسعير الإقليمي الذي يراعي القوة الشرائية والطلب في كل منطقة.

وبالتالي، يمكن من خلال مواقع الحجز الإلكترونية تغيير العملات أو البحث عن عملات مختلفة عن الدولار للحصول على أسعار أقل على متن الرحلة نفسها. هنا، يصبح من المفيد تجربة البحث عبر مواقع الحجز من دول مختلفة، أو استخدام إعدادات تتيح تغيير الموقع الافتراضي، مما يكشف أسعاراً قد لا تظهر في النسخة الأساسية من الموقع.

الذكاء الاصطناعي

في الوقت الذي يعد الذكاء الاصطناعي أداة رئيسية لا يمكن الاستغناء عنها في العديد من المجالات، فإن حجز تذاكر السفر بسعر رخيص باستخدام برامج التوقعات الخاصة بالأسعار عبر الذكاء الاصطناعي يعد أسلوباً جديداً يمكن الاعتماد عليه. ومن أبرز الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للحصول على تذاكر سفر بأسعار منخفضة تطبيق هوبر (Hopper) الذي يعد من الأقوى في هذا المجال، إذ يقوم بتحليل مليارات البيانات المتعلقة بأسعار الرحلات الجوية ليقدّم توقعات دقيقة حول أفضل وقت للشراء.

كما يوفر سكاي سكانر تجربة ذكية من خلال أدوات بحث مرنة تساعد على اكتشاف أرخص الوجهات والتواريخ، بينما يقدم وان إير (OneAir) ميزة فريدة تتمثل في متابعة الأسعار حتى بعد الحجز وإعادة الحجز تلقائياً إذا انخفض السعر. وبات بإمكان العديد من المسافرين استخدام أي من هذه الأدوات للحصول على أسعار متوقعة خلال الفترة المقبلة.