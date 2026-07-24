تدفق الملاحة في هرمز يتقلص إلى 3 سفن يومياً

- شهد مضيق هرمز تراجعًا في حركة الشحن، حيث لم يتجاوز عدد السفن العابرة ثلاث سفن يوميًا بين 22 و24 يوليو، مما يعكس المخاطر المستمرة على الملاحة وتقلبات أسعار النفط. - في المقابل، ارتفعت حركة الشحن في مضيق باب المندب، حيث عبرت 32 ناقلة يوم الخميس، منها تسع محملة بالنفط الخام، مع تغيير بعض الناقلات لمسارها إلى قناة السويس. - تصاعدت التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 91 دولارًا للبرميل، مع تهديدات إيرانية بإغلاق مضيق باب المندب.

أظهرت بيانات أولية لتتبع حركة الشحن البحري أن معدل العبور من مضيق هرمز لم يتجاوز ثلاث سفن على مدى الأيام الثلاثة الماضية، وهو ما يعكس استمرار المخاطر المحدقة بعمليات الملاحة في المنطقة، وسط تقلبات في أسعار النفط التي تتجه نحو تسجيل زيادة أسبوعية قوية. وأشارت بيانات شركة "كبلر" إلى أن عبور ثلاث سفن يوميا فقط تكرر خلال الفترة من 22 إلى 24 يوليو/تموز الجاري.

وفي هذا السياق، ظهرت اليوم الجمعة ناقلة نفط عملاقة أخرى هي "رومانيا بروسبريتي" قبالة ميناء الفجيرة خارج المضيق، وهي محملة بخام مربان، لكن وجهتها لم تتضح حتى الآن. كما خرجت سفينتان فارغتان مخصصتان لنقل السلع الأولية السائبة من المضيق باتجاه الخليج.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي أدت إلى تقلص تدفق الملاحة في مضيق هرمز؟ ما هي الآثار المحتملة لتغيير مسار السفن عبر قناة السويس بدلاً من مضيق باب المندب؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأمس الخميس، غادرت ناقلة النفط الخام الضخمة "نيو جاينت" المحملة بمليوني برميل من خام البصرة العراقي عبر المضيق، ومن المقرر أن تصل إلى ميناء ريتشاو الصيني بحلول منتصف أغسطس/آب المقبل. في المقابل، دخلت سفينتان الخليج عبر مضيق هرمز أمس الخميس، إحداهما الناقلة العملاقة "نوبل" التي كانت دون شحنة. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأميركي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة إكماله جولة ضربات على إيران لليلة الثالثة عشرة على التوالي.

باب المندب

تشير بيانات "كبلر" إلى أن إجمالي عدد ناقلات السلع الأولية العابرة لمضيق باب المندب بلغ 32 ناقلة أمس الخميس، بارتفاع عن 26 ناقلة في اليوم الذي سبقه، فيما عبرت سفينتان فقط اليوم الجمعة حتى الآن. وفي عمليات العبور التي جرت أمس الخميس، دخلت 14 ناقلة إلى البحر الأحمر، بينما خرجت 18 ناقلة باتجاه خليج عدن.

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ومن بين الناقلات التي خرجت من مضيق باب المندب، كانت تسع منها محملة بشحنات نفط خام، من بينها ناقلتان صينيتان عملاقتان متجهتان إلى الصين. كما أظهرت بيانات من "كبلر" و"مجموعة بورصات لندن" أن ناقلة المواد المكررة "تورم إنوفيشن"، المحملة بنحو 500 ألف برميل من النفتا والمتجهة إلى آسيا، غيّرت مسارها نحو مخرج قناة السويس بدلا من مسارها المعتاد عبر مضيق باب المندب.

وقالت مصادر تجارية في المنطقة إن تغيير مسار السفن للإبحار عبر قناة السويس إلى آسيا بدلا من مضيق باب المندب قد يطيل مدة الرحلة إلى ما يقارب ثلاثة أضعافها. وفي السياق ذاته، بدأت شركة أرامكو السعودية عرض شحنات إضافية من النفط الخام للتحميل من ميناء سيدي كرير المصري المطل على البحر المتوسط، بدلا من التحميل من موانئها على البحر الأحمر.

ورغم أن الأسعار شهدت فترة استقرار نسبي عقب توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، حين تراجعت أسعار النفط إلى نحو 72 دولارا للبرميل في مطلع يوليو/تموز، مقتربة من مستوياتها المسجلة قبل الحرب، فإن انهيار هذا الهدوء أعاد الأسعار إلى الصعود بقوة، حيث قفز سعر البرميل إلى أكثر من 91 دولارا في التداولات بحلول 20 يوليو/تموز.

وبلغت وتيرة الصعود ذروة جديدة أمس الخميس حين وصل خام برنت إلى أعلى مستوى له في ستة أسابيع، وسط تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الخام من الشرق الأوسط. وفي وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق الاضطراب ليشمل ممر باب المندب في البحر الأحمر أيضا، بعدما طلبت إيران من الحوثيين إغلاقه في حال استهدفت واشنطن البنية التحتية للطاقة داخل الأراضي الإيرانية.

(رويترز، العربي الجديد)