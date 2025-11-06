تدشين النقل البحري للركاب بين قطر والبحرين

- تم تدشين خط بحري للركاب بين قطر والبحرين، يربط ميناء الرويس بمرفأ سعادة، ويغطي مسافة 35 ميلاً بحرياً، مما يعزز التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين في إطار مجلس التعاون الخليجي. - تستغرق الرحلة البحرية 70-80 دقيقة، مع بدء التشغيل في نوفمبر 2025 بواقع رحلتين يومياً، وتزداد لاحقاً إلى ثلاث رحلات. تتوفر خدمات الحجز عبر تطبيق "مسار"، وتشمل الرحلات قوارب للدرجة العادية ودرجة رجال الأعمال. - أسعار التذاكر للدرجة الاقتصادية 26.5 ديناراً بحرينياً و265 ريالاً قطرياً، ولدرجة رجال الأعمال 37 ديناراً بحرينياً و365 ريالاً قطرياً. يشرف على الرحلة مجموعة مسار، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز التكامل الإقليمي.

دُشّن، اليوم الخميس، الخط البحري للركاب بين دولة قطر ومملكة البحرين، حيث وصلت أول رحلة ركّاب ضمن المشروع وكان على متنها وفد رسمي بحريني يرأسه وزير المواصلات البحريني الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، واستقبله لدى وصوله إلى ميناء الرويس وزير المواصلات القطري محمد بن عبدالله آل ثاني، إيذاناً بتدشين الربط البحري الجديد بين البلدين.

ويغطي المشروع، الذي يربط ميناء الرويس في دولة قطر بمرفأ سعادة في مملكة البحرين، مسافة بحرية تُقدّر بنحو 35 ميلاً بحرياً (ما يعادل 65 كيلومتراً). وقال وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني "يُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية رائدة تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويعزز أواصر التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". وأضاف "كما يعكس المشروع حرص دولة قطر على الشراكة التنموية والاستراتيجية مع مملكة البحرين، والارتقاء بها في قطاع المواصلات والنقل والخدمات اللوجستية المرتبطة به، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل الاقتصادي في إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي".

وشدد على حرص الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة التشغيلية، لضمان تجربة سفر مريحة وآمنة للركاب، وتعزيز كفاءة خدمات النقل البحري بين البلدين. من جهته أكد وكيل وزارة المواصلات القطرية محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد، أنّ تدشين الخط الملاحي الجديد "لا يقتصر على نقل الأفراد وتوسيع خيارات النقل فحسب، بل خطوة نوعية نحو بناء منصةٍ محفزةٍ لأنشطةٍ اقتصاديةٍ وسياحيةٍ وخدميةٍ متعددة، مما من شأنه أن يحقق عوائد ملموسة على جميع القطاعات".

تفاصيل الرحلة البحرية بين قطر والبحرين

ويستغرق زمن الرحلة البحرية بين ميناء الرويس في قطر ومرفأ سعادة في البحرين ما بين 70 إلى 80 دقيقة، وخدمات الحجز متاحة عبر تطبيق "مسار" (MASAR) على الهواتف الذكية حيث يتيح للمسافرين اختيار مواعيدهم بكل سهولة ومرونة. وتشمل خدمات المشروع في مرحلته الأولى نقل الركاب فقط من دول مجلس التعاون، على أن تبدأ الرحلات التشغيلية الأولى خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 بواقع رحلتين يومياً (ذهاباً وإياباً) واحدة في الفترة الصباحية وأخرى في الفترة المسائية، وترتفع لاحقاً إلى ثلاث رحلات يومياً اعتباراً من 13 وحتى 22 نوفمبر 2025 مع إمكانية زيادتها تدريجياً وفقاً للإقبال ومعدل الاستخدام.

ويتضمن المشروع قوارب بحرية للدرجة العادية بطاقة استيعابية تصل إلى 28 راكباً لكل رحلة، وقوارب خاصة لدرجة رجال الأعمال (VIP) بطاقة استيعابية تصل إلى 32 راكباً، مزودة بخدمات ضيافة ومرافق حديثة لضمان راحة الركاب. كما تُطبق على الرحلات جميع الإجراءات الأمنية والجمركية المعتمدة في البلدين لضمان سلامة المسافرين. ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية في منظومة النقل البحري الخليجي، ويجسد التزام البلدين بتعزيز التكامل الإقليمي وتسهيل حركة الأفراد، دعماً لرؤية مجلس التعاون الخليجي نحو شبكة نقل موحدة وآمنة ومستدامة.

وبحسب وسائل إعلام بحرينية، فقد حدد سعر التذكرة في الرحلة الاقتصادية بـ26.5 ديناراً بحرينياً و265 ريالاً قطرياً (72.8 دولاراً) وحدد سعر رحلة رجال الأعمال بـ37 ديناراً بحرينياً وبـ365 ريالاً قطرياً (100 دولار)، مع تقديم وجبات خفيفة خلال الرحلة لكل الفئات.

تنسيق مشترك

وكان وفد من وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية قد قام بزيارة ميدانية، الشهر الماضي، إلى ميناء الرويس القطري، بحضور مسؤولين من وزارة المواصلات القطرية، للاطلاع على مسار الرحلة والمرافق المخصصة للمسافرين، في إطار التنسيق المشترك بين الجانبين استعداداً لتشغيل الخط البحري. كما استقبلت وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، وفداً رسمياً قطرياً، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب قيامه برحلة بحرية تجريبية من ميناء الرويس إلى مرفأ سعادة بالمحرق، استعداداً لتشغيل الخط البحري بين البلدين.

وقال مصدر في وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية لـ"العربي الجديد"، أن الرحلة البحرية تشرف عليها مجموعة مسار المختصة في النقل البحري والخدمات اللوجستية والسياحة البحرية وإدارة المراسي والمرافئ، وحملت أول باخرة رست بميناء الرويس علامتها التجارية. كما يمكن للراغبين في استعمال الخط البحري الحجز عبر تطبيق مجموعة مسار على الهواتف الذكية. وسبق أن أطلقت مجموعة مسار مشروع "تاكسي بحري" في البحرين كوسيلة نقل جماعية بحرية مبتكرة، وهو المشروع الذي يركّز على التكامل مع وسائل النقل العام القائمة داخل المدن، ويقدم تجربة مريحة للمستخدمين عبر تطبيق للحجز ودفع التذكرة عبر الهاتف.