- شهدت صنعاء تدافعاً كبيراً نحو محطات الغاز المنزلي بسبب القلق من نقص محتمل في المشتقات النفطية بعد العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، مما يعكس مخاوف من عودة التوترات إلى البحر الأحمر. - رغم توفر الغاز بكميات كافية، يشعر المواطنون بالقلق من أزمة خلال رمضان، حيث يعتبر الغاز مادة أساسية، وأكد ملاك المحطات أن الأمور كانت طبيعية لكن التطورات دفعت لتكوين احتياطي. - لم تصدر بيانات رسمية حول توفر المخزون، مما يزيد القلق حول استقرار الإمدادات، ويشير المحللون إلى أن تأثير هجمات الحوثيين المحتملة قد يكون محدوداً حالياً.

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء التي يحكمها الحوثيون وغالبية مناطق شمال اليمن، تدافعاً كبيراً للمواطنين باتجاه محطات تعبئة الغاز المنزلي بدرجة رئيسية، وبدرجة أقل في محطات تعبئة البنزين، وذلك على إثر العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، اليوم السبت، وما أعقبها من رد إيراني شمل إلى جانب إسرائيل عدداً من دول الخليج والأردن.

يأتي ذلك وسط مخاوف واسعة من عودة التوترات والاضطرابات إلى البحر الأحمر، بعد فترة أشهر من الهدوء مع إيقاف الحوثيين لعملياتهم التي استهدفت طوال عامين ونصف العام السفن المارة في البحر الأحمر وباب المندب نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

ولاحظ "العربي الجديد"، وقوف مواطنين في طوابير طويلة أمام محطات تعبئة الغاز المنزلي، إذ بدأ القلق والهلع واضحَين على المواطنين من حدوث أزمة كبيرة في المشتقات النفطية، خاصة في مادة الغاز المنزلي خلال شهر رمضان. وبدت الصدمة والاستغراب واضحة على ملّاك محطات تعبئة الغاز المنتشرة في نقاط متعددة بمختلف شوارع ومناطق صنعاء.

وأكد عدد من ملاك هذه المحطات والعاملين فيها لـ"العربي الجديد"، أن "الغاز متوفر بكميات كافية والأمور كانت تسيير بصورة طبيعية طوال الفترة الماضية، بالذات منذ حلول شهر رمضان والذي لم يشهد حدوث أي أزمة في صنعاء بسبب توفر الغاز المنزلي بكميات تغطي الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين".

وقال المواطن أحمد مسعد لـ"العربي الجديد"، إنه "اضطر للخروج لتعبئة الأسطوانات الفارغة بعد ما ساد القلق منزله على إثر مشاهدتهم لما يحدث من تطورات وضربات متبادلة بين إسرائيل وإيران"، بينما قال المواطن وائل الحيمي لـ"العربي الجديد"، إنّ "الوضع لا يسمح بتحمل أزمة في مادة لا يستطيع المواطنون والأسر الاستغناء عنها في شهر رمضان والمتمثلة بالغاز المنزلي"، موضحاً أنه أعتاد تعبئة الأسطوانة كلما احتاج للغاز بسبب توفره طوال الفترات الماضية ولم يكن هناك ما يستدعي تعبئة أسطوانات إضافية.

وتشهد صنعاء منذ العام 2023، اكتفاءً من مادة الغاز المنزلي، بعد توجه السلطات المعنية إلى الاستيراد لتلبية احتياجاتها، وذلك بعد أن كانت تعتمد كغيرها من المناطق اليمنية على الغاز الذي تنتجه شركة صافر الحكومية في مأرب.

ويصل سعر أسطوانة الغاز المنزلي 20 لتراً في صنعاء ومناطق شمالي اليمن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى 6500 ريال، في حين يستطيع المواطنين تعبئة احتياجاتهم منها بقدر استطاعتهم، إذ إنّ هناك من يقوم بتعبئة نصف الكمية، ومنهم يحتاج لتعبئة كمية أقل، لكن الكثير يعملون على تعبئة الأسطوانة بالكامل، وتكوين احتياطي من أسطوانات عدّة بالذات في شهر رمضان مع زيادة الاستهلاك المنزلي.

ولم تصدر شركة الغاز والشركة اليمنية للنفط في صنعاء أيّ بيانات توضيحية بخصوص توفر مخزون كافٍ من الغاز والمشتقات النفطية الأخرى، بحسب ما أعتاد المواطنون ذلك خلال الأحداث التي رافقت الفترات الماضية. في وقت يتزايد فيه القلق حول عودة الاضطرابات إلى البحر الأحمر وباب المندب مع ورود أنباء عن منع إيران مرور السفن من مضيق هرمز، وتوقع تدخل الحوثيين لمساندة إيران وبالتالي استهداف السفن في البحر الأحمر وباب المندب، الأمر الذي قد يلقي بتبعات جسيمة على سلاسل الإمداد من الغذاء والوقود.

وقال المحلل الاقتصادي وفيق صالح لـ"العربي الجديد"، إنه "في حال عودة هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، لن يكون لها تأثير كبير الآن خصوصاً في ظل الوضع الحرج الذي تمرّ به إيران" على حدّ تعبيره، بعد تلقيها للضربات الأميركية والإسرائيلية. وأشار إلى أن الهجمات على السفن في البحر الأحمر سابقاً من الحوثيين كانت تستمد ثقلها وتأثيرها العسكري من قوة النظام الإيراني، لذا فإنّ الوضع الآن صعب على إيران وحلفائها في المنطقة، فالكل يريد الخروج بأقل الأضرار أو تجنب الأحداث من الأساس.

وكان المكتب السياسي للحوثيين قد اعتبر في بيان له اليوم العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران "انتهاكاً صارخاً لسيادة طهران وتجاوزاً خطيراً للأعراف والقوانين الدولية، ويأتي ضمن سلسلة الجرائم التي يرتكبها محور الشر في المنطقة".

وفي الوقت الذي لم يشر فيه البيان لعودة العمليات في البحر الأحمر، أكد وقوف الشعب اليمني مع الشعب الإيراني وقيادته وجيشه الباسل وحكومته، مشيراً إلى أن هذا العدوان يأتي على خلفية المواقف المبدئية لإيران في دعم القضية الفلسطينية.