تداعيات مضيق هرمز تدفع ألمانيا لخفّض ضرائب الوقود

- أعلنت الحكومة الألمانية عن حزمة إجراءات بقيمة 1.6 مليار يورو لخفض ضريبة الطاقة على الوقود، بهدف تخفيف العبء عن المستهلكين والشركات وسط ارتفاع أسعار الطاقة بسبب التوترات الجيوسياسية. - القرار يأتي في ظل تأثير الحرب في الشرق الأوسط على سوق الطاقة العالمية، مما يرفع تكاليف الإنتاج في ألمانيا ويضعف القدرة التنافسية للصناعات الثقيلة، مهدداً النمو الاقتصادي. - الحكومة أتاحت مكافآت معفاة من الضرائب للشركات لتخفيف ضغط التضخم، مع تأكيد المستشار ميرز على ضرورة التوازن بين حماية الاقتصاد والانضباط المالي.

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، أعلنت الحكومة الألمانية بقيادة المستشار فريدريش ميرز عن حزمة إجراءات عاجلة تهدف إلى تخفيف العبء عن المستهلكين والشركات عبر ضخ مليارات اليوروهات لخفض أسعار البنزين والديزل. وجاء القرار في لحظة حساسة اقتصادياً، حيث تتقاطع تداعيات الحرب في المنطقة مع مخاوف من ركود تضخمي داخل أكبر اقتصاد في أوروبا.

تدخل سريع لخفض الأسعار

وبحسب ما أُعلن اليوم الاثنين، فإن برلين ستنفق نحو 1.6 مليار يورو خلال شهرين لخفض ضريبة الطاقة على الوقود بنحو 0.17 يورو لكل لتر. ويُتوقع أن ينعكس هذا التخفيض مباشرة على أسعار البنزين والديزل، في محاولة لاحتواء الارتفاع الحاد الذي شهدته الأسواق أخيراً. وبرّرت الحكومة هذا التدخل بضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم قطاع الأعمال، خصوصاً القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على النقل البري، مثل الخدمات اللوجستية والتوزيع.

الحرب...العامل الحاسم والتداعيات

ويرتبط القرار الألماني بشكل مباشر بالتطورات في الشرق الأوسط، حيث أدت الحرب في المنطقة إلى اضطرابات في سوق الطاقة العالمية. ومع انهيار محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وتصاعد التهديدات بإغلاق مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم ممرات النفط في العالم، ازدادت المخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

ووصف ميرز الحرب بأنها "السبب الجذري للمشاكل الاقتصادية الحالية"، في إشارة إلى تأثيرها المباشر على تكاليف الطاقة والنقل في أوروبا. إذ تتجاوز تداعياتها حدود الشرق الأوسط لتصيب عمق الاقتصاد الألماني، الذي يجد نفسه مجدداً أمام اختبار صعب في مواجهة صدمات الطاقة العالمية. فمع تصاعد التوترات وتهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد، وهو ما انعكس مباشرة على تكاليف الإنتاج في أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا.

وفي بلد يعتمد بشكل كبير على الطاقة المستوردة، لا يُعدّ ارتفاع الأسعار مجرد رقم في الأسواق، بل عاملاً ضاغطاً على مجمل النشاط الاقتصادي. وتواجه الصناعات الثقيلة، من الكيماويات إلى السيارات، اليوم كلفة إنتاج أعلى، ما يضعف قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، ويهدد هوامش أرباحها في وقت تتزايد فيه المنافسة الدولية.

وينتقل هذا الضغط سريعاً إلى الداخل، حيث يشعر المستهلك الألماني بوطأة التضخم. فارتفاع أسعار الوقود والطاقة ينعكس على أسعار السلع والخدمات، ما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية وتراجع الاستهلاك، وهو أحد أعمدة النمو الاقتصادي. ومع هذا التراجع، تبدأ دائرة التباطؤ في التشكل، بين شركات تؤجل استثماراتها، وإنتاج يتقلص، وثقة اقتصادية تتآكل تدريجياً.

دعم إضافي وحدود التدخل

وأتاحت الحكومة الألمانية للشركات منح مكافآت معفاة من الضرائب تصل إلى ألف يورو، في محاولة لتخفيف ضغط التضخم على الأسر. ويعكس هذا المزيج بين دعم الأسعار وزيادة دخل الأفراد تدخلاً متعدد الأدوات لاحتواء الصدمة، رغم كلفته المالية المرتفعة.

في المقابل، شدد المستشار ميرز على أن "قدرة الدولة ليست بلا حدود"، محذراً من أن "الحكومات لا تستطيع امتصاص كل صدمات السوق دون مخاطر مالية"، وهو ما يعكس سعي برلين لتحقيق توازن دقيق بين حماية الاقتصاد والحفاظ على الانضباط المالي ضمن قواعد الاتحاد الأوروبي.

وكشفت الأزمة هشاشة الاقتصاد الألماني أمام الصدمات الجيوسياسية، حيث امتدت آثارها من كلفة الإنتاج إلى معيشة الأفراد. وبينما يخفف التدخل الحكومي الضغط مؤقتاً، يبقى التحدي في بناء حلول طويلة الأمد تقلل الاعتماد على الطاقة المضطربة وتوازن بين الاستقرار الاقتصادي والتحول البيئي.