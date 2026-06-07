تداعيات الحرب تهيمن على اجتماع "إياتا" في البرازيل

- سيطرت التوترات الجيوسياسية، مثل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، على اجتماع "إياتا"، حيث ناقش قادة الطيران تحديات الصناعة وتأثير التوترات على أسواق الطاقة. - تواجه صناعة الطيران تحديات اقتصادية وبيئية، منها ارتفاع تكلفة الوقود بنسبة 70%، تأخر تسليم الطائرات، سياسات ضريبية مشددة، وبطء التحول نحو الوقود المستدام لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. - أعلن "إياتا" عن استضافة شيامن الصينية للاجتماع السنوي الـ83 في 2027، وتعيين روبرتو ألفو رئيساً جديداً، مع التركيز على التوازن بين النمو الاقتصادي والتحول الأخضر.

هيمنت التوترات الجيوسياسية، وعلى رأسها الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وتبعاتها على المنطقة وتداعياتها المباشرة على أسواق الطاقة، على فعاليات الاجتماع السنوي الـ82 للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، وكذلك على القمة العالمية للنقل الجوي التي انطلقت أعمالهما اليوم الأحد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. وفرضت هذه الأوضاع نفسها بقوة على أجندة الحدثين، إذ اجتمع نحو 1500 من كبار قادة قطاع الطيران العالمي لمناقشة واقع الصناعة، وسط تحذيرات من تراجع الربحية وارتفاع التكاليف، إلى جانب الإعلان عن محطات مستقبلية بارزة لاستضافة القمم وتعيين قيادة جديدة.

البرازيل تعود إلى واجهة الطيران العالمي

وافتتح نائب الرئيس البرازيلي غيرالدو ألكمين أعمال الاجتماع السنوي، مؤكداً أن اختيار ريو دي جانيرو لاستضافة اجتماع " إياتا" يأتي بعد 27 عاماً من آخر استضافة، ويعكس المكانة المتنامية للبرازيل بوصفها أكبر سوق طيران في أميركا الجنوبية، وواحدة من أهم الأسواق عالمياً.

وأشار إلى أن الطيران في بلاده ليس ترفاً بل ضرورة قارية، مدعوماً بصناعة وطنية رائدة ممثلة في شركة "إمبراير" التي تعد من أكبر ثلاث مصنعين للطائرات التجارية في العالم، وقادرة على تصميم، واعتماد، وتسليم الطائرات التجارية الكاملة، إلى جانب بوينغ وإيرباص. وأضاف: "في عام 2025، نما تسليم الطائرات بنسبة 18%، وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت شركة لاتام عن شراء ما يصل إلى 74 طائرة من إمبراير، مع 24 طلبية مؤكدة، بقيمة تقارب 2.1 مليار دولار".

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تحذيرات من مرحلة صعبة

من جانبه، حذر المدير العام لـ"إياتا" ويلي والش من أن صناعة الطيران تمر بمرحلة "عصيبة وغير متوقعة"، حيث لم تكد تتعافى من جائحة كورونا (كوفيد -19) حتى واجهت انهيارات في سلاسل الإمداد، والحرب في أوكرانيا، ثم اندلاع التوترات في الشرق الأوسط التي دفعت أسعار النفط للارتفاع الحاد.

وتوقع والش أن ترتفع تكلفة وقود الطائرات بنسبة 70% هذا العام، لتضيف نحو 100 مليار دولار على فواتير الشركات، ما سيؤدي إلى تراجع صافي الأرباح إلى النصف من 45 مليار دولار عام 2025 إلى 23 ملياراً فقط العام 2026.

الوقود والتسليمات والبنية التحتية

ولفت إلى أن التحديات لم تقتصر على الوقود، بل شملت أيضاً تأخر تسليم الطائرات الجديدة، حيث يتراكم أكثر من 18 ألف طلب، وارتفاع متوسط عمر الأساطيل، بالإضافة إلى سياسات ضريبية مشددة في بعض الدول، ولوائح حقوق مسافرين غير متوازنة، وتأخر تطوير البنية التحتية، فضلاً عن بطء وتيرة التحول نحو وقود الطيران المستدام اللازم لتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول 2050.

وأفاد والش بن ما يقرب من 400 مطار بحاجة إلى تنسيق مواعيد الإقلاع والهبوط لعدم كفاية الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب على مدار الساعة. كما أنّ أنظمة إدارة الحركة الجوية القديمة تُعاني من صعوبة في التعامل مع أحجام البيانات بكفاءة، وينتج عن ذلك تأخيرات تُثقل كاهل الإنتاجية والقدرة التنافسية، ويُعدّ حلّ مشكلة البنية التحتية أولوية قصوى.

شيامن تستضيف القمة المقبلة

وفي سياق القرارات، أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن مدينة شيامن الصينية ستستضيف الاجتماع السنوي الـ83 وقمة النقل الجوي العالمية في الفترة من 30 مايو/أيار إلى الأول من يونيو/حزيران 2027. وتعد هذه المرة الثالثة التي تستضيف فيها الصين الحدث العالمي، والأولى خارج بكين وشنغهاي، حيث أكد مسؤولو خطوط شيامن الجوية أن مدينتهم تمثل بوابة تجارية استراتيجية، وسيعزز افتتاح مطارها الدولي الجديد من مكانتها مركزاً إقليمياً للنقل والأعمال.

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قيادة جديدة لـ"إياتا"

كما شهد الاجتماع تعيين روبرتو ألفو، الرئيس التنفيذي لمجموعة خطوط "لاتام" الجوية، رئيساً جديداً لمجلس إدارة "إياتا" لولاية تمتد عاماً واحداً خلفاً للويس غاليغو. ويتمتع ألفو بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً، وقاد شركته بنجاح خلال فترات الأزمات، وأكد في تصريحه أن "الطيران يلعب دوراً محورياً في ربط الشعوب، وفي ظل التعقيدات الراهنة، يتعين على القطاع التكاتف لتعزيز السلامة والكفاءة والاستدامة".

وأعلن الاتحاد الدولي عن تعيين رئيس مجلس إدارة خطوط "بيغاسوس" الجوية محمد توفيق ناني رئيساً لمجلس إدارة "إياتا" اعتباراً من يونيو/حزيران 2027، بعد انتهاء ولاية ألفو.

النقل الجوي أمام مفترق طرق

ويعكس اجتماع ريو دي جانيرو بوضوح أن قطاع الطيران العالمي يقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم، حيث تتداخل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية مع التزامات المناخ، فبينما يواجه ارتفاعاً حاداً في التكاليف يهدد ربحيته، لا يزال الطلب قوياً، ما يضع الحكومات والشركات أمام مسؤولية مشتركة لإيجاد توازن بين دعم النمو، وتبسيط اللوائح، وتسريع التحول الأخضر.