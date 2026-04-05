تواصل أزمة الطاقة العالمية تمددها إلى قطاعات جديدة في عدد من الدول بسبب أزمة الإمدادات مع استمرار الحرب في المنطقة. ففي إيطاليا أُعلن فرض قيود على تزويد الطائرات بالوقود في عدد من المطارات، بينما صدرت دعوات في ألمانيا لخفض أسعار تذاكر القطارات لدعم المواطنين في مواجهة أزمة الوقود الحالية، كذلك حصلت أستراليا على وعود من دول آسيوية بعدم وقف إمدادات الوقود من مصافيها.

وحذر الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي الدولي، كيريل ديميترييف، أمس السبت، من أن محطات الوقود في أوروبا قد تشهد نفاداً وشيكاً بحلول نهاية شهر إبريل/ نيسان الجاري، على خلفية التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة واستهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز، ما يهدد إمدادات الطاقة الحيوية للقارة الأوروبية. وأشار عبر منصة إكس إلى أن "محطات الوقود في أوروبا ستفرغ تقريباً في 20 إبريل/ نيسان" الجاري. وأضاف أن "آخر شحنات النفط والغاز القادمة عبر مضيق هرمز ستصل إلى الاتحاد الأوروبي يوم 11 إبريل"، داعياً إلى الاستعداد لصدمة قادمة.

وجعلت إيران مضيق هرمز في حكم المغلق بعد أن كان يعبر منه عادة نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال. في الوقت الذي أعلنت فيه سلطنةُ عُمان وإيران عقد اجتماع بين مسؤولين من البلدين لتدارس الخيارات المُمكنة إزاء ضمان انسيابية العبور في مضيق هرمز خلال هذه الظروف التي تشهدها المنطقة. وأضافت أن الخبراء من الطرفين طرحوا عددًا من الرؤى والمقترحات بشأنها.

قيود على وقود الطائرات في إيطاليا

أصدرت عدة مطارات تنبيهات بشأن محدودية إمدادات الوقود خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط دون مؤشرات على قرب انتهائه. ووفقاً لإشعارات موجهة للطيارين، فُرضَت قيود على تزويد الطائرات بالوقود في مطارات بولونيا، وميلانو ليناتي، وتريفيزو، وفينيسيا، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وفي مطار البندقية، أوضحت السلطات أنّ الأولوية ستُعطى للرحلات الطبية، والرحلات الرسمية، والرحلات التي تتجاوز مدتها ثلاث ساعات. أما الرحلات الأخرى التي تقل مدتها عن ثلاث ساعات، فقد يطبق عليها حد أقصى يبلغ 2000 لتر من الوقود لكل طائرة. وتوجد ترتيبات مماثلة في الإخطارات الصادرة لمطاري بولونيا وتريفيزو. وتمتد هذه الإشعارات خلال الفترة من 2 حتى 9 إبريل الجاري. كذلك أشارت الإشعارات إلى أن توفر وقود الطائرات من نوع إيه وان ​​لدى شركة طيران "بي بي إيطاليا" محدود.

مقترحات لخفض أسعار تذاكر القطارات في ألمانيا

أبدى نائب رئيس مجلس الإشراف في شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) انفتاحه إزاء مقترحات لخفض أسعار تذاكر القطارات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين في ظل ارتفاع أسعار الوقود. وقال مارتن بوركرت في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد: "بدلاً من أن تُقاد السياسة من قبل شركات النفط، يجب على الحكومة إلى جانب فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية أن تستفيد من الشركة الحكومية دويتشه بان... يمكن أن يشكل اقتطاع مؤقت بنسبة 30% على تذكرة ألمانيا وتخفيضات تصل إلى 50% على رحلات المسافات الطويلة حلاً سريعاً وفعالاً".

وتبلغ تكلفة "تذكرة ألمانيا" حالياً 63 يورو شهرياً، ومع اقتطاع بنسبة 30% يمكن لحوالى 14 مليون مشترك توفير نحو 20 يورو شهرياً لكل منهم. وتُموَّل التذكرة من قبل الحكومة الألمانية والولايات إلى جانب عائدات البيع. وإن قررت الحكومة والولايات تقديم هذا الاقتطاع، فمن المرجح أن يتجدد الجدل حول تمويل تذكرة ألمانيا. وكانت الحكومة الاتحادية والولايات قد رفضتا أخيراً زيادة التمويل، ما أدى إلى ارتفاع سعر التذكرة تدريجياً بمقدار 14 يورو منذ إطلاقها في مايو/ أيار 2023. وتخصص الحكومة والولايات سنوياً 1.5 مليار يورو لكل منهما لتمويل التذكرة.

أستراليا تحصل على ضمانات الوقود

قال مساعد وزير الخارجية والتجارة الأسترالي مات ثيستليثويت، إن الحكومة حصلت على ضمانات من دول آسيوية كبرى مصدّرة للوقود، باستمرار الإمدادات كالمعتاد رغم الاضطرابات الناتجة من حرب إيران، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ للأنباء، اليوم الأحد. وقال ثيستليثويت في مقابلة أجرتها معه قناة سكاي نيوز، اليوم الأحد، إنه طلب تعهدات وحصل عليها من اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، باستمرار شحنات الوقود إلى أستراليا، في ظل مخاوف من أن تعمل بعض الدول على خفض صادراتها لحماية إمداداتها المحلية.

ورغم أن أستراليا تُعَدّ مصدراً رئيسياً للوقود الأحفوري، فإن الغالبية العظمى من منتجاتها النفطية تأتي من مصافي تكرير في أنحاء آسيا. وقال ثيستليثويت: "التقيت الوزير الياباني في الأسبوع الماضي وطلبت منه أن تستمر الإمدادات، وقد أكدوا لنا ذلك"، مضيفاً أنه تحدث أيضاً مع الكوريين الجنوبيين وسنغافورة، وحصل على ضمانات مماثلة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)