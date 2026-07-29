تخفّي السفن لعبور باب المندب... حيلة لتجنّب الأخطار

أجّج حظر الحوثيين الملاحة البحرية السعودية مخاوف سفن دول مختلفة من اضطرابات البحر الأحمر وباب المندب، ما دفع العديد منها لاستخدام بعض حيل التخفي لتجاوز مخاطر هجمات الحوثيين، وتلافي الدوران عبر طريق رأس الرجاء الصالح. وفي آخر المستجدات، رصدت مواقع تتبع حركة السفن، مغادرة شحنة من النفط السعودي عبر باب المندب، الاثنين، وهي الناقلة "نيو بيرل" والتي ترفع علم هونغ كونغ في طريقها إلى الصين، وتحمل الناقلة على متنها مليوني برميل من النفط الخام السعودي، وهذه هي الشحنة الثالثة من النفط السعودي التي تعبر باب المندب خلال يومين. وكانت الشحنة الأولى التي عبرت الأحد محمّلة على متن الناقلة لاهور في طريقها إلى باكستان، والشحنة الثانية عبر الناقلة نيو إكسبلورر ومتجهة إلى الصين.

وجاء ذلك بعد أيام من بقائهما ضمن الناقلات العالقة في البحر الأحمر، وهو ما منح الأسواق دفعة معنوية مهمة يتوقع أن تنعكس على انخفض أسعار النفط، إذ تحمل إحدى الناقلتين على متنها أكثر من مليوني برميل من الخام السعودي.

ويوضّح المتخصص بتدقيق البيانات وتتبع حركة السفن فاروق مقبل لـ"العربي الجديد" أن السفن تخفي إشارتها لمنع تعقبها عبر أدوات المصادر المفتوحة المتاحة للجميع في الوقت الفعلي تنجح هذه العملية في الكثير من الأوقات، لكن هذه الآلية وفق حديث مقبل خطيرة وقد تسبب إرباكاً وحوادث تصادم للسفن في بعض الأوقات، خاصة في الممرات المائية المزدحمة.

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يتابع مقبل وهو رئيس تحرير منصة التحقق من البيانات اليمنية "يوب يوب"، أن الممر السعودي البديل كان يُستخدم لنقل النفط إلى ينبع بدلاً عن الخليج، وبالتالي تجنب مضيق هرمز، غير أن هذا الممر حالياً يواجه صعوبات في ظل الاستهداف الحوثي.

ويشير مقبل لـ"العربي الجديد" إلى أن حجم العبور اليومي للسفن في باب المندب يشهد تذبذباً واضحاً، فهو ينخفض في يوم ويزيد في اليوم الآخر، ففي يوم 21 يوليو/ تموز عبرت 35 سفينة وفقاً لتقارير حركة السفن من "مارين ترافيك"، وارتفع إلى 43 سفينة يوم 22 يوليو.

ويأتي ذلك، بالرغم من المحاولات التي ظهرت للتوسط وحل هذه الأزمة التي سبّبت اضطراب الأسواق الدولية وارتفاع أسعار النفط، وسط توقعات بتسجيله رقماً قياسياً قد يصل إلى 120 دولاراً للبرميل، وأهمها التدخل العُماني عبر بيان لوزارة الخارجية قالت فيه إن سلطنة عُمان تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المرتبطة بالوضع في منطقة البحر الأحمر، وتؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأية تهديدات تؤدي إلى تأزيم الوضع وتعريض حرية الملاحة للخطر.

‏والأهم في بيان الخارجية العُمانية، تمثل بالإشارة إلى أن سلطنة عُمان تعمل حالياً بالتنسيق مع السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن بهدف استئناف المسار السياسي وخريطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومن جانبه، قال رئيس الوفد الحوثي إلى عُمان محمد عبد السلام: "لا إغلاق لباب المندب كما يروج بعضهم وموقف اليمن المعلن من قبل القوات المسلحة اليمنية يقتصر على حظر بحري يطاول الجانب السعودي فقط ردا على حصاره اليمن ورفضه القبول بأي مقاربة منصفة للحل تضمن أمن وسيادة واستقلال الشعب اليمني"

ولم يلاحظ انعكاس ذلك بوضوح على تهدئة الملاحة المضطربة في البحر الأحمر وباب المندب، مع استمرار محاولات السفن بالعبور والمجازفة بحمولاتها من المشتقات النفطية واستخدام طرق التخفي لتجاوز الحظر الحوثي، فيما اضطرت سفن البعض للعودة إلى نقطة انطلاقتها.

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يشرح الخبير في علوم البحار يحيي فلوس، لـ"العربي الجديد" عدة أساليب لتخفّي السفن أبرزها كما هو معروف تعطيل إشارات التتبع وإطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال بنظام التعريف الآلي، وهناك حيل أخرى تلجأ إليها ناقلات وسفن بإطفاء الإضاءة، وهناك النقل من سفينة لأخرى في عرض البحر، عدا عن تغيير الأعلام المرفوعة على الناقلات والسفن.

وأعادت الأزمة الراهنة في باب المندب إلى الواجهة عملية الاضطراب الكبيرة التي سادت الأسواق وأسعار الطاقة العالمية بداية حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز ، إذ حذّر "غولدمان ساكس" من مخاطر صعود جديدة لأسعار النفط مع تهديدات الملاحة في البحر الأحمر، متوقعاً وصول برنت إلى 120 دولاراً إذا استمر تعطل المرور في المضيق الآخر هرمز.

وفي الوقت الذي نصحت فيه القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي السفن بتعطيل أجهزة التتبع في الموانئ، يدرس ملّاك السفن الغربيون تجنب عبور مضيق باب المندب، أو الإبحار عبره مع إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال لتفادي الاستهداف.

في السياق، أظهرت بيانات تتبع السفن كيف لجأت بعض الناقلات للتخفي بهدف عبور باب المندب، إذ رُصد عبور الناقلة "ميربابو" (Merbabu)، المملوكة لشركة يونانية، المضيق بعد إطفاء جهاز التعريف، قبل أن تظهر مجدداً في بحر العرب، بعدما كانت آخر إشاراتها في البحر الأحمر. فيما كانت بيانات الشحن تشير إلى أنها متجهة إلى الهند، إضافة إلى سفن أخرى أتبعت نفس هذه الطريقة ومنها ناقلات محملة بالمشتقات النفطية متجهة إلى دول آسيوية.

ولجأت الناقلة اليونانية التي تحمل خاماً سعودياً في البحر الأحمر إلى إطفاء جهاز التعريف الآلي (AIS)، في حين رصدت مواقع تتبع حركة السفن، الجمعة، إبحار ناقلة صينية وشحنات نفط روسية باتجاه مضيق باب المندب، عقب الهجمات التي شنها الحوثيون، والتي رفعت مستوى المخاطر في المنطقة. واصلت ناقلات مملوكة لدول تربطها علاقات وثيقة بإيران، مثل الصين، عبورها بأمان رغم تحميلها خاماً سعودياً، كما تواصل سفن تحمل شحنات نفط روسية الخروج عبر المضيق بوتيرة متكررة.