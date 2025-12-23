تخفيف الرسوم الأميركية على إسرائيل... مربوط بتوسّع اتفاقات أبراهام؟

- بدأت الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الإسرائيلية تشكّل تحديًا في العلاقات التجارية بين واشنطن وتل أبيب بعد فقدان إسرائيل الإعفاء شبه الكامل. نجحت إسرائيل في خفض الرسوم من 17% إلى 15%، لكن الطموح كان خفضها إلى 10%. - الاتفاقية الجديدة تعفي مئات السلع الإسرائيلية من الرسوم، مثل الرقائق الإلكترونية والألماس، وقد يتوسع الإعفاء مع توسع اتفاقيات أبراهام، بشرط دعم إسرائيل لقيام دولة فلسطينية. - تعكس التطورات تحول السياسة التجارية الأميركية نحو الحماية وتقليص العجز التجاري، مما أثر على كلفة الإنتاج وهوامش الربح في إسرائيل.

بدأت الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على السلع الإسرائيلية تشكّل محورًا أساسيًا في العلاقات التجارية بين واشنطن وتل أبيب، بعد أن فقدت إسرائيل الإعفاء شبه الكامل الذي تمتعت به لعقود في إطار منطقة التجارة الحرة بين البلدين، في أغسطس/آب الماضي. ووفق ما أورده موقع "واي نت غلوبال"، نجحت إسرائيل خلال مفاوضات مع فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خفض جزء من هذه الرسوم.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد شهرين ونصف فقط من بدء ولايته، رسومًا جمركية جديدة ضمن مبادرة واسعة هدفت إلى تقليص العجز المزمن في الميزان التجاري الأميركي، والمقدّر بتريليونات الدولارات. وبالاستناد إلى معادلة تحتسب الفارق بين الصادرات والواردات مع كل دولة على حدة، فُرضت في البداية رسوم بنسبة 17% على السلع الإسرائيلية، في انتقال مفاجئ من إعفاء كامل تقريبًا إلى مستوى جمركي مرتفع نسبيًا.

ورغم أن دولًا أخرى، مثل الصين وعدد من الدول الآسيوية والأوروبية، فُرضت عليها رسوم أعلى، فإن القفزة من 0% إلى 17% شكّلت عبئًا كبيرًا على الصناعة الإسرائيلية والمصدّرين، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالسوق الأميركية. وفي أغسطس/آب، وافق الرئيس الأميركي على خفض هذه النسبة إلى 15%، استجابة لمطالب إسرائيلية رسمية. وخلال الأشهر التالية، خاض ممثلو الحكومة الإسرائيلية، بالتعاون مع اقتصاديين واتحاد الصناعيين، مفاوضات مطوّلة مع مسؤولي إدارة ترامب، شارك فيها كل من رئيس الوزراء ووزير المالية، إلى جانب فريق وزير الاقتصاد نير بركات، بهدف الحد من تأثير الرسوم الجديدة على الصادرات الإسرائيلية. وأسفرت هذه الجهود عن تثبيت خفض الرسوم إلى 15%، وهو مستوى أقل من النسبة الأصلية، لكنه أعلى من مطلب إسرائيل بخفضها إلى 10%.

وبحسب الصيغة المتداولة للاتفاق، ستبقى مئات السلع الإسرائيلية معفاة من الرسوم الجمركية، وهو ما يُعد مكسبًا مهمًا. وتشمل هذه السلع عددًا من أبرز الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة، مثل الرقائق الإلكترونية، والألماس، وقطع غيار الطائرات، ومكوّنات السيارات، والمعادن، إضافة إلى بعض المنتجات الزراعية. وتشير المعلومات إلى أن تخفيف الرسوم قد يتوسع في حال توسّعت اتفاقيات أبراهام لتشمل دولًا إضافية، مثل السعودية وإندونيسيا، وربما سورية ولبنان في مراحل لاحقة، إلا أن هذا المسار قد يرتبط، وفق مصادر مطلعة لموقع "واي نت غلوبال"، بالتزام سياسي إسرائيلي بدعم قيام دولة فلسطينية مستقبلية، وهو ما قد يشكّل شرطًا غير معلن لإعادة تفعيل منطقة التجارة الحرة بالكامل.

وتأتي هذه التطورات في سياق تحوّل أوسع في السياسة التجارية الأميركية خلال ولاية ترامب، حيث انتقلت واشنطن من نهج تحرير التجارة، السائد منذ تسعينيات القرن الماضي، إلى سياسة أكثر حمائية، اعتمدت فيها الرسوم الجمركية أداةً للضغط حتى على الحلفاء التقليديين. وتركّز هذه السياسة على تقليص العجز التجاري، وإعادة التفاوض على شروط التبادل التجاري، وربط الامتيازات الاقتصادية بملفات سياسية واستراتيجية.

بالنسبة إلى إسرائيل، تُعد السوق الأميركية ركيزة أساسية للصادرات، ولا سيما في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والصناعات الدوائية، والماس، والمعدات المدنية والعسكرية. وقد انعكس فرض الرسوم الجديدة مباشرة على كلفة الإنتاج وهوامش الربح لدى عدد من الشركات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد بشكل كبير على التصدير إلى الولايات المتحدة.

في المقابل، سعت إسرائيل إلى تحييد القطاعات ذات القيمة المضافة العالية من الرسوم، في محاولة للحفاظ على تنافسية صادراتها الأساسية. وتُظهر المفاوضات الجارية أن ملف الرسوم الجمركية لم يعد مسألة تجارية فحسب، بل بات جزءًا من مسار أوسع تتقاطع فيه التجارة مع قضايا التطبيع الإقليمي، واتفاقيات أبراهام، ومستقبل التسوية الفلسطينية، ضمن مقاربة أميركية متزايدة لربط الاقتصاد بالسياسة في الشرق الأوسط.