تخفيض أسعار المحروقات في الأردن لشهر فبراير

- قررت الحكومة الأردنية تخفيض أسعار المحروقات لشهر فبراير، حيث انخفض سعر البنزين (أوكتان 90 و95) بمقدار 20 فلساً للتر، بينما تم تثبيت سعر السولار. - تم تخفيض سعر مادة "الكاز" من 590 فلساً إلى 550 فلساً للتر، لتخفيف الأعباء على المواطنين خلال شهر رمضان الذي يتزامن مع فصل الشتاء. - أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الإبقاء على تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر فبراير بقيمة صفر، استمراراً للقرار السابق.

قررت الحكومة الأردنية تخفيض أسعار المحروقات بنسب مختلفة، لشهر فبراير/ شباط، اعتباراً من يوم غد الأحد، في ضوء المراجعة الشهرية التي تُجريها لجنة تسعير المشتقات النفطية للأسعار، تبعاً لتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وجاءت هذه التخفيضات خلال اجتماع اللجنة الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً لشهر فبراير/ شباط، مستعرضة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر يناير/ كانون الثاني الحالي ومقارنتها بمثيلاتها لشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً على أسعار بيع البنزين بنوعيه (90 و95) واستقرار أسعار السولار.

وأعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم السبت، في بيان صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، تخفيض سعر مادة "الكاز" من 590 فلساً للتر الواحد إلى 550 فلساً، وذلك بناءً على توجيه حكومي وتخفيفاً على المواطنين خلال شهر رمضان الذي يتزامن مع فصل الشتاء.

قالت اللجنة الوزارية إنه "بعد تطبيق المعادلة السعرية وفقاً للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر البنزين (أوكتان 90) بمقدار20 فلساً للتر الواحد، وانخفاض سعر البنزين (أوكتان 95) بمقدار20 فلساً للتر الواحد، وتثبيت سعر مادة السولار".

وأضافت "عليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل سعر بيع البنزين (أوكتان 90) ليصبح 810 فلوس للتر الواحد بدلاً من 830 فلساً، وسعر بيع البنزين (أوكتان 95) ليصبح 1035 فلساً للتر الواحد بدلاً من 1055 فلساً، وسعر بيع البنزين (أوكتان 98) ليصبح 1185 فلساً للتر الواحد بدلاً من 1205 فلوس، وتثبيت سعر بيع السولار عند 645 فلساً للتر الواحد". كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغراماً) عند 7 دنانير للأسطوانة.

من جهته أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، أن مجلس مفوضي الهيئة قد قرّر الإبقاء على قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر فبراير/ شباط المقبل بقيمة صفر. وأضاف أن القرار يأتي استمراراً للقيمة التي جرى اعتمادها لشهر يناير/ كانون الثاني الحالي.

(الدينار = 1.41 دولار)