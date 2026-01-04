تحوّلات كبرى... أكثر السيارات إثارة لعام 2026

تشهد سوق السيارات العالمية مرحلة استثنائية من التحوّل، إذ تتقاطع ثورة السيارات الكهربائية مع دخول علامات تجارية جديدة، وتغيّر قواعد الضرائب والتنظيمات الحكومية بوتيرة متسارعة.

ورغم هذا التعقيد الذي يجعل قرار شراء سيارة جديدة في العام 2026 أكثر صعوبة من أي وقت مضى، إلّا أن الجانب المشرق يتمثل في أن طرازات العام الجديد تبدو أكثر تنوعاً وإثارة، وتخاطب مختلف الأذواق والميزانيات. مجلة "أوتو ترايدر" (Auto Trader) البريطانية ترصد أبرز عشر سيارات مرتقبة للعام المقبل، بعضها خضع بالفعل للتجربة، وبعضها لا يزال ينتظر الظهور الرسمي.

في طليعة القائمة تأتي Peugeot E-208 GTi، التي تعيد إحياء إرث GTi العريق، لكن بروح كهربائية خالصة. وبقوة تقارب 280 حصاناً وتصميم يستحضر أمجاد الهاتشباك الرياضية، تراهن بيجو على تحويل 2026 إلى عام الهاتشباك الكهربائي الممتع، مستفيدة من نجاحات منصات مشتركة أثبتت جدارتها.

أما Smart #2 فتجسد عودة ذكية إلى الجذور، إذ تعود العلامة إلى مفهوم السيارة الحضرية الصغيرة ذات المقعدين، ولكن بتقنيات كهربائية حديثة وتصميم عصري، بعد مرحلة ركزت فيها على سيارات SUV الكهربائية.

من جهتها، تواصل Renault استثمار الحنين الإيجابي عبر إعادة ابتكار طرازاتها الكلاسيكية، مع Twingo الكهربائية التي تعد بسيارة مدينة أنيقة، مدمجة، وبسعر في المتناول، مستفيدة من الزخم الذي حققته رينو أخيراً.

في الفئة الفاخرة، يبرز مشروع Jaguar GT بوصفه حجر الأساس في ولادة جاكوار الجديدة بوصفها علامةً كهربائيةً بالكامل. السيارة تعد بالأداء السريع، والتصميم اللافت، والفخامة البريطانية المعهودة، وسط ترقّب كبير لشكلها النهائي عند رفع التمويه. بدورها، تمثل Alpine A110 الكهربائية القلب العاطفي للعلامة الفرنسية، إذ تسعى ألبين إلى تحويل أسطورتها الرياضية إلى عصر الكهرباء دون التفريط بروح الأداء والمتعة التي صنعت سمعتها.

وفي عالم السيارات العائلية، تعد Skoda Epiq مثالاً على الجمع بين العملية والسعر التنافسي، ضمن استراتيجية أوروبية لمواجهة صعود العلامات الصينية، وتقديم سيارات كهربائية ميسورة التكلفة. كما تبرز VW ID.Polo ونسختها GTI محاولةً من فولكسفاغن لنقل نجاح بولو التاريخي إلى العالم الكهربائي، مع الحفاظ على طابع السيارة الشعبية والرياضية في آن واحد.

وعشاق الأداء ينتظرون Hyundai Ioniq 6 N، التي تنقل تجربة N الرياضية إلى سيدان كهربائية انسيابية، مع حلول مبتكرة تحاكي متعة القيادة التقليدية. ومن الصين، تدخل Leapmotor B05 المشهد كهاتشباك مختلفة، تسعى لإثبات أن الشركات الصينية قادرة على تقديم تصاميم متنوعة تتجاوز قالب سيارات SUV المتشابهة. وتختتم القائمة بـ BMW iX3، أولى سيارات جيل كهربائي جديد بالكامل لدى بي إم دبليو، مبني على تقنيات بطاريات وأنظمة قيادة متقدمة، ما يجعل عام 2026 محطة مفصلية في تاريخ الصانع الألماني.