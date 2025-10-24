تحويلات الجزائريين منقوصة... ما السبب؟

- تُعتبر تحويلات الجزائريين في الخارج مورداً مهماً للاقتصاد الوطني، لكنها تواجه تحديات بسبب الفارق في أسعار الصرف بين السوق الرسمية والموازية، مما يدفع المغتربين لاستخدام وسائل غير نظامية رغم الجهود الحكومية لتحفيز التحويلات الرسمية. - تحتل الجزائر المرتبة السابعة عربياً في حجم التحويلات، حيث بلغت 1.868 مليار دولار في 2023، وهو رقم متواضع مقارنة بدول أخرى. يُعزى ذلك إلى تفضيل المغتربين السوق الموازية للاستفادة من الفارق الكبير في أسعار الصرف. - تؤثر السوق السوداء للعملة الصعبة سلباً على الاقتصاد الجزائري، مما يعيق تمويل المشاريع ويؤدي إلى خسائر في الخزينة. يقترح الخبراء تحرير العملة الوطنية وتقديم حوافز للمغتربين لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.

تُعد تحويلات المقيمين في الخارج أحد الموارد المالية المهمة التي تعزز الاقتصاد وتدعم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، إلى جانب دورها الاجتماعي في مساعدة آلاف الأسر داخل الوطن. إلا أنّ الأمر بالنسبة إلى الجزائر يُطرح من زوايا أخرى، منها اختلال آليات تحويل هذه الكتل المالية الضخمة إلى البلاد، والفارق الكبير ما بين عدد المغتربين وحجم التحويلات السنوية المسجلة رسمياً.

ووفقاً للتقديرات الأخيرة للبنك وصندوق النقد الدوليين، تراوح تحويلات الجالية الجزائرية سنوياً بين 1.7 و2.5 مليار دولار في أحسن الظروف، وهو رقم متواضع للغاية بالنظر إلى العدد الإجمالي للجزائريين في الخارج، الذين يتركزون في فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي وكندا وبعض دول الخليج.

الملاحظ أنّ جزءاً كبيراً من هذه التحويلات لا يمر عبر القنوات الرسمية، بسبب الفارق في أسعار الصرف بين السوق الرسمية والموازية، ما يدفع العديد من المغتربين إلى اللجوء إلى وسائل غير نظامية لتحويل الأموال إلى ذويهم، فيما يبدو أنّ جملة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية بهدف تشجيع التحويلات عبر القنوات الرسمية لم يكن لها التأثير الأمثل، فقد لجأ بنك الجزائر المركزي إلى حزمة تدابير، من بينها فتح حسابات بالعملة الصعبة للمغتربين، وتوسيع خدمات التحويل الإلكتروني، وتوفير حوافز مصرفية وضمانات أمنية لتحفيز الجالية على التعامل مع البنوك الوطنية.

تأثير ضعيف في الاقتصاد

فيما تؤدي هذه التحويلات في كل دول العالم دوراً مزدوجاً في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تساهم في تغذية احتياطي العملة الصعبة وتنشيط الطلب الداخلي، وخصوصاً في قطاعات الاستهلاك والعقار، إلى جانب تأثيرها الاجتماعي الكبير في تحسين معيشة الأسر، إلا أنها لا تجد انعكاساً مماثلاً على الاقتصاد الرسمي الجزائري.

ومن أجل ذلك، تسعى الحكومة لرفع حجم التحويلات الرسمية إلى أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً في السنوات المقبلة، عبر تطوير أدوات مالية جديدة مثل سندات الادخار بالعملة الأجنبية، وتشجيع الجالية على الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل الوطن.

تحويلات في ذيل الترتيب

رغم حجم الجالية الكبير، تحتل الجزائر المرتبة السابعة عربياً من حيث حجم تحويلات جاليتها المقيمة في الخارج. وفق تقرير صادر في صيف 2024 عن مؤسّسة "كنوماد" التابعة للبنك الدولي، بلغت التحويلات المالية الجزائرية من الخارج حوالى 1.868 مليار دولار لعام 2023، مقارنة بـ1.705 مليار دولار في 2022، وهذا الرقم لا يُمثّل سوى نحو 0.80% من الناتج الإجمالي الخام للجزائر.

الرقم يبقى متواضعاً مقارنة بدول عربية أخرى تتصدر القائمة، مثل مصر والمغرب، ويليهما لبنان والأردن، ثم تونس.

في هذا الشأن، قال الخبير المالي والمصرفي الدكتور سليمان ناصر في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ التحويلات المالية للجالية الجزائرية إلى بلادها تُعد من بين الأضعف في العالم، فضلاً عن الوطن العربي، على غرار مصر التي وصل حجم تحويلاتها إلى حوالى 33 مليار دولار، والتي قارنها بمداخيل الجزائر من صادرات المحروقات.

كذلك تحوّل الجالية المغربية حوالى 9 مليارات دولار سنوياً، وتحوّل الجالية التونسية، على الرغم من عدد المهاجرين القليل، أكثر من ملياري دولار سنوياً، فيما تشير الأرقام للسنوات القليلة الماضية إلى أنّ أفراد الجالية الجزائرية يحوّلون من 1.7 إلى 1.8 مليار دولار في السنة.

وأضاف: "الغريب في الأمر أنّ تقرير البنك المركزي لسنة 2024 أشار بوضوح إلى أنّ هذه التحويلات تراجعت بشكل ملموس، منتقلة من 1.8 مليار دولار سنة 2023 إلى 1.4 مليار دولار في 2024".

وأوضح الخبير أنّ هذه الأرقام لا تعكس حجم الجالية الجزائرية في الخارج، إذ تملك الجزائر ما يفوق 7 ملايين مهاجر موزعين على العديد من دول العالم، منهم 5 ملايين في فرنسا فقط، وبالتالي يقتضي المنطق أن تحوّل هذه الجالية ما لا يقل عن 10 مليارات دولار.

الاستفادة من فارق سعر الصرف

في تحليله للوضعية، أرجع الدكتور ناصر ذلك إلى تأثيرات وجود السوق الموازية للعملة الصعبة، والفارق الواضح بين سعر البنك (التداولات الرسمية) من جهة، وأسعار الصرف في السوق السوداء من الجهة المقابلة، حيث يُقدّر سعر اليورو مثلاً في البنوك بـ145 ديناراً، بينما يصل خارجه في السوق الموازية إلى ما يفوق 260 ديناراً. وبالتالي، إنّ تحويلات المهاجرين بهذه الطريقة تُعتبر أحد أهم العوامل لتغذية السوق السوداء للعملة الصعبة في الجزائر.

وفي سياق تقديمه الحلول لهذه الظاهرة والعمل على دفع مساهمة التحويلات المالية للمهاجرين في الاقتصاد الوطني، قال الخبير ناصر إنّ الأمر ينطلق من القضاء على السوق الموازية للعملة، بالإضافة إلى تحرير سوق الصرف وفتح المكاتب الرسمية، ثم العمل على تحرير قيمة الدينار الجزائري، وهي خطوة رأى ضرورة اتخاذها تدريجاً لتجنب تأثيراتها السلبية المحتملة، وتقليل وطأة انهيار العملة المحلية على القدرة الشرائية للطبقات الهشة من المجتمع خصوصاً، على الرغم من أنّه اعتبرها مرحلة حتمية لا بدّ من التحضير لها.

وبناءً على ذلك، اقترح العمل على تحرير العملة الوطنية بشكل كامل، والاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الدول في هذا المجال، من خلال تحقيق التوازن بين خصائص الدولة الاجتماعية وفتح المجال لتطبيق مبدأ العرض والطلب في تحديد العملة.

تليها بعد هذه المرحلة، كما قال الدكتور ناصر، الإجراءات التحفيزية المكملة لتشجيع المواطنين على تحويل أموالهم بالطريقة الرسمية، من خلال استفادتهم مثلاً من امتيازات أو تخفيضات على كل عملية تحويل. وبالتالي يُعتبر هذا المورد من بين أهم البدائل للاقتصاد الريعي القائم على صادرات المواد النفطية الذي تبحث عنه الدولة الجزائرية.

تأثيرات متعددة الأبعاد

أرجع الخبير والمستشار الاقتصادي، عبد القادر مجداد، انخفاض التحويلات المالية للمهاجرين الجزائريين إلى مخاوف من كل ما هو رسمي والشفافية في المعاملات، إذ تفرض مساءلات ومتابعات عدة يجد الجزائريون من أصحاب هذه الأموال مخرجاً لها في السوق الموازية، التي وصفها بخصوصية جزائرية تتوسع وتنافس الاقتصاد الرسمي، رغم دعوات السلطات العمومية إلى استقطاب الأموال المتداولة فيها ودفعها نحو القنوات البنكية.

وحذّر المتحدث، في إفادته لـ"العربي الجديد" من تبعات استمرار هذه الظاهرة على الاقتصاد وتمويل المشاريع، وبالتالي توزيع مصادر الأموال على السوق المحلية، فاستمرار المعاملات غير الرسمية تسبب خسائر للخزينة العمومية، فضلاً عن التحكم في التداولات المالية. وأشار في هذا السياق إلى حجم العمولات التي تدخل البنوك المعنية بعمليات التداول، وتوفير السيولة من الأموال الصعبة، وبالتالي توفير مصدر إضافي لتغذية احتياطي الصرف للبلاد.

في موازاة ذلك، رأى أنّ استفحال ظاهرة السوق السوداء للعملة الصعبة للاستفادة من فارق سعر الصرف يؤدي إلى نتائج سلبية على مناخ الاستثمار، بسبب ما تخلقه من منافسة غير شرعية مع الاقتصاد النظامي المقيد بالأنظمة والمطالب بتغطية التزامات ضريبية، الوضع الذي يؤدي إلى تراجع المشاريع، إلى جانب التأثير سلباً بنسبة النمو وأسعار المنتجات في السوق المحلية.