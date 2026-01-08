تحول أميركي مفاجئ في ملف نفط فنزويلا

- أعلنت إدارة ترامب عن خطة للسيطرة على 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي، مما يعيد تدفق الخام إلى المصافي الأميركية ويؤثر على أسواق الطاقة العالمية. - تدرس شركات مثل "سيتغو بتروليوم" و"ترافيغورا" استئناف شراء الخام الفنزويلي، بينما تجري "شيفرون" محادثات لتمديد ترخيصها في فنزويلا، رغم المخاطر السياسية. - تهدف واشنطن لاستخدام النفط الفنزويلي لاحتواء تقلبات الأسعار ودعم أمن الطاقة، مما يعكس تحولًا في سياسة العقوبات نحو إدارة مباشرة للإمدادات.

يسارع متداولو النفط ومصافي التكرير الأميركية إلى إعادة التموضع من أجل الوصول إلى الخام الفنزويلي، بعد إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب عزمها السيطرة على ما يصل إلى 50 مليون برميل، في واحد من أكبر تدفقات الإمدادات غير المتوقعة التي يشهدها السوق منذ سنوات. وجاءت الاستراتيجية الأميركية في إعلان أولي عبر منشور لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قبل أن يكشف وزير الطاقة كريس رايت، الأربعاء، عن تفاصيل إضافية. وتدفع هذه الخطوة الحكومة الفيدرالية إلى انخراط مباشر في سوق النفط العالمية، مع وعود بإعادة تنشيط تدفقات الخام الفنزويلي إلى المصافي الأميركية بعد سنوات من العقوبات.

وقد تمثّل عودة البراميل الفنزويلية إلى المشترين الأميركيين أحد أبرز التحولات في أسواق الطاقة العالمية خلال السنوات الأخيرة. إذ تسببت هذه التوقعات بالفعل في هبوط حاد بأسعار الخام الكندي، وألقت بظلالها على العقود الآجلة القياسية للنفط. ورغم امتلاك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية في العالم، فإن إنتاجها تراجع إلى ما دون مليون برميل يوميًا نتيجة عقود من نقص الاستثمار والعقوبات والعزلة الاقتصادية.

وقالت كارولين كيسين، العميدة المشاركة في مركز الشؤون العالمية بجامعة نيويورك، إن "من غير العادي إلى حد كبير أن تسيطر الولايات المتحدة على مبيعات النفط الفنزويلي إلى أجل غير مسمى". وأضافت أن التحركات الأميركية أثارت موجة اهتمام من لاعبين كانوا مهمشين سابقًا، إلى جانب عدد محدود من الشركات التي واصلت العمل في فنزويلا خلال سنوات العقوبات، وفق "بلومبيرغ".

وتدرس شركة "سيتغو بتروليوم كورب"، وهي مصفاة أميركية مملوكة بصورة غير مباشرة لفنزويلا، استئناف شراء الخام للمرة الأولى منذ أن أوقفت العقوبات الأميركية إمداداتها عام 2019. كما تعتزم شركة التجارة العملاقة "ترافيغورا غروب" وغيرها إجراء محادثات مع الحكومة الأميركية بشأن العودة إلى شراء الخام الفنزويلي وتوريد الوقود إلى البلاد، بحسب ما أفاد به رئيس قسم النفط العالمي في الشركة.

وفي الأسواق، دفعت احتمالات الوصول إلى النفط الفنزويلي أسهم شركات التكرير الأميركية الكبرى إلى الارتفاع، إذ صعد سهم "فاليرو إنرجي كورب" بأكثر من 5% خلال التداولات اليومية ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. كما تجري شركة "شيفرون كورب" محادثات مع واشنطن لتمديد الترخيص الخاص الذي يسمح لها بمواصلة العمل في فنزويلا.

ورغم أن ممثلي كبار شركات النفط الأميركية يستعدون للقاء ترامب في البيت الأبيض خلال الأيام المقبلة، يرى محللون أن العديد من شركات الحفر لا تزال متحفظة إزاء العودة السريعة أو الدخول الجديد إلى فنزويلا، في ظل غياب الضمانات والوضوح السياسي والقانوني. وقالت كيسين: "صعب عليّ تصديق استعداد الشركات لتحمل مستويات المخاطر المرتفعة المرتبطة بالدخول إلى هناك، باستثناء المشاريع البحرية".

ومع ذلك، تعكس تحركات إدارة ترامب هذا الأسبوع أن أجندة الهيمنة الطاقوية الأميركية باتت تشمل، ولو جزئيًا، تدخلًا مباشرًا في أسواق النفط العالمية. وقالت وزارة الطاقة الأميركية في ورقة حقائق صدرت الأربعاء، إن حكومة الولايات المتحدة بدأت تسويق النفط الخام الفنزويلي في السوق العالمية، مشيرة إلى أنها تواصلت مع كبار مسوّقي السلع وبنوك رئيسية لتنفيذ عمليات البيع وتوفير الدعم المالي لها.

وفي إطار هذه الجهود، أوضحت الوزارة أنها ستتراجع بشكل انتقائي عن بعض العقوبات لتمكين نقل وبيع الخام الفنزويلي والمنتجات النفطية في الأسواق العالمية، إضافة إلى السماح باستيراد معدات وقطع غيار وخدمات مختارة لحقول النفط. وقالت ريبيكا بابين، كبيرة متداولي الطاقة في "سي آي بي سي برايفت ويلث غروب" لـ"بلومبيرغ"، إن الحكومات تؤثر أصلًا في أسعار النفط عبر برامج بيع وشراء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، ما يخلق نطاقات سعرية ضمنية.

وأضافت أن الوضع الحالي، رغم كونه أكثر مباشرة وحجمًا، يأتي ضمن مسار تدريجي لتطور أدوات السياسة خلال السنوات الماضية. ورغم اتضاح بعض معالم استراتيجية واشنطن، لا تزال التوترات مرتفعة في المنطقة، إذ تحركت القوات الأميركية هذا الأسبوع للاستيلاء على ناقلتي نفط إضافيتين خاضعتين للعقوبات، في خطوة تعزز ما تصفه واشنطن بـ"الحجر الطاقوي" المفروض على فنزويلا عبر حصار بحري.

تأتي الخطوة الأميركية بشأن النفط الفنزويلي في توقيت يشهد اضطرابًا متزايدًا في أسواق الطاقة العالمية، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتقلّص هوامش الإمدادات، ولا سيما في الخامات الثقيلة التي تعتمد عليها مصافي التكرير الأميركية. وقد زادت هذه الضغوط في ظل تشديد العقوبات على عدد من الدول المنتجة، وتنامي المخاوف من تعطل سلاسل الإمداد البحرية في مناطق حساسة.

وفي هذا السياق، تسعى واشنطن إلى توظيف الورقة الفنزويلية أداةً مزدوجة: من جهة لاحتواء تقلبات الأسعار ودعم أمن الطاقة المحلي، ومن جهة أخرى لإعادة فرض سيطرتها على مسارات تسويق النفط الخاضع للعقوبات، بما يحد من تدفقات غير خاضعة للرقابة ويعيد توجيهها عبر قنوات رسمية تخضع للإشراف الأميركي. كما تعكس هذه المقاربة تحولًا عمليًا في سياسة العقوبات، من المنع الكامل إلى الإدارة المباشرة للإمدادات، في ظل واقع سوقي يفرض حلولًا أكثر مرونة وبراغماتية.