تحقيق جديد في غسل الأموال يلاحق دويتشه بنك بعد المداهمات

أكّدت النيابة العامة الألمانية أن دويتشه بنك يواجه تحقيقاً إضافياً في شبهات تتصل بمكافحة غسل الأموال، بعد أيام من مداهمات طاولت مقار للبنك في فرانكفورت وبرلين.

وأوضح متحدث باسم النيابة العامة في فرانكفورت، في تصريح نقلته وكالة بلومبيرغ، اليوم الجمعة أن التفتيش السابق في 26 مايو/أيار 2025 جاء ضمن تحقيق لم يكن معلناً سابقاً، ثم إنّ "مراجعة الوثائق المصادرة خلال ذلك التفتيش كشفت مؤشرات دفعت المحققين إلى فتح تحقيق جديد، وهو ما قاد إلى المداهمات الأحدث هذا الأسبوع".

وفي سياق متصل، كانت السلطات الألمانية قد نفذت أول أمس الأربعاء عمليات تفتيش في مكاتب دويتشه بنك بفرانكفورت وبرلين ضمن ملف غسل أموال، مع تركيز على تعاملات سابقة وموظفين داخل البنك، بينما أشارت تقارير إلى ارتباط جانب من الشبهات بشركات ترتبط بالملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الخاضع للعقوبات.

وخلال إعلان النتائج أمس الخميس، قال المدير المالي جيمس فون مولتكه إن "التفتيش الذي جرى في اليوم السابق لم يبدأ من فراغ، إذ إنه امتداد لتحقيقات أقدم وبطبيعة متشابهة، ثم جاءت إفادة النيابة العامة لتشرح المسار نفسه عندما أوضحت أن تفتيش 26 مايو 2025 أفضى إلى وثائق وبعد مراجعتها ظهرت دلائل دفعت إلى فتح تحقيق جديد انتهى إلى مداهمات هذا الأسبوع".

أما على صعيد السوق، فتداولت التقارير أن سهم دويتشه بنك أنهى جلسة، اليوم الجمعة، على مكاسب بعد تذبذب، بالتزامن مع تطورات الملف القضائي، في وقت جاءت فيه هذه الأخبار مباشرة بعد إعلان البنك نتائج قوية لعام 2025 وخطط تتصل بإعادة شراء أسهم، رغم أن التحقيق ألقى بظلاله على الزخم الإيجابي.

وقال متحدث باسم دويتشه بنك في بيان إن البنك "يتعاون كلياً" مع النيابة العامة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول التحقيقات الجارية.

وتأتي المداهمات الجديدة بينما يحاول دويتشه بنك منذ سنوات إقناع الجهات الرقابية والأسواق بأن ملف الامتثال لديه بات أكثر صرامة، بعدما ارتبط اسمه طويلاً بقضايا رقابية وغرامات تتصل بالضوابط الداخلية وبمكافحة غسل الأموال.

وسبق لهيئة الاتحادية الألمانية للرقابة المالية "بافين" أن أصدرت أمراً في 2022 يلزم دويتشه بنك باتخاذ إجراءات محددة لتعزيز منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أشارت تقارير إلى أن "بافين" سحبت في أواخر 2024 مراقباً خاصاً كان يتابع إصلاحات البنك في مجال مكافحة غسل الأموال، بعدما فُرض هذا الإجراء أصلاً بسبب أوجه قصور رصدتها الرقابة على أنظمة البنك وإجراءات المتابعة.

وخارج ألمانيا، تعرض دويتشه بنك أيضاً لغرامات مرتبطة بملفات امتثال بارزة، من بينها غرامة فرضتها هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) في 2017 بسبب إخفاقات جسيمة في ضوابط مكافحة غسل الأموال في قضية "المعاملات المتطابقة" التي استخدمت لتمرير مليارات الدولارات من روسيا عبر منظومته.