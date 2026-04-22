- شهدت بعض المناطق السورية تحسنًا في التغذية الكهربائية بفضل استئناف ضخ الغاز عبر الأردن وأعمال الصيانة، حيث وصلت إلى 24 ساعة متواصلة لأول مرة منذ سنوات، لكن التحسن لم يشمل جميع المناطق. - تراجعت ساعات التغذية منذ مارس بسبب انخفاض إمدادات الغاز عبر الأردن نتيجة التصعيد الإقليمي، وتعمل الفرق الفنية على إدارة المنظومة بالاعتماد على الإنتاج المحلي. - وقّعت سورية اتفاقية مع الأردن لشراء الغاز، وتلقى القطاع الكهربائي دعمًا قطريًا، مما ساهم في تحسين تغذية الكهرباء في مختلف المحافظات.

وصلت ساعات التغذية الكهربائية في بعض المناطق السورية إلى 24 ساعة، وفق ما أكده وزير الطاقة السوري محمد البشير، اليوم الأربعاء، عبر منصة "إكس". وأوضح أن استئناف ضخ الغاز عبر الأردن، أسهم إلى جانب أعمال الصيانة، في تحسن واقع الكهرباء في عموم المحافظات، لافتاً إلى أن ساعات التغذية بلغت 24 ساعة متواصلة للمرة الأولى منذ سنوات.

وأشار الوزير إلى أن هذا التحسن، إلى جانب الاستخدام المتوازن للطاقة، دعم استقرار الشبكة الكهربائية، مضيفاً: "ندرك أن هذا التحسن لم يشمل جميع المناطق بعد، ونعمل بشكل متواصل على إصلاح الأعطال في محطات التحويل وخطوط النقل، ولا سيما في المحافظات الشرقية والجنوبية، لتحقيق استقرار أوسع".

ويأتي رفع عدد ساعات التغذية بعد تراجعها منذ مارس/ آذار الماضي، إذ أوضحت وزارة الطاقة السورية أن انخفاض ساعات التغذية في عموم البلاد يعود إلى "انخفاض كميات إمدادات الغاز الطبيعي الواردة عبر الأردن والمخصصة لتشغيل محطات توليد الكهرباء"، مشيرة إلى توقف الضخ في بعض الأحيان نتيجة التصعيد الإقليمي، وما ترتب عليه من تعذر استمرار الضخ مؤقتاً وفق الاتفاقات السابقة. وأضافت الوزارة أن "الفرق الفنية تعمل حاليأً على إدارة المنظومة الكهربائية ودعمها بالاعتماد على الإنتاج المحلي من الغاز".

من جانبه، أوضح المختص في الاقتصاد، مجد أمين، لـ"العربي الجديد"، أن الحرب على إيران أثّرت سابقاً في إمدادات الغاز إلى سورية عبر الأردن، مضيفاً: "كان هناك أثر سلبي ملموس مع انخفاض واردات الغاز، ما أدى إلى تقليص عدد ساعات التغذية الكهربائية". وتابع: "يتوجب على الحكومة البحث عن آليات جديدة لتوريد الغاز أكثر استقراراً من الناقلات البحرية، أو زيادة عددها، مع الحفاظ على الربط المستمر عبر خطوط الإمداد لضمان عدم انقطاع سلسلة التوريد".

وفي يناير/ كانون الثاني، وقّعت سورية اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي مع الأردن، بين الشركة السورية للبترول وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية. وأوضح الوزير البشير حينها أن الاتفاقية تمثل "خطوة مهمة في جهود الحكومة لتعزيز تزويد قطاع الكهرباء بالوقود اللازم لتحسين التغذية"، مشيراً إلى أنها تسهم في رفع كفاءة تشغيل محطات التوليد وتنعكس إيجاباً على مستوى الخدمات.

وتنص الاتفاقية على تزويد سورية بنحو 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، لدعم استقرار منظومة الكهرباء. وراوحت الكميات اليومية منذ يناير/ كانون الثاني بين 30 و90 مليون قدم مكعب، وذلك عبر باخرة التغويز المستأجرة من الجانب المصري، الراسية في ميناء العقبة حتى نهاية مارس/آذار، حيث باشرت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بإجراءات استئجار باخرة عائمة جديدة لتحل محل الأولى، لضمان استمرارية التزويد بالغاز.

تجدر الإشارة إلى أن مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سورية، خالد أبو دي، أكد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن الدعم الذي قدمته دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية شكّل إحدى أبرز ركائز تعزيز قدرة القطاع الكهربائي في سورية خلال السنوات الماضية. وأوضح مدير عام المؤسّسة، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن المرحلة الأولى من الدعم القطري تضمنت توفير مليون متر مكعب من الغاز يومياً لمدة شهر عبر خطوط الغاز الممتدة مع الأردن، وقد استُخدم هذا الغاز مباشرة في محطة دير علي للطاقة الكهربائية جنوب دمشق، ما ساهم في تحسين تغذية الكهرباء في مختلف المحافظات السورية.