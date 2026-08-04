تحسن القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يوليو

أظهر استطلاع لقطاع الأعمال في مصر، نُشر اليوم الثلاثاء، أن أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد تحسناً في يوليو/ تموز، على الرغم من بقاء ظروف التشغيل بقوة في نطاق الانكماش. وسجل مؤشر مديري المشتريات لمصر التابع لمجموعة "ستاندرد أند بورز غلوبال" 46.8 نقطة، مرتفعاً من أدنى مستوى له في 41 شهراً، والذي سجله في يونيو/ حزيران عند 46 نقطة. وظل المؤشر دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي ساهمت في تباطؤ وتيرة انخفاض معدلات التوظيف؟ ما هي التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية التي سيتم تطبيقها بحلول العام المالي 2026/2027؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

في السياق، قال كبير الاقتصاديين في "ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" ديفيد أوين، لوكالة رويترز، إنّ التحسن في ثقة قطاع الأعمال خلال يوليو أظهر أن الشركات رأت بصيص أمل في نهاية النفق. وأضاف أنه على الرغم من أنّ تراجع الطلب الحالي واصل الضغط على الشركات لخفض طاقتها التشغيلية، فإن الارتفاع الأقل حدة بكثير في أسعار المدخلات أشار إلى أن مستويات الإنفاق قد تبدأ في التحول.

وسجلت ثقة الشركات أعلى مستوى لها منذ يونيو 2022، فيما واصل إجمالي دفاتر الطلبيات التراجع، ما أدى إلى خفض مستويات الإنتاج والتوظيف والمشتريات. وانخفضت تدفقات الأعمال الجديدة للشهر السابع على التوالي، واستمر تراجع معدلات التوظيف، وإن كانت وتيرة الانخفاض قد تباطأت لتصبح طفيفة.

وواصلت الضغوط التضخمية مسارها الهبوطي، إذ ارتفعت تكاليف المدخلات الإجمالية بأبطأ وتيرة لها منذ ستة أشهر، وبمعدل يقل كثيراً عن الاتجاه السائد على المدى الطويل. ونتيجة لذلك، تراجع معدل تضخم أسعار الإنتاج ليصل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر.

مؤشر مديري المشتريات في مصر (يوليو 2023) أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

يأتي هذا التحسن الطفيف بعد فترة طويلة من التراجع المتواصل شهد خلالها مؤشر مديري المشتريات المصري تدهوراً حاداً، إذ تفاقم انكماش أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يونيو ليسجل أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف، مدفوعاً بتراجع الإنتاج والمبيعات.

وهبط المؤشر الرئيسي إلى 46 نقطة في يونيو مقابل 47.1 نقطة في مايو/أيار، مسجلاً الشهر السادس على التوالي دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وترافق هذا التراجع مع استمرار ارتفاع تكاليف المدخلات وتراجع الطلب، ما أدى إلى تخفيضات في الوظائف وارتفاع الأسعار، إلى جانب تدهور سلاسل التوريد بفعل اضطرابات الشحن وضعف الجنيه.

وفي المقابل، أعلنت الحكومة المصرية عن خطوات لدعم بيئة الأعمال، إذ كشف وزير المالية أحمد كجوك في وقت سابق، عن تسهيلات جمركية جديدة تمثل خطوة في مسار التيسير على مجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء عنهم، مشيراً إلى أن العام المالي 2026/2027 سيشهد تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.

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وعلى صعيد النمو، توقعت "ستاندرد أند بورز غلوبال" تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى نحو 3.8% بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بمعدل تجاوز 5% في الفترة المناظرة من العام الماضي، في وقت لا تزال فيه مصر ضمن دول عربية عدة تسجل انكماشاً في نشاطها غير النفطي.

(رويترز، العربي الجديد)