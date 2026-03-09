تحركات حكومية لمواجهة قفزة أسعار النفط والتوتر في المنطقة

- ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد وتراجعت الأسهم بسبب المخاوف من تأثير الحرب المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، مما يهدد بنقص إمدادات الطاقة وعرقلة الصناعات العالمية. - كوريا الجنوبية تخطط لفرض سقف على أسعار الوقود لأول مرة منذ 30 عامًا، وتبحث عن مصادر طاقة بديلة، مع إمكانية توسيع برنامج تثبيت السوق بقيمة 100 تريليون وون. - اليابان تستعد لاحتمال السحب من الاحتياطي النفطي، بينما تلغي فيتنام الرسوم الجمركية على واردات الوقود، وتغلق بنغلادش الجامعات لتقليل استهلاك الكهرباء والوقود.

ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، في حين تراجعت الأسهم، بسبب المخاوف من أن الحرب المتصاعدة التي تشنّها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران ستؤدي إلى نقص إمدادات الطاقة وعرقلة الصناعات في جميع أنحاء العالم.

وفيما يلي الإجراءات التي تتخذها الحكومات أو تخطط لاتخاذها للحد من تأثير الحرب في اقتصاداتها.

* كوريا الجنوبية تخطط لفرض سقف على أسعار الوقود

قال الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه ميونج، اليوم الاثنين، إن السلطات ستفرض سقفاً على أسعار الوقود المحلية لأول مرة منذ ما يقرب من 30 عاماً. وأضاف أن البلاد ستبحث أيضاً عن مصادر للطاقة بخلاف الإمدادات التي تُشحن عبر مضيق هرمز، وسيجري توسيع برنامج تثبيت السوق الذي تبلغ تكلفته 100 تريليون وون (67 مليار دولار) إذا لزم الأمر.

* اليابان تطلب من موقع لتخزين الاحتياطي النفطي الاستعداد للسحب

قال أكيرا ناجاتسوما، عضو تحالف الإصلاح الوسطي المعارض، لوكالة رويترز، أمس الأحد، إن الحكومة اليابانية أصدرت تعليمات لموقع لتخزين الاحتياطي النفطي بالاستعداد لاحتمال السحب من الخام. وأضاف ناجاتسوما أن التفاصيل مثل توقيت عملية السحب من المخزون لم تتضح بعد.

* فيتنام تلغي الرسوم الجمركية على واردات الوقود

قالت الحكومة الفيتنامية إنها تخطط لإلغاء الرسوم الجمركية على استيراد الوقود لضمان الإمدادات، في ظل الاضطرابات، مضيفة أن الإجراء من المتوقع أن يستمر حتى نهاية إبريل/ نيسان.

* بنغلادش تغلق الجامعات

ستغلق بنغلادش جميع الجامعات اعتباراً من اليوم الاثنين، وتقدم عطلة عيد الفطر ضمن الإجراءات الطارئة للحد من استهلاك الكهرباء والوقود.

