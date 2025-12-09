- حذر بنك التسويات الدولية من "فقاعة" في الذهب والأسهم الأميركية، مشيرًا إلى أن استثمار الأفراد يدفع الأصول لمستويات تشبه الفقاعات التاريخية، مما يزيد خطر هبوط الأسعار. - يلعب المستثمرون الأفراد دورًا متزايدًا في رفع أسعار الذهب والأسهم، مما يهدد استقرار الأسواق بسبب سلوك القطيع، حيث زادت التدفقات إلى صناديق الذهب والأسهم الأميركية من قبل الأفراد. - يُعتبر البنك جهة رائدة في التحذيرات المالية، وتحذيراته الحالية تشير إلى أن الصعود الحالي يتجاوز العوامل الأساسية التقليدية، مدفوعًا بالسيولة وتوقعات مبالغ فيها.

حذر بنك التسويات الدولية من "فقاعة" في الذهب والأسهم الأميركية، ومن أن حمى استثمار الأفراد تدفع الأصول إلى مستويات تشبه مراحل الفقاعات التاريخية، بما يرفع خطر هبوط حاد ومفاجئ في الأسعار.

وقال بنك التسويات الدولية الذي يتخذ من بازل السويسرية مقرّاً له في مراجعته الفصلية الصادرة مساء أمس الاثنين، إنّ الذهب والأسهم الأميركية تُظهر علامات فقاعة واضحة، من بينها "حماسة مفرطة" لدى المستثمرين الأفراد، وتضخّم التقييمات وتنامي الضجيج الإعلامي حول هذه الأصول.

وأشار البنك إلى أن الذهب قفز بنسبة 60% منذ بداية العام، في أفضل أداء سنوي له منذ 1979، فيما تتجه الأسهم الأميركية إلى تحقيق مكاسب سنوية قوية تقودها مجموعة صغيرة من شركات التكنولوجيا الكبرى المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي، مع ارتفاع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" (S&P 500) بنسبة 17% ومؤشر ناسداك المركّب بنسبة 22%.

ولفت بنك التسويات الدولية إلى أن "الأرباع السنوية القليلة الماضية تمثّل المرة الوحيدة على الأقل منذ الخمسين عاما الماضية التي يدخل فيها الذهب والأسهم إلى هذه المنطقة (من التقييمات المرتفعة) في الوقت نفسه". وأضاف أن "الفقاعات "تنفجر عادة من خلال تصحيح حاد وسريع في الأسعار".

التحذيرات من الفقاعة

وحذّر كلّ من صندوق النقد الدولي وبنك إنكلترا (البنك المركزي البريطاني) أخيرا من احتمالات وجود فقاعة في أسهم الذكاء الاصطناعي، وشدد بنك التسويات الدولية على الدور المتعاظم للمستثمرين الأفراد في دفع أسعار الذهب والأسهم الأميركية إلى الأعلى. وأوضح أن المستثمرين الأفراد شكّلوا غالبية التدفقات إلى صناديق الذهب وصناديق الأسهم الأميركية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في وقت خفّضت المؤسسات حصصها من الأسهم الأميركية وأبقت انكشافها على الذهب شبه ثابت.

وحذّر البنك من أن تضخّم دور الأفراد في السوق قد "يهدّد استقرار الأسواق مستقبلا"، نظراً إلى ميلهم لسلوك القطيع، بما يضخّم تقلبات الأسعار إذا حدثت "عمليات بيع نارية" واسعة النطاق.

الذهب والأسهم

وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب تتجه لتسجيل مستوى قياسي هذا العام. بعدما بلغ الذهب سعرا قياسيا عند 4381 دولارا للأونصة في أكتوبر/تشرين الأول، ثم تراجع إلى نحو 4187 دولارا اليوم الثلاثاء. وأرجع البنك صعوده هذا العام إلى عدة عوامل، من بينها مشتريات البنوك المركزية التي تسعى لتنويع احتياطياتها بعيدا عن الدولار، إضافة إلى مخاوف المستثمرين من التضخم وارتفاع مستويات الدين الحكومي، وهو ما عزّز جاذبية المعدن ملاذاً آمناً. إذ تُبقي البنوك المركزية مشترياتها قرب مستويات تاريخية في حدود ألف طن سنويا منذ 2022، لكن وتيرة الارتفاع دفعت بعض هذه البنوك إلى بيع جزء من حيازاتها للبقاء ضمن حدود نسب مخصّصة للذهب في محافظها.

ويذكّر هذا الصعود الحالي بدورات "الازدهار والانهيار" التي عرفها سوق الذهب سابقا، من بينها صعود الأسعار في عام 1980 مدفوعة بالتضخم وأزمة النفط الإيرانية، ثم موجة الارتفاع التي أعقبت الأزمة المالية العالمية في 2008، حيث بلغ الذهب ذروته عند 1830 دولارا للأونصة في سبتمبر/أيلول 2011 قبل أن يتراجع بنحو 30% خلال العامين التاليين.

وفي ما يتعلق بالأسهم الأميركية، أشار بنك التسويات الدولية إلى أن المكاسب الكبيرة التي جنتها شركات التكنولوجيا الكبرى "أثارت مخاوف من تضخّم التقييمات والمخاطر التي قد تنجم عن أي تصحيح سعري".

خبرة بنك التسويات

ويحتلّ بنك التسويات الدولية موقعاً متقدّماً في إصدار التحذيرات المبكرة من الاختلالات المالية، وسبق أن نبه قبل أزمة 2008 إلى مخاطر الارتفاع المفرط في الائتمان وأسعار الأصول. لذلك يُنظر إلى تحذيراته بشأن الذهب والأسهم الأميركية باعتبارها إشارة إضافية إلى أن موجة الصعود الحالية تتجاوز العوامل الأساسية التقليدية، وتعكس مزيجا من السيولة الوفيرة وتدفقات المستثمرين الأفراد وتوقعات مبالغ فيها حول الذكاء الاصطناعي ودور الذهب كملاذ آمن.

هذا الدور "الرقابي الناعم" الذي يقوم به البنك يجعل من تقاريره رافدا مهما لصناع السياسات والمستثمرين على حد سواء عند تقييم ما إذا كانت الأسواق أمام دورة صحية جديدة أم على أعتاب فقاعة جديدة قد تنتهي بهبوط مؤلم. مستوى أسواق الأسهم الأوسع نطاقا والاقتصاد ككل".