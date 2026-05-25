تحذير تركي من إعلانات أضاحٍ وهمية مع ارتفاع الأسعار هذا العام

- تحذيرات من الاحتيال الإلكتروني: السلطات التركية تحذر من الإعلانات الوهمية والاحتيال المرتبط ببيع الأضاحي وخدمات الذبح عبر الإنترنت، وتدعو المواطنين للتعامل مع المؤسسات الرسمية فقط. - حملة وطنية لمكافحة الجرائم الرقمية: تركيا تطلق حملة لمكافحة الاحتيال الرقمي، تستهدف تفكيك شبكات الاحتيال ومواءمة التشريعات المالية مع المعايير الدولية، لتعزيز بيئة استثمارية آمنة. - ارتفاع أسعار الأضاحي: يشهد سوق الأضاحي في تركيا ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 50%-60% بسبب زيادة تكاليف الأعلاف والنقل، مما يؤثر على العرض والطلب رغم تصدر تركيا في الثروة الحيوانية.

حذرت السلطات التركية من تزايد الإعلانات الوهمية وعمليات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة ببيع الأضاحي وخدمات الذبح والتبرع عبر الإنترنت مع اقتراب عيد الأضحى، في ظل ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام وانتشار عروض منخفضة على منصات التواصل الاجتماعي أثارت مخاوف من استغلال المواطنين وجمع أموال بطرق غير قانونية.

احتيال موسمي واسع

ويأتي التحذير في وقت تشهد فيه تركيا إقبالاً واسعاً على شراء الأضاحي إلكترونياً، خصوصاً لأغراض التبرع الخارجي، ما جعل هذا الموسم هدفاً لشبكات احتيال تستغل غلاء الأسعار وثقة المواطنين بالجمعيات الخيرية والمنصات الرقمية.

وأصدر مركز مكافحة التضليل الإعلامي في تركيا (DMM) تحذيراً رسمياً بشأن تزايد الإعلانات الوهمية المرتبطة ببيع الأضاحي، ودعا المواطنين إلى توخي الحذر من محاولات الاحتيال التي تنشط خلال هذه الفترة.

وأوضح المركز، بحسب وكالة "نيو تورك برس" اليوم الاثنين، أن بعض الجهات والأشخاص يستغلون ارتفاع الإقبال على شراء الأضاحي ونشاط التبرعات الموسمية لنشر إعلانات مزيفة عبر مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، تتضمن عروضاً بأسعار منخفضة أو وعوداً بخدمات ذبح وتوزيع لحوم غير موثقة، بهدف جمع الأموال بطرق احتيالية، مشيراً إلى أن بعض الإعلانات تستخدم أسماء مؤسسات خيرية أو صوراً وشعارات رسمية بصورة مضللة لإضفاء الموثوقية على العروض المنشورة، ما قد يدفع المواطنين إلى تحويل الأموال دون التحقق من الجهة المستفيدة أو وجود نشاط قانوني حقيقي خلف الإعلان.

وفي حين طلب المركز من المواطنين الإبلاغ عن الحسابات والاعلانات الرسمية، دعا في الوقت نفسه إلى عدم إجراء عمليات شراء أو تبرع إلا من خلال المؤسسات الرسمية أو الجمعيات المرخصة والمنصات المعروفة، مع ضرورة التأكد من بيانات الحسابات البنكية والروابط الإلكترونية قبل إتمام أي عملية دفع، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية أو البنكية مع مصادر غير موثوقة.

حملة ضد الجرائم الرقمية

وتركزت الحملة الوطنية المستمرة منذ نحو شهر، على تفكيك شبكات الاحتيال والمراهنات الرقمية وملاحقة شركات التكنولوجيا المالية ومنصات الأصول المشفرة بالتوازي مع تطوير البنية التقنية والربط الالكتروني ومكافحة البيانات الوهمية، بهدف حماية المواطنين الأتراك محلياً ومواءمة التشريعات المالية التركية مع المعايير الدولية لضمان استدامة بقاء تركيا خارج "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF) وتعزيز بيئة جاذبة وآمنة للاستثمارات الأجنبية.

وجاء تحذير مركز التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية لحماية الأتراك من الجريمة الالكترونية وتذكيرهم بالقواعد الذهبية للتعامل المالي الرقمي، كعدم إرسال أي مبالغ لحسابات بنكية شخصية بدلاً من حساب الشركات والمؤسسات الرسمية، وعدم الانجرار للأسعار الرخيصة الوهمية ولو كانت باسم جمعيات أو مؤسسات رسمية، والأهم ربما، الحفاظ على موثوقية العمل الخيري لأن تفشي عمليات الاحتيال بالأضاحي ستؤثر على عمل الجمعيات الخيرية وإقبال الأتراك على التبرع للأضاحي، خاصة الخارجية التي توزع في البلدان الفقيرة.

وتتصدر تركيا قائمة الدول الأوربية الأكثر امتلاكاً للثروة الحيوانية، رغم أنها تستورد أبقاراً من البرازيل والأوروغواي وبلغاريا لسد متطلبات التربية واحتياجات الاستهلاك وسد الفجوة بين العرض والطلب على اللحوم الحمراء. ويبلغ حجم الثروة الحيوانية في تركيا وفق تقديرات عام 2025 إجمالي رؤوس يتجاوز 75 مليون رأس من أبقار وأغنام وماعز. في حين تصدّر أغناماً، في الوقت نفسه، إلى العراق ودول الخليج، كما تأتي ضمن أكبر المصدرين للدواجن والبيض وتصل منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.

غلاء يضغط على الأضاحي

ويشهد سوق الأضاحي في تركيا إقبالاً متزايداً رغم ارتفاع الأسعار بين 50% و60% مقارنة بالعام الماضي، بعد أن سجل سعر الكيلوغرام نحو 411 ليرة للماشية الكبيرة، و397 ليرة للماشية الصغيرة. ما أوصل سعر الأضحية الصغيرة "غنم وماعز" إلى ما بين 20 ألف ليرة و30 ألف ليرة والأضاحي الكبيرة "عجول وأبقار" بين 300 ألف ليرة و400 ألف ليرة تركية، بحسب متخصصين.

وتعود أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي، رغم العرض الزائد بحسب اتحاد غرف الزراعة، إلى زيادة أسعار الأعلاف بنحو 100% عن العام الماضي، إذ وصل سعر طن التبن إلى نحو 7700 ليرة، فضلاً عن زيادة تكاليف النقل بعد ارتفاع أسعار الكهرباء بنحو 25% وسعر المازوت بنحو 45% عن العام الماضي.