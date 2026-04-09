تحذيرات أوروبية وخليجية من قيود هرمز وتأثيرها الاقتصادي

- أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على أهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرة إلى تأثير القيود الإيرانية على ارتفاع أسعار الطاقة، وتعاون إيطاليا مع التحالف الدولي بقيادة بريطانيا لتحقيق ذلك. - نددت ميلوني بانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ودعت إسرائيل لإنهاء عملياتها في لبنان، مؤكدة معارضتها للحرب على إيران، وتعهدت بالبقاء في منصبها رغم هزيمتها في استفتاء قضائي. - حذر سلطان الجابر من تداعيات استمرار القيود على الملاحة في مضيق هرمز، مشددًا على أهمية فتحه لضمان أمن الطاقة العالمي، خاصة لآسيا.

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، إن استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل مصلحة حيوية لبلادها وللاتحاد الأوروبي برمته، متعهدة بالعمل مع شركائها لتحقيق هذا الهدف. وفرضت إيران قيوداً على حركة الملاحة عبر المضيق عقب الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها، في محاولة للضغط على خصومها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، نظراً لمرور نحو خُمس إنتاج العالم من النفط والغاز عبره.

وطلبت إيران، ضمن مقترحاتها لإنهاء الحرب، فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق. وقالت ميلوني أمام مجلس النواب: "إذا نجحت إيران في نيل صلاحية فرض رسوم إضافية على السفن العابرة، فقد يؤدي ذلك إلى تداعيات اقتصادية وتغييرات في التدفقات التجارية". وأضافت: "نعمل بالفعل مع التحالف الذي تقوده بريطانيا بشأن مضيق هرمز، والذي يضم أكثر من 30 دولة، في محاولة لتهيئة الظروف الأمنية التي تسمح باستعادة حرية الملاحة والإمدادات على نحو كامل". في المقابل، قال نائبها ماتيو سالفيني، أمس الأربعاء، إن إيطاليا لن ترسل أي سفن للقيام بدوريات في المنطقة من دون تفويض من الأمم المتحدة.

ونددت ميلوني بكل انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران ويسري لمدة أسبوعين، كما دعت إسرائيل إلى إنهاء عملياتها العسكرية في لبنان، وجددت معارضتها قرار الولايات المتحدة شن الحرب على إيران، رغم اتهام أحزاب المعارضة لها بالتودد للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقالت: "اقتربنا خطوة من نقطة اللاعودة، لكننا الآن أمام أفق هش للسلام يجب السعي إليه بعزم وحزم".

وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها ميلوني أمام البرلمان منذ هزيمتها في استفتاء على تعديلات قضائية أُجري قبل أسبوعين، وأدى إلى استقالة بعض أعضاء حكومتها. واستبعدت إجراء تعديلات وزارية واسعة، متعهدة بالبقاء في منصبها حتى نهاية ولايتها المقررة في النصف الثاني من العام المقبل.

بالتوازي، استبعدت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، كاثرين فوتران، في الوقت الراهن، إرسال فرقاطات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، وأوضحت أن باريس تعمل مع 17 دولة على "خطة لعبور" هذه المنطقة. وقالت فوتران في مقابلة مع قناة "بي أف أم" صباح اليوم إنها "لا تعلم ما إذا كان المضيق ملغوما". وتابعت "لا يمكن استبعاد أي شيء" فيما يتعلق بمشاركة فرنسا المحتملة في عملية إزالة الألغام في المضيق". وأوضحت الوزيرة "الهدف هو أنه بمجرد أن يصبح وقف إطلاق النار دائماً، وبمجرد نجاح المفاوضات، وبمجرد التحقق من وجود الألغام، يمكننا أن نتصور إمكانية عبور السفن، وربما مرافقتها".

وفي السياق ، حذّر سلطان الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، من تداعيات استمرار القيود على حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن الممر المائي الحيوي "ليس مفتوحاً كما ينبغي" ويجب فتحه "دون قيد أو شرط". وفي منشور عبر منصة "لينكد إن"، قال الجابر إن الوصول إلى المضيق يجري تقييده وفرض شروط عليه، مشدداً على أنه ممر مائي طبيعي تحكمه قواعد القانون الدولي التي تضمن حرية العبور.

وأضاف أن استمرار إغلاق المضيق أو فرض قيود عليه يؤدي إلى تفاقم العواقب الاقتصادية، حيث تتأخر الإمدادات وتتقلص الأسواق وترتفع الأسعار، مشيراً إلى أن تأثير هذه القيود يتضاعف كلما طالت مدتها، لا سيما على صعيد الأسعار وسلاسل التوريد العالمية. وأكد الجابر أن أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي يعتمدان على إبقاء المضيق مفتوحاً بشكل غير مشروط، محذراً من "عسكرة هذا الممر المائي الحيوي بأي شكل"، واصفاً ذلك بأنه سابقة خطيرة على مستوى العالم.

وكشف أن نحو 230 سفينة محملة بالنفط جاهزة للإبحار حالياً، مشيراً إلى أن الأزمة تحمل طابعاً ملحاً بشكل خاص بالنسبة إلى آسيا، التي تتجه إليها نحو 80% من هذه الشحنات، ويقطنها نصف سكان العالم. وتثير هذه المستجدات مخاوف متزايدة بشأن أمن الطاقة العالمي، في ظل اعتماد عدد كبير من الدول، لا سيما في آسيا، على الإمدادات العابرة عبر هذا الممر، ما يجعل أي قيود أو اضطرابات فيه ذات تداعيات تتجاوز الإطار الإقليمي إلى الاقتصاد العالمي ككل.

(رويترز، العربي الجديد)