طاولت أزمة تحديثات طائرات إيرباص إيه 320 قطاع الطيران المصري، بعد إعلان شركة مصر للطيران" الحكومية، أنها بدأت تنفيذ الإجراءات الفنية العاجلة التي طلبتها شركة "إيرباص" وهيئات السلامة الأوروبية، عقب اكتشاف خلل برمجي خطير في كمبيوترات التحكم الخاصة بهذا الطراز، وهو الأكثر انتشاراً في الطيران المدني العالمي.

ورغم تأكيد الشركة أن التحديثات نُفّذت "دون أي تأثير على جدول الرحلات"، فإن توابع الأزمة كانت أوسع داخل السوق المصري، إذ امتدت إلى شركة "أير كايرو"، - شركة الطيران العارض المملوكة لمصر للطيران- التي يعتمد كامل أسطولها على طائرات A320، ما تسبب في تباطؤ التشغيل وإعادة جدولة عدد من الرحلات خلال اليومين الماضيين، بحسب مصادر في قطاع الطيران.

وقالت "مصر للطيران" في بيان رسمي اليوم السبت، إنها شكّلت فريق عمل مشتركاً من قطاعات الصيانة والأعمال الفنية ومركز العمليات المتكامل لمتابعة التحديثات المطلوبة من "إيرباص"، والتي تشمل تعديلات برمجية على نظام "ELAC" المسؤول عن التحكم في المصاعد والجنيحات، وذلك بعد تحذير عالمي من تعرض هذا النظام لخلل عند تعرض الطائرات لمستويات مرتفعة من الإشعاع الشمسي. وأكدت الشركة أنها حَصرت الطائرات المتأثرة وفحصتها ونفذت التعديلات المطلوبة "في وقت قياسي"، من دون إلغاء رحلات أو تغيير واسع في جدول التشغيل.

وبينما يستخدم أسطول "مصر للطيران" مزيجاً من الطرازات المختلفة، تعتمد "أير كايرو" على أسطول يتكون بالكامل تقريباً من طائرات "A320" و"A320neo". وبحسب مصادر في قطاع الطيران، تسبب هذا الاعتماد الكامل على الطراز المتأثر في تباطؤ حركة التشغيل، وتأخير بعض الرحلات، وإعادة جدولة رحلات أخرى خلال الساعات الماضية، مع تنفيذ التحديثات البرمجية الإلزامية التي فرضتها السلطات الأوروبية وشركة "إيرباص".

وقال مسؤول فني لـ"العربي الجديد" إن "تنفيذ التحديث يتطلب إيقاف الطائرات لساعات داخل الورش الفنية، وهو ما يشكل عبئاً على الشركات الصغيرة التي لا تمتلك أسطولاً بديلاً واسعاً"، مشيراً إلى أن "احتواء المشكلة وتفادي الاضطرابات الأكبر في التشغيل مرهون بسرعة إنجاز التعديلات خلال الأيام المقبلة".

تأتي التحركات المصرية في إطار استجابة عالمية واسعة بعد حادث خطير على رحلة لشركة "جيت بلو" الأميركية في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين تعرّضت الطائرة لهبوط مفاجئ وغير مقصود بسبب خلل في كمبيوتر التحكم، ما أدى إلى إصابة ركّاب وفرض هبوط اضطراري. وكشفت التحقيقات لاحقاً أن الخلل ناتج عن ثغرة برمجية أدخلت عبر تحديث سابق، ما دفع "إيرباص" وهيئة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) إلى إصدار توجيه صلاحية طيران طارئ لجميع المشغلين حول العالم، شمل نحو 6 آلاف طائرة من عائلة "A320".

وقد أدت الأزمة إلى اضطرابات واسعة في آسيا وأوروبا، حيث تعتمد شركات كبرى مثل "إنديجو" و"إير إنديا" و"طيران آسيا" و"فيرجين" على هذه الطائرات في الجزء الأكبر من رحلاتها اليومية، ما أدى إلى إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات. وتأتي هذه التطورات الفنية بينما تواجه إيرباص نقصاً شديداً في إنتاج قطع الغيار ومحركات إيرباص مع وجود قوائم انتظار طويلة، وتعرض "مصر للطيران" لتحدّيات مالية غير مسبوقة، على خلفية قرار وزارة المالية رفض منح الشركة الضمانات الحكومية المطلوبة لاستكمال صفقة شراء 16 طائرة جديدة من طراز A350–900.

وبحسب مصادر مطلعة أخبرت "العربي الجديد" بتلك الأزمة الأسبوع الماضي- جاء القرار التزاماً بتعليمات صندوق النقد الدولي، الذي يطالب القاهرة بتقليص الضمانات السيادية وتعزيز الانضباط المالي قبيل المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. هذا الرفض دفع "مصر للطيران" إلى اللجوء إلى نظام البيع وإعادة الاستئجار عبر شركة "BOC Aviation" السنغافورية، التي ستتولى شراء الطائرات من "إيرباص" ثم تأجيرها للشركة المصرية بنظامي التأجير التشغيلي والتمويلي. ومن المقرر وصول الدفعة الأولى في ديسمبر/كانون الأول المقبل، على أن تكتمل عمليات التسليم خلال 2026.

ويرى خبراء الطيران والسياحة أن استعجال الشركة لإتمام الصفقة جاء في ظل تراجع مستوى الخدمة بصورة ملحوظة خلال العامين الماضيين، خصوصاً بعد التخلص من 12 طائرة من طراز "A220–300" بسبب مشكلات فنية جسيمة في المحركات وهيكل الطائرة وأنظمة الاتصال، حيث أعيد بيعها لتفكيكها وبيعها كقطع غيار، واستخدام الحصيلة في تغطية التزامات مالية متأخرة.

وبحسب مصدر رفيع في اتحاد الغرف السياحية والفندقية، فإن هذا التحرك كان يستهدف تحسين المركز المالي للشركة قبل إتمام صفقة A350، لكن الحكومة فاجأت الشركة برفض الضمانات المطلوبة في يوليو/تموز الماضي، ما اضطرها إلى إعادة هيكلة الصفقة بالكامل عبر التمويل التأجيري، امتثالاً لتعليمات صندوق النقد.