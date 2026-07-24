- تجري "بي بي" محادثات لبيع "لايت سورس" لتحالف "كواليتاس إنرجي" و"رين هاوس" كجزء من استراتيجيتها للتخارج من الطاقة المتجددة وخفض الديون، رغم أن الصفقة قد تتعثر. - تمتلك "لايت سورس" قدرة تشغيلية تبلغ 4 غيغاواط من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والبطاريات في 15 دولة، تكفي لتزويد 4 ملايين منزل بالكهرباء، مما يثير تساؤلات حول القيمة المتبقية للوحدة. - الصفقة تأتي ضمن تحول "بي بي" للتركيز على النفط والغاز، وبيع أصول بقيمة 20 مليار دولار، بينما تمنح "رين هاوس" و"كواليتاس إنرجي" أصولاً جديدة في قطاع الطاقة المتجددة.

تجري شركة بريتيش بتروليوم "بي بي" محادثات متقدمة لبيع وحدتها للطاقة الشمسية "لايت سورس" إلى تحالف يضم "كواليتاس إنرجي" و"رين هاوس"، ذراع الاستثمار في البنية التحتية التابعة للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، ضمن خطة الشركة البريطانية للتخارج من أصول الطاقة المتجددة وخفض ديونها.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن التحالف المدعوم من صندوق الثروة السيادي الكويتي أصبح المتقدم النهائي في عملية البيع، وأن التوصل إلى اتفاق متوقع قريباً. وحذرت المصادر من أن الصفقة لم تُحسم بعد، ولا تزال معرضة للتعثر.

الديون تحدد قيمة الصفقة

تتمثل الفائدة الرئيسية التي تتوقعها "بي بي" من الصفقة في نقل ديون "لايت سورس"، التي تقدر بمليارات الدولارات، إلى المشتري الجديد. ويرجح محللون ألّا تحقق الشركة البريطانية سعراً كبيراً من عملية البيع بسبب حجم الالتزامات المالية المرتبطة بالوحدة.

وكانت "بي بي" قد دفعت قبل عامين أكثر من 500 مليون دولار لشراء حصة شريكها السابق البالغة 50% في "لايت سورس"، وتضمنت العملية تحمل ديون بقيمة 2.8 مليار دولار، وأثارت هذه الالتزامات لاحقاً تساؤلات المحللين بشأن القيمة المتبقية لحقوق ملكية الوحدة.

ووفق الصحيفة، تمتلك "لايت سورس" قدرة تشغيلية تبلغ أربعة غيغاواط من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والبطاريات موزعة على 15 دولة، وهي قدرة تكفي لتزويد ما يصل إلى أربعة ملايين منزل بالكهرباء.

وكانت "بي بي" تبحث في البداية عن شريك جديد للوحدة، قبل أن تقرّر عرضها بالكامل للبيع. وسبق للشركة أن أعلنت خفض قيمة أصول مرتبطة بـ"لايت سورس" وشركة "أركيا" للغاز الحيوي بأكثر من أربعة مليارات دولار، كما توقعت تسجيل انخفاض إضافي في قيمة أصول الطاقة المتجددة بنحو مليار دولار ضمن نتائج الربع الثاني.

عودة إلى النفط والغاز

تندرج الصفقة المحتملة ضمن تحول أوسع في استراتيجية "بي بي"، بعد تراجعها عن خطط التوسع في الطاقة النظيفة التي تبنتها خلال السنوات الماضية. وتسعى الإدارة الجديدة إلى تقليص حجم الشركة والتركيز على إنتاج النفط والغاز والتكرير والتجارة.

وأطلقت "بي بي" برنامجاً لبيع أصول بقيمة 20 مليار دولار، بهدف استخدام العائدات في خفض الاقتراض وتحسين الميزانية، كما علقت عمليات إعادة شراء الأسهم، وأكدت أن أموال التخارجات ستوجه إلى تقليص الديون.

وبلغ صافي ديون "بي بي" نحو 23 مليار دولار، فيما تستهدف الشركة خفضه إلى 18 مليار دولار كحد أقصى بنهاية العام المقبل. وساعد ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في المنطقة على تحسين وضعها المالي، إلى جانب تحسن أسعار الغاز وهوامش تداول النفط والتكرير.

ووقعت الشركة خلال الأسبوع الماضي اتفاقاً لبيع حصص أقلية في أكثر من عشر شركات تابعة لذراعها للمشروعات المشتركة، كما فصّلت أعمالها في طاقة الرياح البحرية، وتراجعت عن خطط إنشاء مصنع للوقود الحيوي في أمستردام ومشروعات للهيدروجين في أستراليا وبريطانيا.

توسع كويتي في البنية التحتية

تمنح الصفقة "رين هاوس" أصلاً جديداً واسع الانتشار في قطاع الطاقة، بعد استثمارات سابقة في موانئ بريطانية ومطار لندن سيتي. وأُنشئت الشركة من جانب الكويت عام 2013 للتركيز على استثمارات البنية التحتية في أوروبا.

وتدير "كواليتاس إنرجي" مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 11 غيغاواط في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات والطاقة الكهرومائية، موزعة على إسبانيا وألمانيا وبريطانيا وبولندا وتشيلي والولايات المتحدة.

ويجمع العرض بين خبرة "كواليتاس إنرجي" في إدارة أصول الطاقة المتجدّدة والقدرة الاستثمارية لـ"رين هاوس"، فيما يتيح لـ"بي بي" التخلص من ديون الوحدة وتسريع تنفيذ برنامج بيع الأصول.

وفي وقت أشارت الصحيفة إلى امتناع كل من "بي بي" و"كواليتاس إنرجي" و"رين هاوس" عن التعليق على المحادثات، أوضحت أن الصفقة تبقى مرهونة بالاتفاق على شروط نقل الديون وتقييم الأصول، وسط احتمال عدم اكتمالها رغم وصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة.