تحالف بلا أموال.. الصين تقلّص رهاناتها مع فنزويلا

- شهدت العلاقات الاقتصادية بين فنزويلا والصين تراجعًا منذ 2013، مع انخفاض التجارة والقروض الصينية بسبب تدهور الاقتصاد الفنزويلي. - انخفضت واردات الصين من النفط الفنزويلي والاستثمارات المباشرة، مما يعكس تحولًا في سياسة بكين نحو التحوّط وتخفيف المخاطر. - تظل فنزويلا مدينة للصين بمبالغ ضخمة، بينما تركز الصين استثماراتها في دول أخرى بأمريكا اللاتينية مثل البرازيل والأرجنتين، مما يضع فنزويلا في مرتبة متأخرة ضمن أولويات الصين الاقتصادية.

رغم الخطاب السياسي المتخم بالودّ والتحالفات، تكشف العلاقة بين فنزويلا والصين عن فجوة متسعة بين الشعارات والوقائع الاقتصادية. فالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي وصف علاقته ببكين بـ"الاتحاد المثالي"، كان في الواقع قد أشرف خلال سنوات حكمه على تفكيك تدريجي للروابط المالية مع الصين، أكثر مما فعلته الضغوط الأميركية في ذروتها.

في الوقت الذي كان فيه مادورو يكرر التزامه بالشراكة الاستراتيجية مع بكين، كانت المؤشرات الاقتصادية تسير في اتجاه معاكس. فقد بلغت التجارة الثنائية ذروتها قبل توليه السلطة، وتحديدًا في العام الذي سبق 2013، كما سجلت القروض الصينية أعلى مستوياتها في عام 2012، قبل أن تبدأ بالتراجع المستمر لاحقًا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في فنزويلا وانهيار مؤسسات الدولة، بحسب تانغ شياويانغ، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة تسينغهوا، وفق ما نقلته "بلومبيرغ".

ورغم بقاء الصين أكبر مشترٍ للنفط الفنزويلي، فقد هذا الدور الكثير من وزنه. فالواردات الصينية من النفط الفنزويلي باتت في عام 2025 لا تمثل سوى 8% من مستواها قبل 13 عامًا، وفق بيانات رسمية. وفي حين لم تتجاوز حصة فنزويلا 4% من إجمالي واردات الصين من الخام، نتيجة الانهيار الحاد في الإنتاج النفطي خلال عهد مادورو.

التراجع لم يقتصر على التجارة، بل شمل أيضًا الاستثمار المباشر. إذ انخفضت الاستثمارات الصينية القائمة في فنزويلا إلى 318 مليون دولار في 2024، أي أقل من عُشر مستواها المسجل عام 2018، وفق بيانات رسمية صينية نشر في سبتمبر/أيلول الماضي. ويعكس هذا الانكماش تحوّلًا واضحًا في مقاربة بكين تجاه كاراكاس، حيث بدأت منذ سنوات باتباع سياسة تحوّط وتخفيف للمخاطر.

وبحسب خبراء، فإن الصين، التي أصبحت مقرضًا رئيسيًّا لفنزويلا منذ عام 2007 في عهد هوغو تشافيز، أقرضت البلاد أكثر من 60 مليار دولار حتى عام 2015، معظمها عبر قروض مدعومة بالنفط. غير أن تعثر فنزويلا عن السداد منذ 2016، وطلبها الاكتفاء بسداد الفوائد من دون أصل الدين، أضعف الثقة وأدى إلى تقليص الانخراط المالي الصيني.

ولا تزال فنزويلا مدينة للصين بنحو 20 مليار دولار، وفق تقديرات أكاديمية، في وقت بات فيه تتبع الحجم الحقيقي للديون أكثر تعقيدًا، بعد توقف الحكومة الفنزويلية عن نشر بيانات تفصيلية منذ التخلف السيادي عن السداد في 2017. وتشير تقديرات بحثية إلى احتمال وجود ديون إضافية غير معلنة، ما يزيد من ضبابية المشهد المالي.

في المقابل، يظهر سلوك الصين في أميركا اللاتينية تحولًا لافتًا. فبينما تقلص انخراطها في فنزويلا إلى مستويات متدنية، واصلت ضخ التمويل في دول مثل البرازيل والأرجنتين، خصوصًا تلك التي توفر معادن استراتيجية تدخل في صناعات البطاريات والتكنولوجيا المتقدمة. وهو ما يضع فنزويلا اليوم في مرتبة متأخرة جدًّا ضمن أولويات الصين الاقتصادية في المنطقة.

وبحسب "بلومبيرغ"، قال ستيفن كابلان، الأستاذ المشارك في كلية إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن: "منذ ما يقرب من عقد من الزمن، بدأت الصين بالتحوّط من مخاطرها القائمة". وأضاف: "إلى حدّ كبير، ما نراه هو صين تتراجع عن التزاماتها وتتحوّط من المخاطر".

ولا تزال كاراكاس مطالبة بسداد نحو 20 مليار دولار للصين، بما في ذلك متأخرات تراكمت في السنوات الأخيرة. كما قدم دائنون من القطاع الرسمي الصيني التزامات قروض لفنزويلا بقيمة 106 مليارات دولار، وبلغ إجمالي الدين العام والدين المضمون من الدولة المستحق عليهم نحو 44.5 مليار دولار في عام 2017، وفق أرقام جمعتها "إيد داتا"، وهو مختبر أبحاث جامعي في كلية ويليام وماري بولاية فرجينيا.

وتعكس العلاقة بين فنزويلا والصين نموذجًا كلاسيكيًّا لفشل التحالفات القائمة على الموارد من دون إصلاحات مؤسسية. فبكين، رغم خطابها الداعم لدول "الجنوب العالمي"، تُظهر براغماتية متزايدة في إدارة مخاطرها الخارجية، وتعيد توجيه رؤوس أموالها نحو اقتصادات أكثر استقرارًا وقدرة على السداد.

في هذا السياق، يبدو أن انهيار الاقتصاد الفنزويلي، وتدهور قطاعه النفطي، وغياب الشفافية المالية، جعل من استمرار الرهان الصيني خيارًا عالي التكلفة. ومع سعي الولايات المتحدة إلى إعادة توسيع نفوذها الاقتصادي في فنزويلا، قد تفضّل بكين الاكتفاء بحماية ما تبقى من مصالحها بدل الدخول في مواجهة جيوسياسية مفتوحة. الخلاصة أن ما سُوّق له أنه "اتحاد مثالي" لم يكن سوى غطاء سياسي لعلاقة اقتصادية تتآكل بصمت، في ظل دولة عاجزة عن إدارة مواردها، وشريك دولي يعيد حساباته ببرود شديد.