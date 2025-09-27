تحالف أوبك+ يخفق في تحقيق أهداف زيادة إنتاج النفط

- أوبك+ لم تحقق سوى 75% من الزيادات المستهدفة في إنتاج النفط منذ أبريل 2025، مما أدى إلى نقص في الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يومياً وارتفاع أسعار النفط بسبب شح المعروض. - عدم تحقيق الزيادات المستهدفة يعود إلى طلب أوبك+ من بعض الأعضاء إجراء تخفيضات تعويضية وتضاؤل الطاقة الإنتاجية الاحتياطية بسبب انخفاض الاستثمار. - من المتوقع أن تكون الزيادات الفعلية في الإنتاج أقل من المستهدف في سبتمبر وأكتوبر، مع تناقص الطاقة الإنتاجية غير المستغلة وتوقعات بانخفاض طاقة أوبك الاحتياطية بحلول سبتمبر 2026.

قالت مصادر ومحللون وأظهرت بيانات، إن تحالف أوبك+ لمنتجي النفط لم يحقق سوى نحو ثلاثة أرباع الزيادات المستهدفة منذ أن بدأت المجموعة رفع الإنتاج في إبريل/ نيسان، وقد يتراجع المستوى إلى نصف الزيادات فقط في وقت لاحق من العام مع وصول المنتجين إلى طاقتهم القصوى. وينتج التحالف إجمالي 50 بالمائة من النفط العالمي ويضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، ويضخ حالياً ما يقل بنحو 500 ألف برميل يومياً عن المستويات المستهدفة.

وجاء هذا الانخفاض، الذي يعادل 0.5 بالمائة من الطلب العالمي، مخالفاً لتوقعات السوق بحدوث وفرة في المعروض، ما دعم أسعار النفط. وبدأت ثماني دول أعضاء في أوبك+ رفع الإنتاج الخام في إبريل/ نيسان 2025 بعد أن خفضته طوعاً في إبريل/ نيسان 2023 لدعم السوق. وبلغ إجمالي تخفيضات أوبك+ الطوعية من بعض الأعضاء وتخفيضات المجموعة بأكملها في ذروتها 5.85 ملايين برميل يومياً على ثلاث مراحل مختلفة.

وتخطط الدول الثماني لإلغاء الجولة الأخيرة من التخفيضات بالكامل، التي تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً، بحلول نهاية سبتمبر أيلول، والبدء بإلغاء الشريحة الثانية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً في أكتوبر تشرين/ الأول. ومنح التحالف الإمارات الموافقة على زيادة الإنتاج 0.3 مليون برميل يومياً بين إبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول.

أقل من المستهدف بنحو 500 ألف برميل يومياً

أظهر تحليل أجرته وكالة رويترز، لبيانات أوبك+ أنه في الفترة من إبريل/ نيسان إلى أغسطس/ آب، لم يحقق التحالف سوى 75 بالمائة من الزيادة المستهدفة في الإنتاج، إذ ارتفع حجم ما يضخه من الخام بأقل 500 ألف برميل يومياً تقريباً عن الزيادة المستهدفة البالغة 1.92 مليون برميل يومياً لتلك الفترة. ولم تتوفر بعد بيانات ما بعد أغسطس/ آب.

وساعد هذا النقص في إبقاء أسعار خام برنت قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 69 دولاراً للبرميل. وقال محللون في بنك باركليز وشركة كبلر لتحليل البيانات هذا الشهر إن القيود التي يفرضها تحالف أوبك+ على الإنتاج من العوامل التي تدعم الأسعار. ولم يُجرِ المحللون مراجعة لتوقعات أسعار النفط حتى الآن. وارتفع سعر التسليم الفوري لخام برنت هذا الأسبوع إلى علاوة 2.39 دولار على العقود الآجلة لمدة ستة أشهر، وهو أعلى سعر منذ أوائل أغسطس/ آب، ما يشير إلى تصور أن المعروض المتاح للتسليم الفوري محدود.

وقال جيوفاني ستونوفو، من يو.بي.إس، متمسكاً بأحدث توقعاته للأسعار "يشير منحنى العقود الآجلة.. إلى شح المعروض في السوق، وهو ما يتناقض مع ما يدعيه المراقبون أن هناك تخمة في المعروض".

لا يمكن ضخ المزيد من النفط

هناك عاملان رئيسيان يفسران هذا النقص. أولها أن أوبك+ طلبت من الأعضاء، ومنهم كازاخستان والعراق إجراء تخفيضات إضافية، تعرف بالتخفيضات التعويضية، لتجاوزهم المستويات المتفق عليها سابقاً. أما العامل الثاني، فتقول مصادر في أوبك+ ومسؤولون تنفيذيون في القطاع ومحللون إنه تضاؤل الطاقة الإنتاجية الاحتياطية الذي تواجهه المجموعة في ظل انخفاض الاستثمار لسنوات.

وقال أحد مندوبي أوبك+، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية المسألة، إن معظم الدول الأعضاء لا تستطيع إنتاج المزيد. وقدرت وكالة الطاقة الدولية الطاقة الاحتياطية لأوبك+ عند نحو 4.1 ملايين برميل يومياً حتى أغسطس/ آب. وقال مصدر في القطاع، الذي يشتري النفط بانتظام من عدد من منتجي أوبك+ إن السعودية والإمارات تحتفظان بكامل طاقة الإنتاج الاحتياطية تقريباً.

وتمثل الطاقة الاحتياطية لأوبك+، التي يمكن استغلالها سريعاً، ومخزونات النفط الحكومية لدى الغرب والصين المخزون الاحتياطي الأساسي في العالم لمواجهة تعطل الإمدادات جراء حروب أو كوارث طبيعية. وغالباً ما تربك توقعات انخفاض الطاقة الاحتياطية الأسواق، خصوصاً عندما ترفع أوبك+ الإنتاج.

زيادات أوبك+ في سبتمبر وأكتوبر

من المقرر أن ترفع أوبك+ الإنتاج 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر/ أيلول و137 ألفاً في أكتوبر/ تشرين الأول. وقال محللون إن البيانات الخاصة بهذين الشهرين غير متاحة بعد، ولكن من المرجح ألا تمثل الزيادات الفعلية في الإنتاج إلا نصف المستهدف. وقال همايون فلكشاهي، رئيس قطاع تحليل النفط الخام في كبلر إن أعضاء أوبك+، الجزائر وكازاخستان وسلطنة عُمان وروسيا ينتجون بالفعل ما يقارب طاقتهم الإنتاجية القصوى.

وأضاف أن المجموعة قادرة على زيادة الإنتاج الحقيقي بين 0.7 و0.8 مليون برميل يومياً فقط إذا قررت إلغاء الشريحة الثانية من التخفيضات البالغة 1.65 مليون برميل يومياً بالكامل. وستبدأ أوبك+ في إلغاء الشريحة الثانية من تخفيضات الإنتاج في أكتوبر/ تشرين الأول بزيادة طفيفة في أهداف الإنتاج تبلغ 137 ألف برميل يومياً.

وقال محللون في آر.بي.سي كابيتال، إن إنتاج المجموعة من المرجح أن يكون أقل من المستهدف، وإن الزيادة الحقيقية في الإنتاج لن تتجاوز 70 ألف برميل يومياً. وأظهرت بيانات أوبك أن إنتاج النفط الخام في السعودية في أغسطس/ آب كان أعلى بنحو 747 ألف برميل يومياً عن مارس/ آذار، وهو ما يمثل أكثر من نصف الزيادة التراكمية لأوبك+ بين إبريل/ نيسان وأغسطس/ آب. ومن المتوقع أن تتناقص الطاقة الإنتاجية غير المستغلة أكثر خلال العام المقبل. ويتوقع باركليز أن تنخفض طاقة أوبك الاحتياطية إلى مليوني برميل يومياً بحلول سبتمبر/ أيلول 2026. ولا يزال لدى أوبك+ شريحة ثالثة من التخفيضات على مستوى المجموعة، وتبلغ مليوني برميل يومياً حتى نهاية 2026.

(رويترز)